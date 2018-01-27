Изменения в отчетности, допросы директоров и участившиеся проверки «физиков». Неделя на «Клерке»

Теперь все сервисы для бухгалтеров собраны на одной страничке. Налоговики активнее берутся за физлиц и по-прежнему часто отказывают в приеме деклараций по НДС, вызывая «на разговоры» директоров. Формы меняют прямо в отчетную кампанию. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Собрали в одном месте все полезности для бухгалтера. Справочники, инструменты для бухгалтера, календарь налогоплательщика, важные сервисы, бланки, документы и всякие полезные штуки. Смотрите и дополняйте в комментариях.

Внимание налоговой сдвигается в сторону контроля за доходами физлиц. Инспекторы ищут реальных собственников бизнеса.

Отказы в приеме декларации по НДС продолажются. Отказы идут даже по «нулевкам». Директоров вызывают в инспекции.

Вы заработали деньги, положили их в банк, потом сняли и потратили на собственные нужды. Думаете, в этом нет ничего противозаконного? Один из бывших клиентов лопнувшего банка думал также, но оказалось, что он заблуждается.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.

«НБ» за прошлую неделю:

За 22 января: Все-все для бухгалтеров на одной странице. К РСВ надо относиться серьезнее;

За 23 января: Охотник на бухгалтера. Подвижки в списании долгов по взносам;

За 24 января: СЗВ-СТАЖ изменят. Невеселая история с ИП. Трудовых проверок станет больше;

За 25 января: Бухгалтеры в вечерних очередях. А директоры — в ИФНС из-за отказа в приеме деклараций по НДС;

За 26 января: Отчетность снова меняют во время сдачи. Бухгалтеры ищут работу по трое.

10 главных новостей

10 важных статей

1

Как малому бизнесу отчитываться в Росстат

2

Пенсии, отказ в приеме РСВ, сверки с контрагентами. На что жалуются бухгалтеры

3

Типовая инструкция вводного инструктажа по гражданской обороне: образец

4

Главбух как финдир. Как спланировать фонд оплаты труда в Excel

5

Кому и как удастся выйти из черных списков банков

6

Бухгалтерская отчетность за 2017 год: что учесть при составлении

7

Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения

8

В каких случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год

9

Все о сдаче и заполнении 2-НДФЛ за 2017 год

10

Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Лучшее из блогов компаний

Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.

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