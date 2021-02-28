Открыть с нуля или расшириться — вы можете все! Две реальные истории о бухгалтерском бизнесе

Страх убивает вашу мечту о прибыльном бизнесе? Расскажу вам о двух замечательных девушках, которые преодолели свои страхи и добились успеха.

Кейс 1. Антонина Ремезова

Антонина никогда не была главбухом, а вела небольшой бизнес в бьюти-сфере.

Решение сменить род деятельности далось тяжело: было много раздумий, сомнений, страх прогореть, не справиться с новым направлением.

Но в 2018 году Антонина решительно закрыла салон и запустила с нуля свой бухгалтерский бизнес.

Первые полгода стали самым трудным периодом в жизни Антонины. Деньги таяли, как вода, реклама не имела эффекта. Антонина трудилась без отдыха, а результаты становились все хуже.

В Школу ББ Антонина пришла с четким пониманием – чтобы твердо поставить бизнес на ноги, нужна система.

Вот что говорит о результатах обучения сама Антонина:

«Все фрагменты сложились в четкую картину. Я стала видеть бухгалтерский бизнес во всех его аспектах. Поняла, как работать с клиентами: как выстроить взаимодействие от первого контакта до постоянного сопровождения.

Блоки курса: ценообразование, финансовый план, бизнес-модель – стали для меня подлинным открытием. А самым сложным для усвоения стал блок продаж. Это был настоящий квест – проверка на стрессоустойчивость. Но зато теперь я точно знаю, как буду обучать и отслеживать работу своих менеджеров.

Я получила направление – куда двигаться. И теперь буду претворять его в жизнь. В первую очередь отлажу все системы и запущу отдел продаж. Для меня участие в проекте еще не закончено. Самое интересное впереди».

Кейс 2. Елена Тимофеева

Елена занималась аутсорсингом уже два года, но в начале 2020 года она пришла к четкому пониманию - пора масштабировать бизнес.

Как это сделать она не знала. Клиенты к ней приходили по сарафанному радио и Авито. Причем многие из них были убыточными.

Елена пришла в Школу ББ и результаты не заставили себя долго ждать. Основная цель была в следующем: перебороть страх делегирования функций персоналу и установить правильную цену на свои услуги.

Используя полученные знания, Елена смогла:

увеличить средний чек на 50 %;

избавилась от убыточных клиентов;

наняла сотрудника.

Сейчас она активно осваивает Битрикс24, ведет блог в Instagram и расширяет клиентскую базу.

По ходу обучения у Елены родилось много идей по дальнейшему развитию бизнеса. При этом она не хочет полностью абстрагироваться от обслуживания клиентов, так как искренне любит все стороны бухгалтерской работы.