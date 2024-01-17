Ostrovok.ru Командировки
Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Электронный документ для командировок. Как бизнесу оптимизировать организацию деловой поездки

Если служебные поездки и командировки сотрудников носят регулярный характер, руководителю удобнее перейти на электронный документооборот (ЭДО). Это значительно сэкономит не только деньги, но и упростит ведение учета. Расскажем, как благодаря электронным документам оптимизировать организацию деловой поездки.
17 3
Электронный документ для командировок. Как бизнесу оптимизировать организацию деловой поездки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие документы для командировки можно оформить в электронном виде

Документы в формате ЭДО приравниваются к бумажным оригиналам при условии, что они заверены электронной подписью (ЭП). При подготовке командировки можно проводить через ЭДО следующие документы:

  • служебные записки о направлении сотрудника в деловую поездку;

  • заявление на выплату аванса;

  • приказ о командировке;

  • авансовый отчет.

Как организовать ЭДО

Чтобы начать использовать ЭДО в компании для оформления документов по командировке, нужно выполнить несколько действий.

1. Провести аудит текущих документов.

Нужно выявить, с какими документами организация работает при организации командировок сейчас, и понять, что хотелось бы автоматизировать. Из аудита будут понятны требования к сервису, который обеспечивает ЭДО.

2. Выбрать систему, через которую компания будет получать все документы по командировке.

Нужно обратить внимание на то, какие возможности предоставляет тот или иной сервис, можно ли автоматизировать работу как с документами от сотрудника (посадочные талоны, билеты, чеки), так и с бухгалтерской отчетной документацией (авансовые отчеты, акты сверки с поставщиками).

В сервисе Ostrovok.ru Командировки документы — акты сверки, счета, УПД, акты приема-передачи — генерируются автоматически. В «Личном кабинете» формируются посадочные талоны, билеты на транспорт и подтверждение проживания. Акт сверки создается по итогам закрытия периода, который приравнивается к календарному месяцу.

Также в системе формируются авансовые отчеты. Табличная часть отчета создается автоматически еще на этапе утверждения командировки — за основу берутся плановые расходы, что позволяет удобно контролировать и анализировать все затраты по поездке.

Файл с информацией по транзакциям и описанием оказанных услуг может быть сформирован автоматически в личном кабинете за нужный период для последующей загрузки его в 1С, чтобы бухгалтер не вносил эту информацию вручную. Это ускоряет процесс работы.

Кроме того, в системе Ostrovok.ru Командировки учитывается оплата корпоративной картой. Если сотрудник использует этот вид оплаты, то сервис формирует полный пакет закрывающих документов на юридическое лицо.

3. Выпустить приказ о переходе на электронное оформление командировок.

По Трудовому кодексу ЭДО вводится на основании локального нормативного акта (ЛНА). В приказе необходимо отразить:

  • название системы ЭДО;

  • должностное лицо, ответственное за ЭДО, разработку ЛНА и организацию подготовительных мероприятий;

  • дату перехода на ЭДО;

  • списки электронных документов;

  • перечень и сроки организационных мероприятий;

  • форму и сроки уведомления персонала.

4. Утвердить изменения в положении о командировках.

Нужно утвердить порядок работы с документами по деловой поездке, указать, что компания получает и хранит документы в электронном виде.

5. Уведомить сотрудников.

Необходимо не только уведомить сотрудников до даты введения ЭДО, но и подтвердить это документально. Поэтому уведомления выдают сотрудникам под личную подпись. 

6. Получить письменные согласия.

Письменное согласие оформить можно несколькими способами:

  • получить личное заявление сотрудника о переходе на ЭДО в оформлении командировок;

  • дать сотруднику на подпись готовую форму, которую устанавливают согласно ЛНА или приказу.

Уведомления и согласия сотрудников хранятся три года после прекращения срока их действия.

Сэкономьте время и ничего не упустите: самый нужный чек-лист в командировку

Проверьте, все ли вы учли, отправляя сотрудника в командировку

Заполните форму — чек-лист придет на указанный e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Преимущества ЭДО в организации командировок

  • Экономия времени.

Подписать документ электронной подписью быстрее, чем ходить по кабинетам или дожидаться сотрудника на рабочем месте. Авансовые отчеты, акты сверки и другие документы создаются автоматически, что тоже ускоряет работу.

  • Контроль за документами.

Все документы находятся в единой базе, их легко находить и сортировать. Также их можно архивировать и восстанавливать.

  • Сокращение расходов.

Не придется тратить деньги на бумагу, обслуживание принтера и краску для него.

  • Доступность.

Сотрудники могут подписать заявление или приказ на любом удобном устройстве и из любого места. 

У финансового отдела тоже есть возможность просматривать документы в удобное время. В сервисе Ostrovok.ru Командировки у финансовой службы есть специальный доступ в систему, который позволяет выгружать счета, закрывающие, ваучеры, маршрутные квитанции, авансовые отчеты. 

Также можно просматривать историю платежей, где подробно отображаются все транзакции поступлений и оплат, в том числе учитываются номера платежных поручений.

  • Удобный анализ затрат на командировку.

В Ostrovok.ru Командировки удобно формировать отчет по затратам и отчеты в Excel по заданным фильтрам на странице заказов. Все посадочные талоны, подтверждение проживания и билеты на транспорт сотрудника формируются в личном кабинете автоматически и их можно выгружать одним файлом. 

Также на странице «Заказы» можно отсортировать необходимые заказы по фильтрам — по номеру заказа, статусу, датам оплаты, заезда или выезда, городу и т.д. и загрузить получившийся список в Excel.

Есть и расширенные аналитические отчеты по всем основным метрикам: 

  • количество бронирований; 

  • направления бронирований; 

  • популярные отели;

  • процент отмен; 

  • количество запросов в службу поддержки; 

  • средние чеки; 

  • окно бронирования.

Отчеты можно генерировать за месяц, квартал и год. Так как вся документация хранится в электронном виде, не придется собирать информацию по отдельным бумажным документам, чтобы проанализировать сводные данные за нужный период времени.

Легкая организация деловых поездок

Упрощаем организацию командировок на всех этапах: от бронирования тревел-услуг по сниженным B2B-тарифам до моментальной выгрузки отчетности. Без абонентской платы

Реклама: ООО «Агентика Тревэл», ИНН 7703403951, erid: LjN8KXEkm

Начать дискуссию

Кадры

Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.

4
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Банки

Закон о новых полномочиях ЦБ

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях ЦБ. С 1 января 2024 года Банк России может ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с определенными инструментами при возникновении угрозы финансовой стабильности рынка.

15
Налоги, взносы, пошлины

Банкроты должны платить налог на сверхприбыль

От уплаты налога на сверхприбыль освободили МСП, плательщиков единого сельскохозяйственного налога и предприятия нефтегазовой и угольной отрасли. Компании, которые были признаны банкротами, в этот список не входят.

27
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
660
Фиксированные взносы ИП

ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС

В общем случае ИП платят взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС). Но военные пенсионеры от взносов на ОПС освобождены.

20
Банковская комиссия

«Солид Банк» удержит 2% за хранение долларов и евро

Если на валютных счетах хранится больше 5 тысяч долларов и евро, то банк с 1 февраля начнет удерживать комиссию — 2% в месяц.

1
18
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вести РБП и 97 счет в свете нового стандарта по НМА?

Добрый день! Кто уже разбирался с новым стандартом по НМА и 97 счетом? Вопрос, что теперь делать с бухучетом РБП и 97 счетом? С учетом того, что в НУ расходы, которые к нескольким периодам относятся по-прежнему признаем частями, а в БУ как таковых РБП не осталось.

16

Записи вебинаров

715
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип nlukina
nlukina
Отчетность

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки

Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
4
766
Обзоры для бухгалтера

🎀 Передавать данные в СФР по больничным надо по-новому, а двух ЕНП-уведомлений на НДФЛ можно избежать: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

124
НДФЛ

Как определить источник дохода для НДФЛ

Правила расчета НДФЛ зависят, в том числе, от источника дохода – от источников в РФ или от источников за пределами РФ.

37
Воинский учет

Кто имеет право вести воинский учет в организации

Разбираемся, может ли директор, который снят с воинского учета, вести учет военнообязанных работников в компании.

78
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как в отчете указать периоды недоплачиваемого отпуска сотрудника?

Коллеги, вопрос со стажем. Есть сотрудники, по которому есть недоплачиваемый отпуск. Я заполняю только период отпуска неопл? Или до отпуска и после периоды как раньше? Или только период неопл. Как вы делаете?

9
Налоговые проверки

Власти хотят отменить срок давности при проверке сделок с взаимозависимостью

Сейчас налоговая имеет право проверить сделки между взаимозависимыми лицами в течение двух лет. Новый законопроект ликвидирует этот срок давности.

94
Расходы по налогу на прибыль

Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль

К прочим расходам для целей налога на прибыль относятся расходы по содержанию помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы.

44
Ведение бизнеса

Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
633
Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Начали действовать льготы для резидентов особой экономической зоны в Югре

Компании получат льготы по налогу на прибыль, финансирование проектов, а также будут платить пониженные страховые взносы.

16
Управление персоналом

Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу

Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
28
Управленческий учет

Топ-3 навыка, за которые работодатель поднимет вам зарплату

Как не меняя работы, увеличить зарплату? Надо предложить руководству новые услуги, которые будут полезны для бизнеса. Рассказываем, за что организация готова будет доплатить.

126
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП на УСН отчитываться по счетам-фактурам?

Добрый день! ИП на УСН (агент) по агентскому договору перевыставляет счета-фактуры от поставщика с НДС принципиалу тоже с НДС. Подскажите, ИП как-то должен отчитываться в налоговую? Клиент говорит, что у них налоговая запросила от ИП журнал счетов-фактур.

22
Логотип KL
KL
Интернет и IT

Как защитить компанию от вредоносных рассылок

За последние несколько лет «Лаборатория Касперского» зафиксировала целый ряд крупных всплесков вредоносных рассылок на электронные почты сотрудников крупных компаний и госорганов. Расскажем, как действуют мошенники в подобных случаях и как руководителю защитить от них свою компанию.

Как защитить компанию от вредоносных рассылок
17