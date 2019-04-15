С ИП взыскивают миллиард. Хорошие новости про ККТ. И плохие – про СОУТ. Неделя на «Клерке»

С онлайн-кассами станет проще. Давно уволившийся главбух компании-банкрота выплачивает 650 тысяч, полученных по чековой книжке. Налоговая пытается взыскать с ИП миллиард (да, миллиард) рублей. Пошли проверки по СОУТ. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Кому упростят применение ККТ. Готов новый законопроект;
2. ФСС просит повторно подтвердить ОКВЭД. Передайте те же данные, но по другому каналу;
3. Проверьте, не поменялись ли в вашем регионе счета для уплаты налогов: с 30 апреля изменения;
4. Бухгалтеры делятся способами формирования путевых листов;
5. Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности;
6. Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты.
Темы недели
1. С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученных по чековой книжке.
Очень грустная история, на грани абсурда. Разбираемся, когда банкрот может взыскать деньги с главного бухгалтера и бывших сотрудников.
А вот история этого главбуха, похоже, меняет тональность: бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию.
2. ИФНС доначислила ИП 1 миллиард рублей. Почти детектив, в котором кто-то врет.
ИП-поставщик выдал ИП-покупателю счета-фактуры, не отразил их в своей декларации, а потом заявил, что впервые слышит про этого человека. Кто из них врет? Суды разошлись во мнениях.
3. Трудинспекторы перешли от слов к делу. Начались штрафы за СОУТ.
А «пенсионщики» грозят штрафами и требуют до 1 июня сдать им документы по спецоценке.
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1. Правительство не будет повышать тарифы на мусор;
2. Почему полиция и ФСБ будут блокировать счета обычных людей;
3. Налоговая участвует в незаконных сменах директоров для захвата ООО?
4. У кого депутаты отобрали бесплатный проезд.
«Ночной бухгалтер»
За 8 апреля: Кому станет проще с онлайн-кассами;
За 9 апреля: Зарплатные проекты: что с ними будет;
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РКН начинает проверку работодателей по защите персональных данных. Как подготовиться
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Как снизить мусорный налог: образцы жалоб
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1. Одна новая форма в день: почему компаниям важно мониторить сайт Росстата;
2. Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС.
Инструмент недели
Разобрали в обзоре, как выбрать онлайн-кассу по цене и функционалу.