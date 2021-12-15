Новые правила трудоустройства в 2022 году

С 1 января 2022 года работодатели, у которых среднесписочная численность на предприятии за предыдущий год была более 25 человек, должны будут размещать свои свободные вакансии на портале Минтруда — «Работа в России». Если работодатель реорганизован или только создан, то для расчёта используют текущую численность сотрудников (п. 21 ст. 1 Закона от 28.06.2021 № 129-ФЗ).

Размещать вакансии будут обязаны следующие работодатели:

Федеральные, региональные и местные органы самоуправления РФ; Государственные и муниципальные учреждения, ГУПы и МУПы; Предприятия, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Какие сведения надо будет разместить на единой цифровой платформе?

В первую очередь о потребности в сотрудниках и об условиях их привлечения. Также наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей. И обязательно — наличие специальных рабочих мест для инвалидов, соответственно оборудованных (оснащённых) для их работы.

Напомню Вам, что принимая на работу безработного теперь нужно об этом сообщить через портал «Работа в России». Данные изменения вступили в силу с 01.07.2021 года.

Если Вы принимаете на работу соискателя, которого вам направили из службы занятости, то вам следует уведомить об этом ведомство в пятидневный срок.

Ранее, то есть до 01.07.2021, достаточно было вернуть направление в органы службы занятости с соответствующей отметкой.

Теперь же уведомлять о приёме на работу соискателя, который находится в статусе «безработный» необходимо через портал «Работа в России», но только, если работодатель там зарегистрирован. В электронном уведомлении необходимо указать день трудоустройства на работу.

Если работодатель на данном портале не зарегистрирован, то для него правила не изменились. Он также, как и раньше должен отослать направление, выданное безработному службой занятости.

Работодатель теперь обязан через платформу «Работа в России» уведомить службу занятости и в отказе в трудоустройстве соискателя. Аналогично со случаем приёма на работу, соискатель должен быть направлен центром занятости населения, а работодатель должен быть зарегистрирован на портале «Работа в России». При соблюдении этих двух условий работодателю нужно будет направить уведомление в службу занятости об отказе в приёме на работу.

Если работодатель на данном портале ещё не зарегистрирован, то он в случае отказа в приёме — делает соответствующую отметку в направлении и возвращает её гражданину (новая редакция пункта 5 статьи 25 Закона № 1032-1).

В электронном уведомлении указывается день собеседования и причины отказа в приёме на работу. В бумажном уведомлении следует проставить день явки соискателя и также указать причину отказа. Соответствующие изменения внесены в п. 5 ст. 25 Закона № 1032-1.

Чтобы принять физическое лицо на работу, получите у него документы, необходимые для кадрового учёта. Далее заключайте трудовой договор, издайте приказ о приёме на работу. Личную карточку Т-2 при этом заполнять уже не нужно.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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