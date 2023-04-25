Уменьшение налога для ИП на ПСН и УСН в 2023 за счет страховых выплат при уплате на ЕНС

Общий принцип рекомендаций заключается в отнесении на расходы хозяйствующего субъекта страховых выплат в Социальный фонд (СФР). Такие правила действовали и ранее, необходимо было привести их в соответствие с новыми реалиями.

Уменьшение ПСН и УСН для ИП на величину страховых взносов

Индивидуальные предприниматели, работающие по патентной системе (ПСН) согласно Налоговому кодексу (ст. 346.51), а также недавнему письму ФНС от 31 марта 2023 года, вправе уменьшать вносимую в бюджет плату за патент. Аналогичные правила применяются для плательщиков УСН по ставке 6% (от валового дохода ИП).

Правила уплаты всех налогов изменились с 1 января 2023 года после ввода в эксплуатацию системы ЕНС. Сумма налога уменьшается на размер страховых взносов, подлежащих уплате в СФР (пенсионные и медицинские страховые платежи).

Предприниматель должен для сокращения суммы патентной платы или налоговой базы для УСН подать уведомление в свою ИФНС. Система ЕНС находится в режиме уточнения и улучшения, поэтому надзорные органы разъясняют порядок уплаты налогов по УСН и ПСН. Рассматриваемое письмо точно не будет последним.

Другие условия уменьшения налога при ПСН и УСН:

Платеж в СФР должен быть произведен до 31 декабря при годовой сумме выручки до 300 тысяч рублей.

Если годовая выручка более 300 тысяч, то уплата производится до 1 июля.

Перечисление должно быть сделано досрочно на КБК ЕНС, иначе уменьшения платы за патент не будет.

Сальдо ЕНС рекомендуется держать положительным и, как минимум, равной сумме, на которую предполагается уменьшить патентный налог. В этом случае уведомлять ИФНС не требуется – данные автоматически будут рассчитаны и страховые платежи будут зачтены для уменьшения патентной платы.

Страховые взносы относятся исключительно к постоянным и временным сотрудникам ИП.

При выполнении всех этих условий ИФНС уведомляется о перерасчете. По письму ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ датами списания страховых выплат считаются 31 декабря и 1 июля, что убирает неразбериху при зачете страховых платежей.

Особенности зачета страховых выплат для ИП на УСН и ПСН в текущем году

Сразу после введения ЕНС Минфин выпустил письмо № 03-11-09/4254 от 20.01.2023, которое разъясняет порядок зачета страховых платежей как расходной части плательщиков ПСН. В дальнейшем оно потребовало дополнительных разъяснений от руководителей ФНС для налоговых работников и предпринимателей.

Налоговым периодом для УСН и ПСН является год, новый срок уплаты для ИП – 28 апреля. По календарному году также рассчитываются авансовые платежи и уплачиваются:

не позже 28 апреля за январь – март;

не позже 28 июля за январь – июнь;

не позже 28 октября за январь – сентябрь.

Окончательный расчет производится до 28 апреля 2024 года.

Указанное в первом разделе письмо ФНС от 31 марта 2023 года призвано решить проблематику, возникшую в начале года при зачете страховых платежей:

Налоговый кодекс не содержит пунктов, прямо говорящих об исполнении обязательств по уплате налога до срока платежа только на основании заявления о зачете страховых платежей.

пп. 2 п. 7 ст. 45 Налогового кодекса говорит, что зачет страховых взносов в счет налога УСН или ПСН может быть произведен только в срок уплаты (31.12 или 01.07).

налоговые инспекции при отсутствии достаточного сальдо на ЕНС зачитывает страховые взносы только в части суммы, находящейся на счете.

даже при указании назначения платежа и подачи заявления на зачет страховых взносов не являлось гарантией уменьшения налога на ПСН и УСН. Платежи могли уйти в часть погашения других обязательств.

Появившееся в последний месяц марта разъяснение от ФНС облегчило работу инспекторов и внесло некоторую ясность для плательщиков.

Итог

ФНС в письме от 31 марта 2023 года пояснило порядок и сроки подачи уведомлений на уменьшение налога для ИП, работающих на УСН и ПСН. Следите за новостями на сайте, после середины апреля ожидаются новые разъяснения от ФНС после поручений Президента.

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