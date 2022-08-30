Как найти инвесторов на стартап

Изначально следует определить, что такое стартап, и чем он отличается от начала ведения обыкновенного бизнеса. Стартап в первую очередь связан с таким понятием как инновация. То есть в качестве стартапа запускается какой-либо инновационный продукт либо речь идет об инновационной системе ведения бизнеса.

Например, открыть булочную — это запуск нового бизнеса. Открыть бизнес по приготовлению замороженной здоровой еды в стаканчиках, готовой для употребления после разогрева в микроволновке, с доставкой по всему миру — это уже стартап.

Само понятие стартапа изначально было придумано в США, и эта страна является родоначальником этого явления. В связи с этим в теме стартапов и привлечения в них инвестиций много иностранных понятий, которые мы будем использовать в статье.

Что нужно сделать в самом начале

Прежде, чем начать искать инвесторов на стартап, нужно определить параметры продукта:

на каком этапе разработка — пока есть только теория и бизнес-план или уже готовое работающее дело;

сколько стартап требует средств для достижения тех или иных целей?

из какой сферы стартап, какого рода бизнес, на каких клиентов; покупателей он нацелен;

в какой стране или в каком регионе страны он будет работать или это международный проект;

есть ли команда и полностью ли она укомплектована.

Для удобства привлечения инвестиций в мире стартапов есть разделение на так называемые раунды, а компании (стартапы) сами по себе также делятся на категории. Поняв, на каком уровне находится развитие стартапа, компания может определить свою категорию.

А разобравшись с целями развития и масштабированием стартапа, можно понять, по какому пути пойдет компания в части привлечения инвестиционных средств.

При этом для привлечения инвестиций в стартапы используются как классические методы, например, кредиты банков, так и специфические, такие как, например, помощь бизнес-ангелов.

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Этапы финансирования стартапа. Источники инвестиций

Первый этап

Первым этапом (раундом) финансирования можно назвать Pre-seed стадию (предварительная стадия). Её даже не всегда выделяют как отдельную стадию финансирования, так как на данном этапе финансирование происходит за счет средств собственников, основателей стартапа"на свой страх и риск«.

Также на этом этапе привлекаются первые сторонние инвестиции категории FFF (Friends, Fools, Family, то есть средства друзей, семьи, и других почитателей проекта).

На этом же этапе формируется и тестируется бизнес-модель, идея, продукт, рассчитывается потенциальная выгода от запуска. Конечной стадией этого этапа является запуск MVP (Minimal Viable Product — минимально жизнеспособный продукт).

То есть должен быть сформирован некий прототип, пользователь должен видеть, представить товар или услугу, которую он в итоге получит. Такие прототипы собирают, как правило, кустарно, «на коленке», для презентации и получения первых клиентов и обратной связи.

В начале также можно рассматривать и государственные инвестиции — какие субсидии, льготы и финансирование может предоставить бюджет.

Есть много государственных, районных, местных программ, нацеленных на поддержку бизнеса. В разных регионах страны поддерживают разные отрасли, а также сформированы целые отдельные особые экономические зоны (ОЭЗ), в частности технико-внедренческие, производственные, при работе в которых можно получить дополнительные субсидии, налоговые и прочие льготы.

В качестве примера можно назвать ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», «Санкт-Петербург», «Иннополис». Одной из самых привлекательных инвестиционных зон на данный момент считается «Калуга».

Второй этап

Следующий (первый основной) раунд — это Seed стадия (посевной раунд). На этом этапе деньги нужны на изготовление реального действующего продукта, создания основной команды, привлечение собственных мощностей (аренда помещений, оборудования и т. д.). То есть на данном этапе ранее протестированная идея превращается в реальный бизнес.

Из простых способов привлечения денег можно назвать займы и банковские кредиты. Из специфических — инвестиции при помощи краудфандинга, акселераторов, венчурных фондов и т. д.

Краудфандинговые платформы — это интернет-платформы, на которых стартаперы выставляют свои проекты и указывают сумму, которую они хотели бы собрать на свой проект. Собирают эту сумму за счет физлиц и компаний, которые рассматривают такие проекты в качестве возможностей для инвестиций. Поэтому краудфантинг ещё по-другому называют народным инвестированием.

Акселераторы — это профессиональные организации по помощи стартапам. Они могут дать не только деньги на развитие проекта, но и предоставить экспертные знания в области построения бизнеса, опыт своих специалистов и иную помощь (знания, связи, продвижение, бизнес-среду и т.д.).

Венчурные фонды — это по сути финансовые организации, в которые денежные средства поступают от инвесторов. Далее специалисты венчурных фондов рассматривают заявки, поданные стартаперами на получение инвестиций, оценивают их экономические показатели и если считают стартап жизнеспособным, выгодным, то передают на развитие средства, ранее полученные от инвесторов.

Сюда же можно отнести инвестиции бизнес-ангелов, менторов, брокеров, инфлюенсеров, то есть отдельных инвесторов, которые могут предоставить финансирование, экспертную поддержку, а также узнавание стартапа в бизнес-кругах с целью закрытия действующих потребностей бизнеса и выхода на следующий раунд (круг) инвестиций.

Сейчас для поиска инвесторов рассматривают и другие альтернативные каналы. Например, создаются специальные группы в соцсетях. В частности найти подобные проекты можно в Telegram. КСК Групп создал канал «для своих» Exchange club КСК ГРУПП, посвященный этой теме.

Канал позволяет выложить свой проект, или наоборот купить готовый бизнес, найти делового партнера или инвестора. Компания КСК Групп профессионально занимается вопросами купли-продажи готового бизнеса, поиском бизнес-партнеров, поставщиков, покупателей и инвесторов, информация на канале — проверенная, работают профессионалы, сомнительных предложений тут нет.

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Этапы A, B, C...

Следующие этапы привлечения инвесторов обозначаются буквенными кодами «A», «В», «С», «D» и т. д.. На данных этапах инвесторы вкладывают значительные суммы, но в уже готовый бизнес.

﻿Раунды названы по буквенному коду типа акций компаний, которые приняты в США. Они отличаются возможностью получать дивиденды, количеством голосов на акцию, комиссией за ее приобретение, продажу и т. д. Но так как в России нет такого деления, то буквенные коды раундов отличаются только суммами привлекаемых инвестиций, а также целями привлечения финансирования.

На раунде «А» остаются только крупные инвесторы, венчурные фонды, а сам стартап уже является успешным работающим бизнесом, но ещё нуждающимся во внешнем финансировании для масштабирования, развития продукта, узнаваемости бренда, захвата рынка или его части.

На этой стадии компания уже может размещать на бирже свои облигации и тем самым привлекать средства в бизнес. Но следует учитывать, что чем неизвестнее и моложе компания, тем большую сумму купона придется учитывать при выпуске.

Привлечение инвестиций в раунде «В» также нацелено на развитие бизнеса, но тут речь уже идет о завоевании новых рынков, выходе на международный уровень, а также работе с конкурентами (например, слиянии, поглощении и прочих формах прямого взаимодействия с конкурирующими бизнесами).

На этапах «С», «D» и далее стартап уже готовится к выходу на IPO (размещение акций своей компании на бирже), или к продаже какому-либо самому крупному инвестору (или конкуренту).

Далеко не все стартапы доходят до признания на международном уровне. Есть бизнесы, которые хорошо себя чувствуют, не расширяясь до транснациональных компаний.

При поиске инвестиций главное — понять, с какой целью и для кого задумывается тот или иной стартап, из какой он сферы, области. В таком случае варианты найти себе качественного инвестора или даже нескольких инвесторов увеличивается.

Также не нужно пренебрегать нетворкингом, посещением тематических мероприятий, встреч бизнес-сообществ в поиске подходящих партнеров для бизнеса и инвесторов.

КСК Групп регулярно проводит бизнес-завтраки, посвященные обсуждению самых актуальных тем для бизнеса.

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