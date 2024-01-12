Принуждение к увольнению: показалось или факт?

В последнее время работники стали чаще оспаривать в суде увольнение по собственному желанию или соглашению сторон, ссылаясь на давление со стороны работодателя. А было ли это давление на самом деле? Мы провели анализ интересных судебных споров по этой тематике. Выводы, предложенные в статье, помогут работодателям избежать оспоренного увольнения

Суть дела

Начнем с общей сути дела, по которой работники обращаются в суд. Изначально работники соглашаются с увольнением – пишут заявление об увольнении по собственному желанию или заключают с работодателем соглашение о расторжении трудового договора.

Но затем они обращаются в суд с требованием о восстановлении на работе, об отмене приказа об увольнении. Кроме того они просят взыскать с работодателя зарплату за время вынужденного прогула и суммы компенсации морального вреда.

Работники обосновывают свое требование тем, что заявление об увольнении по собственному желанию написано под давлением со стороны работодателя либо соглашение сторон об увольнении подписано также под принуждением.

По таким спорам имеются решения суда как в пользу работника, так и в пользу работодателя. В последнее время суды в подобных делах часто принимают сторону работника. Это связано с тем, что работникам удается доказать в суде факт принуждения (они записывают разговоры с работодателем на диктофон, сохраняют переписку (в т. ч. электронную), привлекают свидетелей, жалуются в другие инстанции и инициируют проверки и т.п.). Все это впоследствии может быть принято судом в качестве доказательств.

Решение суда в пользу работника

В ходе судебного заседания работник смог подтвердить факт принуждения к увольнению, представив, в частности, следующие доказательства (на основании анализа нескольких аналогичных дел):

показания свидетелей, которые пояснили, что работодатель угрожал истцу увольнением по порочащему основанию;

докладную записку на имя руководителя организации по поводу принуждения к увольнению. Эта докладная была зарегистрирована в секретариате, но резолюция руководителя организации на ней не была проставлена;

заявление об увольнении, выполненное на бланке работодателя, а не полностью собственноручно работником. На нем не было резолюции руководителя организации о согласии на увольнение истца (работника) с сокращенным сроком предупреждения;

приказ об увольнении, изданный в день подачи заявления, из-за чего у работника не было возможности отозвать его;

стенограмма (расшифровка) аудиозаписи, которая свидетельствовала о принуждении к увольнению;

скриншот электронной переписки с работодателем, подтверждающий факт давления на работника;

жалобы работника в трудовую инспекцию, прокуратуру;

доказательства того, что у истца на самом деле не было причин увольняться (предпенсионный возраст, тяжелое материальное положение, работник нуждался в работе и дополнительном доходе, оплачивал лечение, у него на иждивении нетрудоспособные родственники, он проживает в общежитии и т.д.).

Перечисленные обстоятельства указывают на то, что добровольного волеизъявления истца на увольнение не было.

Основным доказательством законности увольнения является лично и без принуждения написанное заявление работника или добровольно подписанное соглашение сторон о расторжении трудового договора, а также договоренность о сокращении срока предупреждения об увольнении по собственному желанию, если она была.

Если работодатель согласен расторгнуть трудовой договор раньше, работник может уволиться до истечения срока предупреждения об увольнении (по общему правилу – двухнедельного). Если работник желает уволиться в конкретную дату, он вправе указать ее в заявлении об увольнении, а работодатель – поставить на заявлении резолюцию "Не возражаю" или "Согласен".

Когда работодатель получает заявление об увольнении, он обязан разъяснить работнику последствия такого шага и напомнить о праве передумать и остаться на работе. Работник должен знать, что он имеет право в любой момент до окончания срока предупреждения об увольнении отозвать свое заявление. В данном случае он не увольняется. Исключение – случай, когда на его место приглашен в письменной форме другой работник, которому нельзя отказать в приеме на работу (ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ).

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Решение суда в пользу работодателя

Работник не смог доказать факт принуждения к увольнению со стороны организации. Оформляя увольнение, работодатель соблюдал установленный законодательством порядок. В соответствии с требованиями ст. 84.1 Трудового кодекса РФ был оформлен приказ об увольнении работника, с которым он ознакомился под подпись. Работник получил на руки трудовую книжку и окончательный расчет. Каких-либо письменных заявлений о несогласии с увольнением он не подавал, при увольнении по собственному желанию не воспользовался своим правом на отзыв заявления.

Если работник утверждает, что работодатель вынудил его уволиться (подать заявление об увольнении по собственному желанию, подписать соглашение сторон о расторжении трудового договора), он должен это доказать (пп. "а" п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г.). Доводы истца о том, что на него оказывалось давление (путем угроз и других действий, способствовавших увольнению), в ходе судебного заседания подтверждения не нашли.

Таким образом, увольнение работника было оформлено при наличии для этого достаточных оснований и с соблюдением установленного порядка.

Что учесть работодателю?

При оформлении увольнения по инициативе работника или по соглашению сторон нужно соблюдать установленную трудовым законодательством процедуру расторжения трудового договора. Необходимо должным образом оформить документы, подтверждающие волеизъявление работника на прекращение трудовых отношений.

Лучше, чтобы заявление об увольнении по собственному желанию было написано работником полностью собственноручно, а не на трафаретном (заранее подготовленном работодателем) бланке. Работнику потребуется разъяснить последствия написания заявления об увольнении по собственному желанию и указать на право отозвать его. Обсуждая с работником предстоящее увольнение, работодателю (его представителю) следует соблюдать должную осмотрительность, учитывая, что разговоры могут быть записаны, а переписка сохранена. Нельзя позволять себе угроз, психологического давления и высказываний, выходящих за рамки делового общения.

При увольнении по соглашению сторон целесообразно включать в соглашение о расторжении трудового договора отдельный пункт о том, что оно подписано сторонами (работником и работодателем) добровольно, на основании их свободного волеизъявления и без какого-либо принуждения.

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