Разберем основные понятия и правила трансфертного ценообразования, какие критерии и методы используют налоговики и когда проверок не будет.

Введение

В рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) налоговая следит за любыми сделками: с товарами, услугами, работами или имущественными правами. Имеет значение, в каких рыночных условиях совершается договор, какие данные и из каких источников подтверждают справедливость установленной стоимости.

Для компании важно вовремя распознать контролируемую сделку – провести анализ взаимозависимости сторон и прочих критериев, а также грамотно обосновать цену договора. Рыночную стоимость для целей налогообложения можно считать разными методами.

Всего их пять, но при разных условиях результаты отличаются. Вам важно выбрать наиболее выгодный.

Что такое трансфертное ценообразование

Трансфертное ценообразование это установление в сделках между взаимозависимыми лицами таких цен на товары, работы, услуги или имущественные права, которые отличаются от рыночных. ФНС проверит обоснованность этих цен и скорректирует налоговые обязательства, если сделка будет признана контролируемой.

Одним из признаков контролируемости является взаимозависимость сторон (подробнее – дальше).

Если сделка совершена между невзаимозависимыми лицами, то договорная цена считается рыночной по умолчанию.

Когда же стороны зависимы между собой и есть прочие признаки контролируемости, рыночность договорной стоимости нужно доказать.

Рыночной в рамках ТЦО считается та цена договора, которая:

соответствует уровню цен, которые регулирует государство на законодательном или подзаконном уровне;

согласована с ФАС или с ФНС;

подтверждена независимым оценщиком;

определена по правилам НК;

установлена в ходе биржевых торгов.

КСК ГРУПП выполняет полный спектр услуг, связанных с трансфертным ценообразованием: ревизия и проверка контролируемых сделок;

проведение анализа рыночного уровня рентабельности;

заполнение уведомления о контролируемых сделках;

экспертное сопровождение сделок.

Каким правилам трансфертного ценообразования следовать

Базовый принцип налогообложения контролируемыхсделок – нужно сравнить доход от заключенной сделки и доход от этой же реализации другому независимому контрагенту. Если окажется, что в первом случае компания получила денег меньше, чем во втором, то недополученный доход необходимо учесть при формировании налоговой базы.

Чтобы оценить, соответствует ли договорная стоимость рыночнымусловиям, компания должна:

Собрать информацию об аналогичных сделках, совершенных по справедливой стоимости. Сравнить полученные результаты с заключаемым договором.

Важно помнить, что сравнивать контролируемые и независимые сделки можно только, если они совершаются в сопоставимыхусловиях.

Данные для анализа берут из:

открытых источников отечественных и зарубежных бирж;

статистики таможни;

прочих официальных источников информации.

Как выбрать выгодный метод трансфертного ценообразования

Проверять рыночность цены сделки можно любым из способов, предлагаемых НК. Какой бы методы вы ни выбрали, использование интервала рыночных цен не должно:

Снижать платежи в бюджет. Увеличивать размер убытков для целей налога на прибыль.

Исключение из этого правила возможно только, когда формируется согласительная комиссия в соответствии с международным договором. Это особая ситуация, с которой лучше сразу обращаться к профессиональным консультантам.

При разовых сделках, по которым невозможно определить справедливую цену, допускается применять результаты независимой оценки.

Метод сопоставимых рыночных цен

Данный способ можно применять, если у вас есть данные о нескольких сопоставимых сделках, в том числе среди своих, или же только об одной. Главное, чтобы условия договора были схожи с теми, которые установлены для анализируемой сделки.

Суть проста. Составляется интервал рыночных цен – от минимального до максимального значения. Далее проверяют, находится ли цена анализируемой сделки в пределах такой шкалы.

Метод цены последующей реализации

Такой способ чаще применяют, когда товар в дальнейшем без какой-либо переработки перепродают лицам, которые не являются взаимозависимыми (п. 2 ст. 105.10 НК).

Сравнивают валовую рентабельность того, кто перепродает товар, с интервалом валовой рентабельности сопоставимых сделок по перепродаже (п. 1 ст. 105.10 НК).

Если по результатам сравнения валовая рентабельность окажется ниже рыночной (минимального значения интервала), то цену сделки для целей налогообложения придется уменьшить до минимума .

Когда валовая рентабельность, напротив, завышена, цену корректируют с учетом максимума.

Затратный метод

Он основан на том же принципе соответствия определенному интервалу, как в первом случае. Но для расчетов берут показатели валовой рентабельности затрат продавца и сопоставимых организаций.

Расчет показателей делают на основании бухгалтерской отчетности.

Метод сопоставимой рентабельности

В целом такой подход идентичен затратному методу. Отличия в том, что в итоге корректируется не цена сделки, а прибыль. А для расчета используют любой показатель рентабельности: продаж, затрат, коммерческих и управленческих расходов, активов или иной.

Эксперты КСК ГРУПП подготовят специализированные статистические исследования по рыночному уровню рентабельности, которые помогут установить справедливые цены в ваших сделках.

Метод распределения прибыли

Его применяйте, когда невозможно использовать иные методы. Также метод распределения прибыли используют, когда есть нематериальные активы, существенно влияющие на уровень рентабельности, или в случае контроля за такими НМА.

Суть метода в том, что фактическое распределение прибыли между сторонами контролируемой сделки сравнивают с распределением между сторонами сопоставимой сделки или между сторонами той же контролируемой сделки.

Совокупную прибыль распределяйте с учетом степени участия каждой стороны в контролируемой сделке. Это можно определить на основании показателей, влияющих на величину прибыли (убытка) по контролируемой сделке. Примерный перечень есть в п. 10 ст. 105.13 НК.

Как проверить взаимозависимость сторон в рамках ТЦО

Как мы уже говорили ранее, одним из главных условий для признания сделок контролируемымиявляется взаимозависимость сторон (п. 1 ст. 105.14 НК). Таковыми они могут быть признаны, если хотя бы одна из них участвует в капитале другой. Плюс имеет значение степень влияния на управленческие решения.

На практике налоговые консультанты называют все сделки между взаимозависимыми лицами «внутригрупповыми». Например, это могут быть сделки:

между материнской компанией и дочками;

между производителем и торговым домом;

между заказчиком и разработчиком НИОКР или IT-решения.

Часто бывает сложно определить доли взаимного участия: прямые или косвенные. От этого показателя зависит, признаются ли стороны сделки взаимозависимыми.

Доля прямого участия это доля участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций. Косвенное владение долей это участие в другой организации через последовательную цепочку организаций.

Как снизить риски для внутригрупповых сделок

В любом случае взаимозависимость сторон, даже с учетом долей участия, – не единственный критерий, чтобы признать сделку контролируемой. При проверке ценообразования во внутригрупповых сделках налоговики смотрят на:

цель совершения сделки;

документальное подтверждение;

экономическое обоснование;

механизм ценообразования.

При этом есть разные виды контроля за сделками внутри групп (см. таблицу ниже).

О том, как налоговики проверяют внутригрупповые сделки и распределяют их на контролируемые и неконтролируемые, в видео ниже рассказывает эксперт компании КСК ГРУПП.

Если резюмировать советы из видео, то для снижения налоговых рисков по внутригрупповым сделкам можно:

Провести диагностику : сделать выборочный анализ, включающий проверку документов.

Доработать существующие документы или разработать политики по ценообразованию внутри группы компаний.

Подготовить комплекты «защитной документации» .

Обратиться к специалистам для сопровождения при выездных и камеральных проверках.

Обратиться за помощью в подготовке комплектов документов для перехода на налоговый мониторинг.

Получить консультацию внешнего эксперта по вопросам применения законодательства по ТЦО.

Эксперты КСК ГРУПП окажут комплексную услугу по подготовке компании к контролю в рамках ТЦО. Также доступны консультации по отдельным вопросам.

О каких контролируемых сделках ТЦО нужно уведомлять ФНС

Если у компании были контролируемые сделки, она обязана подавать уведомление об этом по специальной форме. Про саму отчетность будем говорить дальше, а сначала разберемся, какие именно сделки придется включать в отчет.

Все контролируемые сделки можно разделить на четыре категории:

Внутригрупповые с резидентом. С участием посредников. С офшорной компанией или внешнеторговыми сделками. Внутригрупповые с нерезидентом.

Анализ сделки на критерии контролируемости – это сложный процесс, для которого требуется специализированный опыт и навыки. Специалисты бухгалтерии не всегда владеют подобными знаниями. Профессионалы КСК ГРУПП проведут комплексную диагностику контролируемых сделок и подскажут оптимальный способ проведения операций.

Внутригрупповые сделки с резидентами

Внутригрупповую сделку с российскими организациями нужно включить в уведомление за прошедший год, когда выполнены оба условия ниже:

сделка отвечает всем критериям в п. 2 ст. 105.14 НК;

годовой доход по сделке превышает 1 млрд руб.

Исключение – сделки с резидентами, которые одновременно соответствуют требованиям подп. 2 п. 4 ст. 105.14 НК. Например, это сделки, стороны которых:

Зарегистрированы в одном и том же российском регионе. Не имеют обособленных подразделений в других регионах и за пределами России. Не платят налог на прибыль в бюджеты других регионов. Не имеют убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Такие сделки не считаются контролируемыми, даже если они поименованы в п. 2 ст. 105.14 НК, а суммарный доход по ним превысил 1 млрд руб.

Операции с участием посредников

Отчитываться по этим сделкам придется, если:

В цепочке посредник участвует формально , не принимает на себя никаких рисков и не использует активов для выполнения договора.

Суммарный доход превысил 120 млн руб.

С точки зрения взаимозависимости сторон сделку в рамках договора комиссии или агентского договора надо рассматривать как совокупность двух сделок:

Между заказчиком (комитентом или принципалом) и посредником (комиссионером или агентом). Между посредником и третьим лицом (например, покупателем или продавцом товаров).

Чтобы понять, будет ли сделка с участием посредника контролируемой, нужно определить сумму доходов по ней. То есть учитывают и сумму агентского вознаграждения между заказчиком и посредником, и сумму дохода между посредником и конечным покупателем или продавцом.

Если сделка контролируемая, то налоговую инспекцию обязаны уведомить все ее участники. Заказчик обязан сообщить о расходе в виде посреднического вознаграждения, а посредник – о доходе. Плюс заказчик должен показывать недополученный доход в виде торговой наценки транзитного продавца, а третье лицо – расход по сделке с учетом недополученного дохода заказчика.

В состав доходов посредника не включаются средства, поступившие:

от третьего лица в пользу заказчика при продаже товаров или от заказчика в пользу третьего лица при покупке товаров;

от заказчика в счет возмещения затрат посредника по договору.

Сделки через оффшорные компании

Сделка признается контролируемой, когда выполнены два условия:

Иностранная компания зарегистрирована в оффшорной зоне из перечня, утвержденного приказом Минфина № 108н. Годовой доход по сделке больше 120 млн руб.

Предмет сделки и взаимозависимость сторон не важны. Отчитаться нужно и по сделке с постоянным представительством российской компании в оффшоре.

Дополнительное основание для признания сделки контролируемой – товар, реализуемый по ВЭД-договору, поименован в п. 5 ст. 105.14 НК. Это нефть и ее производные, минеральные удобрения, драгоценные камни, а также черные, цветные и драгоценные металлы.

Взаимозависимость сторон для сделок в области внешней торговли не важна. Если товар есть в перечне, нужно подать уведомление.

Внутригрупповые операции с нерезидентами

Сделка с взаимозависимой иностранной компанией или с физлицом-нерезидентом признается контролируемой, когда:

Суммарный годовой доход по ней больше 120 млн руб. Сделки нет в списке из п. 4 ст. 105.14 НК.

Например, это может быть сделка с иностранной материнской компанией с долей участия более 25% или офшорной компанией, которой владеет учредитель вашей компании. Предмет договора не имеет значения.

Важно применять критерии контролируемости в зависимости от налогового статуса иностранной организации. А она может быть как резидентом, так и нерезидентом России. Статус иностранной компании определяется по признакам из ст. 246.2 НК.

Проверить, есть ли у контрагента статус резидента России, можно в налоговой инспекции.

Когда контроля не будет

Не придется отчитываться о тех операциях с взаимозависимыми лицами и нерезидентами, доходы по которым остались в рамках лимитов. Например, если доход от внутригрупповых операций между российскими взаимозависимыми компаниями в течение года не превысил 1 млрд рублей, уведомление в ИФНС не нужно.

Также есть исключения – виды сделок, которые не признаются контролируемыми. Это те, которые:

Не влияют на базу по НДС, налогу на прибыль, НДПИ, НДДДУС или НДФЛ у предпринимателей.

Перечислены в п. 4 ст. 105.14 НК, например, беспроцентные займы.

Между физлицом без статуса российского ИП и зарубежной организацией-нерезидентом, у которой нет постоянного представительства и доходов в России.

Что нужно знать про уведомление и документацию по ТЦО

Форма и порядок заполнения уведомления утверждены приказом ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@. В таблице ниже собрали ключевые моменты.

Штраф за несдачу уведомления в срок или сдачу с ошибками – 5 000 руб. Но самые страшные последствия – это доначисление налогов.

Определить, нужно ли подавать в налоговые органы уведомления по контролируемым сделкам, и верно рассчитать рыночные цены помогут эксперты КСК ГРУПП. Мы проведем полный анализ сделок и сформируем отчетность по всем правилам.

Заключение

Грамотная оценка взаимозависимости между контрагентами помогает значительно снизить налоговые риски.

Проверять рыночность цен по договору можно несколькими методами.

Чтобы избежать проверок ФНС в рамках трансфертного ценообразования, нужно своевременно заполнить и представить уведомление в ИФНС.

Для безошибочного учета контролируемых сделок важно отслеживать изменения в законодательстве и разъяснения ведомств.

Налоговые консультанты КСК ГРУПП помогут сформировать выгодную стратегию взаимодействия с налоговыми органами, чтобы снизить налоговые риски и налоговую нагрузку.

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