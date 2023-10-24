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Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Оферта: что это такое простыми словами

Многие предприниматели работают с неограниченным кругом лиц на одинаковых условиях, к примеру торгуют онлайн или в розницу, оказывают бытовые услуги, занимаются логистикой. Заключать договор с каждым покупателем долго и нерационально. Но и совсем без договора нельзя: клиенты должны знать, что покупают, на каких условиях, как отказаться от товара и вернуть деньги. Удобнее всего в такой ситуации использовать оферту.
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Оферта: что это такое простыми словами
Иллюстрация: Первая Экспертная Бухгалтерия
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Рассказываем, что это, кто может ее применять, как составить и какие важные нюансы учесть, чтобы не нарушить закон и защитить свой бизнес.

Что это такое и какому бизнесу подходит

Оферта — это предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким лицам. Вариаций таких предложений множество, например:

  • каталог на сайте маркетплейса с подробным описанием товаров, ценами, условиями доставки и возврата;

  • ценники на продуктах в магазине у дома;

  • пост в инстаграме с приглашением сделать маникюр-френч за 900 рублей в качестве модели;

  • электронное письмо от магазина обуви с обещанием скидки 10% при заказе на сайте в ближайшие 30 минут;

  • бумажное объявление на булочной «после 21:00 скидка на хлебобулочные изделия 20%» и т. д.

Если оферта содержит в себе существенные условия договора, значит она обладает равной ему юридической силой. То есть, можно обойтись без электронного или бумажного договора с печатями и подписями. Универсальных существенных условий нет: для каждого типа предложения они свои. Далее мы подробно поговорим, как составить такое предложение. 

Это идеальный вариант для предпринимателей, которые продают товары дистанционно или оказывают онлайн-услуги, например образовательные. В соответствии с п. 14 Постановления Правительства № 2463, при продаже через интернет продавец удостоверяет заключение договора купли-продажи с клиентом с помощью оферты. Таким образом, прописать и разместить ее на сайте — обязанность продавца. Но продавец и сам остается в плюсе: грамотно составленным предложением можно защитить свой бизнес от каких угодно рисков, в том числе от недобросовестных покупателей. 

Пример. Светлана печет торты на заказ. Клиенты приходят к ней по сарафанному радио и через страничку в инстаграм. На страничке Светлана разместила оферту и внесла в нее пункт «В готовых тортах содержится лактоза. Внося предоплату, вы подтверждаете, что не страдаете непереносимостью лактозы». 

Или другой пример:

Так Контур Экстерн снимает с себя ответственность за нестабильное интернет-соединение клиента или заражение его ПК вирусами. 

Не любой договор можно заменить офертой. Договор необходим, если: 

1. Клиент — юрлицо. Компании обычно требуют договор и акт выполненных работ, чтобы подтвердить расходы для целей налогообложения. Но иногда оферту используют даже в сфере b2b, например сервисы CRM для бизнеса.

Мегаплан предоставляет CRM-систему для бизнеса и работает на условиях оферты

2. Услуга нетипичная. Как мы говорили, предложение заключить договор должно быть одинаковым для всех клиентов. В противном случае нужен именно договор. К примеру, школа вокала принимает учеников в собственной студии. Но к ребенку-инвалиду преподаватель может выезжать и на дом. Такой ученик требует индивидуального подхода, а индивидуальные условия необходимо обговаривать с помощью договора.

3. Товар или услуга стоят очень дорого. Вряд ли кто-то согласится переводить несколько сотен тысяч, не получив предварительно договор с печатью продавца и подписью руководителя. 

Не получится реализовать через интернет на условиях такого предложения товары, которые запрещено продавать онлайн, например алкоголь или табак.

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Когда оферта превращается в договор

Предложение заключить договор — это еще не договор: клиент может его принять, а может отклонить. Принять — значит совершить определенные действия, дать согласие или, говоря грамотно, «акцептовать». 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Когда маркетплейс выставляет 100% предоплату, клиент сначала оплачивает, потом делает заказ. Это правило одинаково для всех, и его нельзя выполнить наполовину. Молчание не считается акцептом. 

Чаще всего в качестве акцепта выступают конклюдентные действия. Это такие действия, которые явно показывают готовность покупателя совершить сделку. Например, в Магните человек не говорит кассиру «я куплю сейчас этот йогурт за 50 руб.», а просто берет товар, несет на кассу и расплачивается. 

В оферте нужно четко прописать, что именно является акцептом, иначе пользователи запутаются. Обычно акцепт выражается в регистрации на сайте, оплате покупки полностью или частично, записи на стрижку или маникюр и т. п. 

Фрагмент оферты от Нетологии. Акцептовать — значит зарегистрироваться на сайте и подтвердить свою электронку. 

Виды оферты

Существует два основных вида: публичная и непубличная.

Публичная — это предложение заключить договор, адресованное неопределенному кругу людей. На него может откликнуться кто угодно. К примеру, массовая рассылка на электронные почты, ценники на товарах или уличный баннер призывают к сделке всех желающих. На условиях публичности предложения работают кафе, парикмахерские, салоны красоты, химчистки. 

Часто в рекламе мы видим фразу «Не является публичной офертой». Эта фраза означает, что характеристики и цена товара будут отличаться от тех, которые заявлены в рекламе. Так делают бренды, у которых цены на товары в онлайн-магазине и офлайн-магазине отличаются или банки, предлагающие кредиты по низкой ставке. 

Цель рекламы — привлечь внимание, завирусить товар или бренд. И фраза в рекламе «продаем телевизоры по цене от 10 тысяч рублей» — всего лишь маркетинговый ход. В реальности окажется, что есть один-два телевизора по такой цене, а остальные дороже. Но ничего противозаконного в этом нет: согласно ст. 437 ГК, реклама рассматривается только как приглашение делать оферты. И продавец телевизоров легко скажет, что был телевизор за 10 тысяч, но его купили, вот гляньте на этот — за 20 тысяч. 

К подобному ходу часто прибегают банки. Так, Тинькофф предлагает кредиты наличными по ставке от 8,9%: 

Тинькофф предлагает взять кредит наличными и приводит такой пример расчета. 

Но с учетом кредитной истории и других факторов процентная ставка для конкретного заемщика будет выше, и такое предложение — не публичное. 

А дальше едва заметным текстом добавляет, что этот пример только информирует. Ежемесячный платеж для конкретного клиента зависит от персональных условий и будет больше 9 450 руб. 

Публичная оферта зачастую становится предметом судебных разбирательств. 

Так, ООО «Уран МПЗ» обратилось в суд, чтобы заставить ОАО «Московский бизнес-инкубатор» заключить договор купли-продажи машиномест в паркинге после увиденной рекламы. Однако суд иск отклонил, поскольку не увидел в рекламе признаков публичности предложения. Оно не было определено, не содержало существенных условий и бизнес-инкубатор не собирался совершать сделку со всеми, кто отзовется. 

Важно. Сама по себе фраза «предложение не является публичной офертой» в глазах закона не имеет весомости. Если в рекламе перечислены все существенные условия и вещь определена конкретно, то эта отметка не спасет: придется продать товар по заявленной в рекламе цене. 

Непубличная — это призыв к сделке, направленный конкретному человеку. С остальными покупателями предприниматель не обязан сотрудничать на этих условиях. 

H&M не предлагает 15% скидку всем потенциальным и действующим клиентам. Это предложение направлено одному конкретному пользователю.

Как составить публичную оферту

Законодательное регулирование осуществляется на основании главы 28 ГК и постановление Пленума ВС № 49 от 25.12.2018. Чтобы предложение обладало юридической значимостью, оно должно содержать все существенные условия договора. 

Сведения о продавце. Здесь укажите наименование как в учредительных документах, ФИО руководителя, контакты для связи, банковские реквизиты. 

Требования к клиентам. Обязательно отметьте, кто может стать вашим клиентом: только физлица или юрлица и ИП тоже. Но не допускайте деления по полу, национальности, имущественному или социальному положению — это дискриминация. Административный кодекс предусматривает за дискриминацию штраф до 100 тысяч рублей. 

Разумные ограничения возможны. Например, ИП занимается доставкой товаров только по городу Новосибирску. Ограничить территорию доставки Новосибирском — не дискриминация.      

Сведения о товаре. Вещь или услугу следует описать конкретно, чтобы клиент понимал, что покупает. Для товара укажите вес, цвет, габариты, условия хранения, сертификат качества, правила эксплуатации. Для услуги — кто оказывает, продолжительность, результат. 

Например «Занятия по живописи проводит квалифицированный педагог, с дипломом Московского художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова, 6-летним стажем, прошедший курсы обучения в лондонском Royal College of Art. Курс состоит из 30 занятий продолжительностью 40 минут». Если получается слишком длинный текст, оставьте ссылку на соответствующий раздел сайта с описанием. 

Цена и порядок оплаты. Клиент должен видеть конечную стоимость с учетом доставки, скидок и персональных предложений. Среди способов оплаты обычно перечисляют оплату онлайн, наличными или картой курьеру, через СБП — все способы, которые есть у продавца.

Порядок акцептования. Укажите конкретное действие, которым клиент примет оферту. Лучше всего подходит оплата — ее несложно доказать через банк. 

Доставка. Пропишите, как клиент может получить заказ: самостоятельно, почтой, курьером, службой доставки. Добавьте пункт, разъясняющий ответственность за разбитый товар или просрочку доставки. К примеру так «Доставку покупателю осуществляет СДЭК. После передачи товара в службу доставки продавец не несет ответственности за порчу товара или нарушение сроков доставки». 

Решение спорных вопросов. В этот раздел внесите все, что может создать потенциальную проблему: возврат, обмен из-за брака, судебные конфликты. 

Можно использовать такую формулировку: «Клиент вправе вернуть или обменять товар надлежащего качества в течение 7 дней, согласно ст. 26.1 ЗоЗПП, если сохранены его товарный вид и потребительские свойства. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензию можно направить по адресу sibmasgrup@gmail.com. Компания ответит в течение 30 дней с даты получения претензии. Споры разрешает арбитражный суд города Новосибирска».   

Существенных условий может быть больше, в зависимости от особенностей товара или услуг. 

Вот как мы сами составили публичную оферту: 

Публичная оферта от ООО «Первая Экспертная Бухгалтерия» ред. от 15.08.2023.

Также мы подготовили простой шаблон оферты, который можно подстроить под себя

Совет. Составляйте текст предложения просто и ясно, чтобы понял любой покупатель. Чем меньше сложных формулировок, тем меньше недопониманий и конфликтов с клиентами. 

Призыв к сделке нужно разместить в подвале сайта, в описании сообщества или группы так, чтобы его было хорошо видно. 

Условия оферты можно изменить и для новых, и для старых клиентов. Для новых клиентов условия изменятся автоматически, для старых — только если они повторно дадут акцепт. Это следует внести прямо в текст, к примеру «Компания имеет право изменить условия оферты. Компания сообщит об этом за 14 дней до предполагаемых изменений на оставленную клиентом электронную почту. Если клиент не ответит на письмо в течение 3 дней, считается, что он не согласился на новые условия, и договор расторгнут».

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Первая Экспертная Бухгалтерия

Первая Экспертная Бухгалтерия

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