Индивидуальный предприниматель

Уменьшение налога для ИП на ПСН и УСН в 2023 за счет страховых выплат при уплате на ЕНС

Государство в лице ФНС предложило варианты уменьшения выплат по патенту и «упрощенке» для индивидуальных предпринимателей в 2023 году в связи с введением единого налогового счета.

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Уменьшение налога для ИП на ПСН и УСН в 2023 за счет страховых выплат при уплате на ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общий принцип рекомендаций заключается в отнесении на расходы хозяйствующего субъекта страховых выплат в Социальный фонд (СФР). Такие правила действовали и ранее, необходимо было привести их в соответствие с новыми реалиями.

Уменьшение ПСН и УСН для ИП на величину страховых взносов

Индивидуальные предприниматели, работающие по патентной системе (ПСН) согласно Налоговому кодексу (ст. 346.51), а также недавнему письму ФНС от 31 марта 2023 года, вправе уменьшать вносимую в бюджет плату за патент. Аналогичные правила применяются для плательщиков УСН по ставке 6% (от валового дохода ИП).

Правила уплаты всех налогов изменились с 1 января 2023 года после ввода в эксплуатацию системы ЕНС. Сумма налога уменьшается на размер страховых взносов, подлежащих уплате в СФР (пенсионные и медицинские страховые платежи).

Предприниматель должен для сокращения суммы патентной платы или налоговой базы для УСН подать уведомление в свою ИФНС. Система ЕНС находится в режиме уточнения и улучшения, поэтому надзорные органы разъясняют порядок уплаты налогов по УСН и ПСН. Рассматриваемое письмо точно не будет последним.

Другие условия уменьшения налога при ПСН и УСН:

  • Платеж в СФР должен быть произведен до 31 декабря при годовой сумме выручки до 300 тысяч рублей.

  • Если годовая выручка более 300 тысяч, то уплата производится до 1 июля.

  • Перечисление должно быть сделано досрочно на КБК ЕНС, иначе уменьшения платы за патент не будет.

  • Сальдо ЕНС рекомендуется держать положительным и, как минимум, равной сумме, на которую предполагается уменьшить патентный налог. В этом случае уведомлять ИФНС не требуется – данные автоматически будут рассчитаны и страховые платежи будут зачтены для уменьшения патентной платы.

  • Страховые взносы относятся исключительно к постоянным и временным сотрудникам ИП.

При выполнении всех этих условий ИФНС уведомляется о перерасчете. По письму ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ датами списания страховых выплат считаются 31 декабря и 1 июля, что убирает неразбериху при зачете страховых платежей.

Особенности зачета страховых выплат для ИП на УСН и ПСН в текущем году

Сразу после введения ЕНС Минфин выпустил письмо № 03-11-09/4254 от 20.01.2023, которое разъясняет порядок зачета страховых платежей как расходной части плательщиков ПСН. В дальнейшем оно потребовало дополнительных разъяснений от руководителей ФНС для налоговых работников и предпринимателей.

Налоговым периодом для УСН и ПСН является год, новый срок уплаты для ИП – 28 апреля. По календарному году также рассчитываются авансовые платежи и уплачиваются:

  • не позже 28 апреля за январь – март;

  • не позже 28 июля за январь – июнь;

  • не позже 28 октября за январь – сентябрь.

Окончательный расчет производится до 28 апреля 2024 года.

Указанное в первом разделе письмо ФНС от 31 марта 2023 года призвано решить проблематику, возникшую в начале года при зачете страховых платежей:

  • Налоговый кодекс не содержит пунктов, прямо говорящих об исполнении обязательств по уплате налога до срока платежа только на основании заявления о зачете страховых платежей.

  • пп. 2 п. 7 ст. 45 Налогового кодекса говорит, что зачет страховых взносов в счет налога УСН или ПСН может быть произведен только в срок уплаты (31.12 или 01.07).

  • налоговые инспекции при отсутствии достаточного сальдо на ЕНС зачитывает страховые взносы только в части суммы, находящейся на счете.

  • даже при указании назначения платежа и подачи заявления на зачет страховых взносов не являлось гарантией уменьшения налога на ПСН и УСН. Платежи могли уйти в часть погашения других обязательств.

Появившееся в последний месяц марта разъяснение от ФНС облегчило работу инспекторов и внесло некоторую ясность для плательщиков.

Итог

ФНС в письме от 31 марта 2023 года пояснило порядок и сроки подачи уведомлений на уменьшение налога для ИП, работающих на УСН и ПСН. Следите за новостями на сайте, после середины апреля ожидаются новые разъяснения от ФНС после поручений Президента.

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Уменьшение налога для ИП на ПСН и УСН в 2023 за счет страховых выплат при уплате на ЕНС

Государство в лице ФНС предложило варианты уменьшения выплат по патенту и «упрощенке» для индивидуальных предпринимателей в 2023 году в связи с введением единого налогового счета.

Уменьшение налога для ИП на ПСН и УСН в 2023 за счет страховых выплат при уплате на ЕНС

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