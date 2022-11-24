Контрагент не уплатил НДС – вычетов не будет

Понятия – нет. Санкции – есть

Понятия «незаконное возмещения НДС» в НК нет. Однако, санкции за действия, которые можно подвести под этот термин, вполне осязаемые: штрафы, недоимка по НДС плюс пени (не считая реального риска привлечения к ответственности – административной и уголовной).

Практика показывает, что под понятие незаконного возмещения НДС налоговики подводят следующие ситуации:

Проведена камеральная проверка, НДС возмещен, но по итогам выездной налоговой проверки выяснилось, что налогоплательщик права на вычет не имел. Таким образом, сумма налога к уплате превысила сумму вычетов НДС, и возмещение налога по итогам камералки незаконно. Налоговая проверка вскрыла факт создания искусственных условий для возмещения НДС, – искусственно наращивалась стоимость товаров (работ, услуг), не формируя источник вычета. То есть налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду – сознательно исказил данные учета, отразив нереальные операции ( п. 1 ст. 54.1 НК ).

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Предостережения от налоговиков

В своих документах – письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123, от 16.08.2017 № СА-4-7/16152, а также в перечне частых нарушений обязательных требований по налоговому контролю, – налоговики называют следующие «опасные» сделки (операции):

исполненные хозяйствующим субъектом ( лицом ), которое не является стороной договора;

лицом направленные исключительно на возмещение НДС, когда единственной целью данного действия являлось уменьшение НДС при полном отсутствии разумной хозяйственной цели.

В п. 7 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450 разъяснено, что может указывать на недобросовестность налогоплательщика:

участие в согласованных с другими лицами действиях для искусственного наращивания цены товаров ( работ, услуг ), не формируя при этом источника для возмещения НДС;

работ, услуг знание о действиях иных лиц, которые уклоняются от уплаты налога при обращении товаров ( работ, услуг ).

О том, что налогоплательщик знал о неправомерных действиях других лиц, по мнению налоговиков, указывают следующие факты (п. 7 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060):

участники ведут себя необъяснимо с точки зрения общепринятого разумного поведения участников оборота в аналогичных ситуациях;

допускаются нетипичные ошибки в документообороте, документы заполняются с недочетами, причем неполнота их заполнения вызвана тем, что они составляются «для галочки», формально,

наконец, даже при явном нарушении прав никакие меры по защите не принимаются. Конечно, субъективного убеждения в том, что налогоплательщик ведет себя недобросовестно, недостаточно.

В пункте 9 письма от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 ФНС предписывает при определении правомерности возмещения НДС оценивать:

причины выбора контрагента;

обстоятельства, при которых заключалась и исполнялась сделка.

Однако если налоговики докажут участие «технички» (или цепочки таковых), то размер вычетов и возмещения НДС будет определяться исходя из данных о реальном исполнении (п. 10 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060), и необоснованной налоговой выгодой станет часть НДС-вычета, приходящаяся на наценку «технички» (п. 2 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).

Необходимые документы

Налогоплательщикам следует помнить о том, что именно им придется представлять сведения и документы, которыми можно будет обосновать реальность как самого контрагента, так и хозяйственной операции.

В числе необходимых документов для подтверждения заявленного размера вычета используются следующие документы фактического исполнения обязательства: контракты, первичка, счета-фактуры, платежки.

Не сможет налогоплательщик представить данные документы и сведения – не получит вычет по НДС (п. 10, 11 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060).

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Как избежать проблем с «нереальным» контрагентом

Если контрагент не уплачивает НДС в необходимом размере, при этом налогоплательщик знал об этом и использовал для своей выгоды (которой, кстати, может быть просто приобретение товара, работы, услуги по нерыночной цене, ст. 54.1 НК, п. 21 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060), то о возмещении НДС можно забыть.

Невозможно установить реального исполнителя – невозможно и возмещение НДС в соответствующей части (п. 17.2 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060).

При этом налогоплательщик вправе:

подать «уточненку» по НДС;

рассчитать НДС, исключив суммы, приходящиеся на «техничку»;

заявить вычет по фактическому контрагенту.

Если решение еще не принято, налоговики примут во внимание показатели «уточненки». Если решение уже вынесено, то ИФНС вправе изменить или вообще отменить его (п. 3, 4 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).

Раскрыть реального контрагента можно и в суде. Суд исследует новые доказательства, даже если они не были предъявлены в процессе налоговой проверки и (или) при досудебном урегулировании налогового спора, что признают и налоговики (п. 5 письма ФНС от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).

В заключение напомним об ответственности за незаконное возмещение НДС. Поскольку в результате бюджет недополучает налоги, виновного могут оштрафовать на сумму в 20% от долга, если вскроется умысел на совершение правонарушения, то штраф возрастет вдвое, до 40% (ст. 122 НК). В дополнение к штрафам придется потратиться на недоимку и пени (ст. 108 НК).

Штрафы предусмотрены за непредставление документов и (или) сведений, которые необходимы для налогового контроля (представление в неполном или искаженном виде): 300 – 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП). За грубое нарушение бухгалтерского учета (отчетности) придется уплатить штраф в 5 000 – 10 000 руб. (ч. 1 ст. 15.11 КоАП). Уголовная ответственность может последовать не только за уклонение от уплаты НДС (ст. 198, 199 УК), но и за мошенничество (ст. 159 УК).

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﻿Полноценная проверка нахождения контрагента в списке юридических лиц, по которым налоговыми органами передана информация в систему ФНС об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж.