Изменения в отчетности, допросы директоров и участившиеся проверки «физиков». Неделя на «Клерке»

Теперь все сервисы для бухгалтеров собраны на одной страничке. Налоговики активнее берутся за физлиц и по-прежнему часто отказывают в приеме деклараций по НДС, вызывая «на разговоры» директоров. Формы меняют прямо в отчетную кампанию. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
Собрали в одном месте все полезности для бухгалтера. Справочники, инструменты для бухгалтера, календарь налогоплательщика, важные сервисы, бланки, документы и всякие полезные штуки. Смотрите и дополняйте в комментариях.
2. Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров
Внимание налоговой сдвигается в сторону контроля за доходами физлиц. Инспекторы ищут реальных собственников бизнеса.
3. Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС
Отказы в приеме декларации по НДС продолажются. Отказы идут даже по «нулевкам». Директоров вызывают в инспекции.
4. АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка
Вы заработали деньги, положили их в банк, потом сняли и потратили на собственные нужды. Думаете, в этом нет ничего противозаконного? Один из бывших клиентов лопнувшего банка думал также, но оказалось, что он заблуждается.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.
«НБ» за прошлую неделю:
За 22 января: Все-все для бухгалтеров на одной странице. К РСВ надо относиться серьезнее;
За 23 января: Охотник на бухгалтера. Подвижки в списании долгов по взносам;
За 24 января: СЗВ-СТАЖ изменят. Невеселая история с ИП. Трудовых проверок станет больше;
За 25 января: Бухгалтеры в вечерних очередях. А директоры — в ИФНС из-за отказа в приеме деклараций по НДС;
За 26 января: Отчетность снова меняют во время сдачи. Бухгалтеры ищут работу по трое.
10 главных новостей
- Важно. Форму 6-НДФЛ изменили.
- Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни;
- Как бухгалтеры становятся гражданскими корреспондентами;
- В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно;
- Сколько дадут за уклонение от уплаты взносов;
- Важно. Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют;
- Появился новый повод для внеплановых проверок работодателей;
- Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год;
- Скоро будет конкретно известно, как спишут долги по взносам;
- Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали.
500 бухгалтеров в Буххантере. Или «со мной еще две толковые девочки». О чем это мы?
10 важных статей
1
Как малому бизнесу отчитываться в Росстат
2
Пенсии, отказ в приеме РСВ, сверки с контрагентами. На что жалуются бухгалтеры
3
Типовая инструкция вводного инструктажа по гражданской обороне: образец
4
Главбух как финдир. Как спланировать фонд оплаты труда в Excel
5
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
6
Бухгалтерская отчетность за 2017 год: что учесть при составлении
7
Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения
8
В каких случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год
9
Все о сдаче и заполнении 2-НДФЛ за 2017 год
10
Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения
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Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Кому нужен утренний бухгалтер;
- Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ;
- Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе;
- Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров.