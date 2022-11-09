Зверинец на рынке, часть 2: медведи

Когда рынок падает, некоторые инвесторы также могут извлечь из этого выгоду. Стратегия по заработку на падении называется медвежьей, а использующие её инвесторы – медведями.

Медвежья стратегия

Медведи не могут торговать без активного участия брокера, так как им нужно брать в долг. Только если быки могут брать в долг деньги, в надежде что проценты по платежам будут ниже процента роста ценной бумаги, то медведям в долг нужны сами акции. За счёт падения рынка возвращают они их за значительно меньшую сумму, чем брали, оставляя разницу себе. Покупка акций у брокера в долг доступна почти каждому и называется сделкой шорт или короткой позицией.

Торговля проводится в четыре этапа.

Взять акции в долг у брокера. Делается это ещё перед падением или в самом-самом его начале. Допустим, 20 января 2020 года вы заняли у брокера 50 акций Сбера примерно по 260 рублей. Сумма, которую вы потратили, составила 13000 рублей. Обналичить акции. Тогда же, 20 января, вы продали акции на рынке за ту же сумму, что и заняли в долг. Теперь на счёте есть 13000 рублей и такой же долг нужно отдать брокеру через некоторое время. Купить акции на рынке обратно. Почти сразу стоимость акций Сбера начала падать. Допустим, вы прождали до 10 марта, а потом купили обратно 50 акций Сбера по 200 рублей. Потратили на это 10 000 рублей. В итоге у вас есть 50 акций и 3 тысячи рублей на счету. Отдать долг брокеру. Полученные обратно 50 акций вы отдаёте брокеру, а разницу между стоимостью займа и возврата отправляете себе в карман.

Таким образом, стратегия медведя подразумевает торговлю в долг, что автоматически приводит к значительно большим рискам. Такие инвесторы должны уметь хорошо считывать сигналы рынка, предсказывать мощные экономические спады. Кризис 2020 года, связанный с пандемией. считается одним из самых коротких периодов медвежьего рынка.

Медвежий рынок

Цена активов падает, когда предложение становится выше спроса. То есть продавцов больше, чем покупателей. Обычно это происходит во времена экономических спадов.

Большую часть времени рынок именно бычий. На нём случаются небольшие снижения, но это скорее коррекция, чем полноценный медвежий рынок. Медведи наступают, когда активы падают более чем на 20% от наибольшей своей стоимости. Основное отличие у рынков медведей и быков – бычий рынок растет, но медленно. Медвежий рынок обваливается резко и зачастую непредсказуемо.

Предсказать наступление экономического спада можно по наличию безработицы, состоянию кривой доходности, геополитической ситуации и новостям в целом. Эти индикаторы не всегда срабатывают, но если их в какой-то момент становится слишком много, то можно предсказать наступление медвежьего рынка.

На медвежьем рынке выделяют четыре этапа.

Оптимистичные прогнозы. Инвесторы закупаются акциями в надежде на их рост. В какой-то момент либо инвесторы начинают массово фиксировать прибыль и продавать активы, то есть повышается предложение; либо происходит какое-то значимое событие и люди перестают покупать акции, то есть падает спрос. Так или иначе, цены начинают двигаться вниз. Обвал. По экономическим или иным причинам рынок падает, а медведи только сильнее его давят, продавая арендованные активы в больших объемах. Спекуляции. Медведи могут ещё несколько раз брать в аренду акции и продавать их. В момент покупки повышается спрос и цены ненадолго подскакивают вверх. Замедление. На подешевевшие активы приходят быки, чья стратегия во многом заключается в скупке недооценённых бумаг. Растёт спрос на активы, а вместе с ним и цена.

Один из самых длинных периодов медвежьего рынка длился полтора года. Это было во время кризиса 2008 года, когда индекс S&P 500 падал больше 500 дней. На графике ниже можно рассмотреть, как проходил медвежий рынок в 2008 году.

Разница между коррекцией и медвежьим рынком

Коррекцией называют небольшие (в пределах 10-20%) колебания цены, свойственные рынку на стадии роста. Она – хороший механизм скорее не для медведей, а для быков, так как позволяет скупить просевшие бумаги.

В периоды коррекции, в отличие от медвежьего рынка, достаточно просто определить «дно» и закупиться бумагами. В случае с медвежьим рынком сложно понять, вернулась тенденция к росту или просто крупный спекулянт закупился бумагами для дальнейшей сдачи по низкой цене.

Отдельно также выделяют малую коррекцию – тогда цена падает только на 5-10%. Чем меньше спад, тем чаще он наступает.

Как поступать на медвежьем рынке

Один и тот же человек может использовать стратегии как быков, так и медведей. Новичкам на рынке или просто тем, кто ещё не готов рисковать и брать на уже случившемся спаде акции в долг, следует придерживаться ряда рекомендаций.

Без паники

Одна из самых популярных линий поведения долгосрочного инвестора – сидеть и ждать, когда ситуация выправится. Успокаивать себя аксиомой о том, что в долгосрочной перспективе рынки всё равно растут.

Продавать, руководствуясь одной только паникой – худшее, что можно делать. Конечно, чтобы оставаться в максимальном спокойствии, стоит заранее помещать в портфель только те бумаги, которые были хороши по своим фундаментальным показателям. Если есть уверенность в том, что сам эмитент кризис переживёт в почти неизменном виде, то волноваться не о чем, остаётся только ждать. Наличие подъемов и спадов – естественное поведение любой экономики.

Следовать стратегии и докупаться.

Существует инвестиционная стратегия под названием Dollar Cost Averaging – усреднение цены. Суть в том, что если закупаться акциями регулярно, например, каждый месяц, то в итоге бумаги будут приобретены за среднюю рыночную цену. На преимущественно растущем рынке, всегда возвращающемуся в бычьим трендам, большего не надо. Таким образом, покупка активов согласно плану также является неплохим решением даже на медвежьем рынке. Конечно, есть риск первые несколько месяцев (а то и лет) видеть в портфеле минус, но рано или поздно это должно измениться.

Как поступать в ожидании медвежьего рынка

Если вы изучили показатели и поняли, что рынок перегрет или что обвал отдельных акций или всей экономики произойдет по другим причинам, то даже не будучи медведем можно также сделать ряд полезных действий. Даже если они не принесут доход, то по крайней мере уберегут от больших просадок.

Пересмотреть структуру

Защищённый портфель – диверсифицированный портфель. Конечно, в кризис страдают все. Или, как показывает 2020 год, не все. Фармакологические компании очень быстро вышли в плюс, особенно производители вакцин. Поэтому стоит содержать активы разных секторов экономики, так как один из них может внезапно выстрелить.

Также стоит диверсифицировать инструменты. Акции обладают сравнительно большей доходностью, но они же обладают и значительной волатильностью и восприимчивостью к изменениям. Стоит вкладываться и в акции, и в облигации, и в, например, золото. На графике ниже изменение стоимости двухлетних трежерис – гособлигаций США. Заметно, что в периоды кризиса они часто дорожают.

Исключать долги

Если это не является частью инвестиционной стратегии, то брать в долг на торговлю не стоит. Неизвестно, когда упавшие активы снова восстановятся и понадобятся ли в этот период деньги обратно.

В ожидании кризиса отдельно стоит подумать над уплотнением финансовой подушки, так как только свободные средства позволят в дальнейшем избавиться от необходимости продать свои бумаги на рынок по невыгодной цене.

Рассмотреть защитные акции

Так называют бумаги секторов, поставляющих необходимые для жизни услуги. Еда, жильё, коммунальные услуги, лекарства – всё это значительно меньше проседает в кризис и с меньшей вероятностью допустит дефолт. На графике ниже акции аптечной сети 36.6. Они уже почти восстановились после падения в феврале, пока некоторые гиганты и дивидендные аристократы этого так и не сделали.

Отдельно стоит подумать над дивидендными компаниями. Конечно, в особенно сложные времена даже аристократы могут снизить или вообще не выплатить дивиденды, но по крайней мере будет шанс на какую-то компенсацию других потерь.

Итоги

Медведи – это инвесторы, торгующие на падающем рынке. Они берут у брокера в долг, а потом возвращают его в меньшем размере из-за падения цены на акцию. Медвежий рынок занимает по времени значительно меньше, чем бычий, но характеризуется более резкими изменениями. Если инвестор ещё не готов сам становится медведем, ему стоит хорошо диверсифицировать и защищать портфель, когда ожидается кризис.