Выбор невелик: либо в безработные, либо в самозанятые. Как государство предлагает решить проблему лишних людей

Данные, опубликованные Министерством труда на прошлой неделе, как-то не прибавили оптимизма. Более 615 тыс. россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года. В связи с этим ведомство предлагает меры для исправления ситуации. Насколько они будут эффективны, покажет время.
Пока же очевидно, что ситуация с безработицей вызывает серьезную озабоченность, как у нас принято говорить. Понимая, что сил государства для ее решения недостаточно, лихорадочно ищутся альтернативные решения. Одно из них – привлечения народа в самозанятые. Вероятно, этим, в частности, можно объяснить, что готовятся меры по их поддержке.
Ну, а тем, кому совсем трудно, предлагают перечислять деньги на покупку продуктов, но только отечественных.
Кстати, именно отечественные продукты мы сегодня будем использовать в нашем рецепте пивного супа с сыром и беконом. Именно чего-то такого – сытного, горячего, вкусного требует организм в такие морозы.
Нам понадобится тёмное пиво — 1 л., бекон — 200 гр., тёртый сыр — 100 гр., чёрный хлеб — 6-7 ломтиков, чеснок — 3 зубчика, зелёный лук — 4 пера, сливочное масло — 80 гр., мука — 50 гр., желтки — 2 шт., молоко — 100 мл., горчица — 2 ст. л. Пиво вылить в миску и оставить на 1 час. В сотейнике слегка обжарить муку, затем добавить масло, перемешать, влить пиво и довести до кипения. Добавить в суп обжаренный бекон и тёртый сыр. Дождаться, когда сыр расплавится. Взбить яйца с молоком. Снять сотейник с огня, тонкой струйкой влить смесь, помешивая. Чеснок растолочь с солью и горчицей. Ломтики хлеба нарезать на кубики, обмазать их чесночной смесью и зажарить на гриле или сковородке. Вылить готовый суп в тарелку, сверху положить чесночные сухарики и украсить блюдо нарезанным луком. Получайте двойное удовольствие – и пообедаете, и согреетесь!
После этого можно посмотреть самые важные новости прошлой недели – вдруг вы что-то не заметили.
Новости из ИФНС
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- ФНС обновила формы для зачета и возврата единого налогового платежа
- Готовят бланк для отказа в уменьшении патента на страховые взносы
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Спрашивали – отвечаем…
- Какие проблемы вылезают при сдаче отчетов в статистику? И в каких программах?
- Для каких категорий работников вакцинация обязательна
Внимание!
- Пособия по уходу за ребенком за январь ФСС выплатит до 15 февраля
- До 1 марта необходимо подать уведомление о порядке представления деклараций по налогу на имущество
- Даже если сотрудник перешел на электронную трудовую, личную карточку на него надо вести
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Узнайте, как…
- работодателю отслеживать прохождение реестра в ФСС, не дожидаясь получения извещения по почте
- считать НДФЛ при продаже нескольких автомобилей
Не может не радовать
- Доходы россиян восстановятся в III-IV квартале этого года. Так считает Решетников
- Статус ИП отменять не будут. Как и «льготы» для ИП в виде налогообложения
- В IT-отрасли в 2020 году увеличилась зарплата. В остальных отраслях все не так оптимистично
А что? А вдруг?
- Предлагают выплачивать беременным по 20 тыс. руб. в месяц
- Правила выплаты максимального пособия по безработице сделают более справедливыми
- Людям хотят простить пени за неуплату налога на имущество
- Минпромторг просят уравнять владельцев ларьков, палаток и павильонов для получения господдержки
О как!
- В России предложили ввести новый вид кредитов — на судебные расходы
- В Крыму создадут особые правовые районы для анонимных инвесторов
УППППСССС….
- Мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ в 2021 году не продлят
- Льготную ипотеку предлагают постепенно сворачивать в регионах с наибольшим спросом на жилье
- ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента
- Минпромторг хочет ограничить экспорт ДСП из-за дефицита мебели в России
Понемногу о разном…
- ЦБ разделит бизнес на три группы риска
- Минфин против введения нового налога за мусор
- Нельзя во время отпуска работать на своем рабочем месте по договору ГПХ
- Обязательная маркировка питьевой воды может начаться в мае
- Юрист не может пойти на допрос в налоговую вместо вас, а вместе с вами – может
Без комментариев
- Опубликован очередной обзор судебной практики Конституционного суда. Три дела касаются налогов
- Ключевую ставку для 2021 года прогнозируют на уровне действующей, не ниже 4,25%
До чего дошел прогресс!
- Голоса банковских мошенников распознает искусственный интеллект
- Для кадрового учета по удаленным сотрудникам удобно иметь ЭЦП
Не наступаем на чужие грабли
- Когда сроки по камералке пропущены, но очень хочется — налоговики присылают удивительные вещи
- Оказывается, ОКТМО не у всех из 8 цифр состоит. В статистику еще три нуля в конце нужно приписывать