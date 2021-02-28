Выбор невелик: либо в безработные, либо в самозанятые. Как государство предлагает решить проблему лишних людей

Данные, опубликованные Министерством труда на прошлой неделе, как-то не прибавили оптимизма. Более 615 тыс. россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года. В связи с этим ведомство предлагает меры для исправления ситуации. Насколько они будут эффективны, покажет время.

Пока же очевидно, что ситуация с безработицей вызывает серьезную озабоченность, как у нас принято говорить. Понимая, что сил государства для ее решения недостаточно, лихорадочно ищутся альтернативные решения. Одно из них – привлечения народа в самозанятые. Вероятно, этим, в частности, можно объяснить, что готовятся меры по их поддержке.

Ну, а тем, кому совсем трудно, предлагают перечислять деньги на покупку продуктов, но только отечественных.

Кстати, именно отечественные продукты мы сегодня будем использовать в нашем рецепте пивного супа с сыром и беконом. Именно чего-то такого – сытного, горячего, вкусного требует организм в такие морозы.

Нам понадобится тёмное пиво — 1 л., бекон — 200 гр., тёртый сыр — 100 гр., чёрный хлеб — 6-7 ломтиков, чеснок — 3 зубчика, зелёный лук — 4 пера, сливочное масло — 80 гр., мука — 50 гр., желтки — 2 шт., молоко — 100 мл., горчица — 2 ст. л. Пиво вылить в миску и оставить на 1 час. В сотейнике слегка обжарить муку, затем добавить масло, перемешать, влить пиво и довести до кипения. Добавить в суп обжаренный бекон и тёртый сыр. Дождаться, когда сыр расплавится. Взбить яйца с молоком. Снять сотейник с огня, тонкой струйкой влить смесь, помешивая. Чеснок растолочь с солью и горчицей. Ломтики хлеба нарезать на кубики, обмазать их чесночной смесью и зажарить на гриле или сковородке. Вылить готовый суп в тарелку, сверху положить чесночные сухарики и украсить блюдо нарезанным луком. Получайте двойное удовольствие – и пообедаете, и согреетесь!

После этого можно посмотреть самые важные новости прошлой недели – вдруг вы что-то не заметили.

Новости из ИФНС

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Спрашивали – отвечаем…

- Какие проблемы вылезают при сдаче отчетов в статистику? И в каких программах?

- Для каких категорий работников вакцинация обязательна

Внимание!

- Пособия по уходу за ребенком за январь ФСС выплатит до 15 февраля

- До 1 марта необходимо подать уведомление о порядке представления деклараций по налогу на имущество

- Даже если сотрудник перешел на электронную трудовую, личную карточку на него надо вести

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Узнайте, как…

- работодателю отслеживать прохождение реестра в ФСС, не дожидаясь получения извещения по почте

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Не может не радовать

- Доходы россиян восстановятся в III-IV квартале этого года. Так считает Решетников

- Статус ИП отменять не будут. Как и «льготы» для ИП в виде налогообложения

- В IT-отрасли в 2020 году увеличилась зарплата. В остальных отраслях все не так оптимистично

А что? А вдруг?

- Предлагают выплачивать беременным по 20 тыс. руб. в месяц

- Правила выплаты максимального пособия по безработице сделают более справедливыми

- Людям хотят простить пени за неуплату налога на имущество

- Минпромторг просят уравнять владельцев ларьков, палаток и павильонов для получения господдержки

О как!

- В России предложили ввести новый вид кредитов — на судебные расходы

- В Крыму создадут особые правовые районы для анонимных инвесторов

УППППСССС….

- Мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ в 2021 году не продлят

- Льготную ипотеку предлагают постепенно сворачивать в регионах с наибольшим спросом на жилье

- ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента

- Минпромторг хочет ограничить экспорт ДСП из-за дефицита мебели в России

Понемногу о разном…

- ЦБ разделит бизнес на три группы риска

- Минфин против введения нового налога за мусор

- Нельзя во время отпуска работать на своем рабочем месте по договору ГПХ

- Обязательная маркировка питьевой воды может начаться в мае

- Юрист не может пойти на допрос в налоговую вместо вас, а вместе с вами – может

Без комментариев

- Опубликован очередной обзор судебной практики Конституционного суда. Три дела касаются налогов

- Ключевую ставку для 2021 года прогнозируют на уровне действующей, не ниже 4,25%

До чего дошел прогресс!

- Голоса банковских мошенников распознает искусственный интеллект

- Для кадрового учета по удаленным сотрудникам удобно иметь ЭЦП

Не наступаем на чужие грабли

- Когда сроки по камералке пропущены, но очень хочется — налоговики присылают удивительные вещи

- Оказывается, ОКТМО не у всех из 8 цифр состоит. В статистику еще три нуля в конце нужно приписывать