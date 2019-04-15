Клерк.Ру

С ИП взыскивают миллиард. Хорошие новости про ККТ. И плохие – про СОУТ. Неделя на «Клерке»

С онлайн-кассами станет проще. Давно уволившийся главбух компании-банкрота выплачивает 650 тысяч, полученных по чековой книжке. Налоговая пытается взыскать с ИП миллиард (да, миллиард) рублей. Пошли проверки по СОУТ. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Кому упростят применение ККТ. Готов новый законопроект;

2. ФСС просит повторно подтвердить ОКВЭД. Передайте те же данные, но по другому каналу;

3. Проверьте, не поменялись ли в вашем регионе счета для уплаты налогов: с 30 апреля изменения;

4. Бухгалтеры делятся способами формирования путевых листов;

5. Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности;

6. Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты.

Темы недели

1. С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученных по чековой книжке.

Очень грустная история, на грани абсурда. Разбираемся, когда банкрот может взыскать деньги с главного бухгалтера и бывших сотрудников.

А вот история этого главбуха, похоже, меняет тональность: бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию.

2. ИФНС доначислила ИП 1 миллиард рублей. Почти детектив, в котором кто-то врет.

ИП-поставщик выдал ИП-покупателю счета-фактуры, не отразил их в своей декларации, а потом заявил, что впервые слышит про этого человека. Кто из них врет? Суды разошлись во мнениях.

3. Трудинспекторы перешли от слов к делу. Начались штрафы за СОУТ.

А «пенсионщики» грозят штрафами и требуют до 1 июня сдать им документы по спецоценке.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Правительство не будет повышать тарифы на мусор;

2. Почему полиция и ФСБ будут блокировать счета обычных людей;

3. Налоговая участвует в незаконных сменах директоров для захвата ООО?

4. У кого депутаты отобрали бесплатный проезд.

«Ночной бухгалтер»

За 8 апреля: Кому станет проще с онлайн-кассами;

За 9 апреля: Зарплатные проекты: что с ними будет;

Важные статьи

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Об отмене зеленого СНИЛС и других изменениях в персучете

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В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года

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Неналоговые проверки будут проходить по новым правилам

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РКН начинает проверку работодателей по защите персональных данных. Как подготовиться

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Как снизить мусорный налог: образцы жалоб

Интересные посты в блогах

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Как предпринимателю построить космический корабль?

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Как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами

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Сделки с недвижимостью и налоги. Ошибки, которых лучше не допускать

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Новое в расчетах детских и больничных пособий в 2019 году

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Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов 

6

В 2021 году 6 неналоговых платежей превратятся в 5 налогов

7

Обзор мобильных сервисов для управления бизнесом

8

Тонкости налогового контроля. Дайджест судебных споров

9

Эра прозрачного бизнеса: ФНС начнет списывать налоги «автоматом»

10

Как вести бухгалтерский учет при УСН

11

Управляем деньгами в «1С:УНФ» с «Платежным календарем»

12

Что изменится для бизнеса в офшорах

Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».

На пообсуждать

1. Одна новая форма в день: почему компаниям важно мониторить сайт Росстата;

2. Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС.

Инструмент недели

Разобрали в обзоре, как выбрать онлайн-кассу по цене и функционалу.

 

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