С ИП взыскивают миллиард. Хорошие новости про ККТ. И плохие – про СОУТ. Неделя на «Клерке»

С онлайн-кассами станет проще. Давно уволившийся главбух компании-банкрота выплачивает 650 тысяч, полученных по чековой книжке. Налоговая пытается взыскать с ИП миллиард (да, миллиард) рублей. Пошли проверки по СОУТ. Главное за неделю на «Клерке».

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Темы недели

Очень грустная история, на грани абсурда. Разбираемся, когда банкрот может взыскать деньги с главного бухгалтера и бывших сотрудников.

А вот история этого главбуха, похоже, меняет тональность: бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию.