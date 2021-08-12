«Утренний бухгалтер». 3-НДФЛ: как изменится форма и когда начнет действовать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Декларировать доходы физлиц за 2021 год надо будет уже по новой форме 3-НДФЛ: есть несколько изменений.

Свежие разъяснения от Минтруда. Сотрудник может вакцинироваться против ковида в рабочий день. Но только с разрешения начальства.

Кстати, о вакцинации. Аферисты ходят по домам под видом медработников и колят людям неизвестно что. Якобы вакцинируют. Жертва отключается, квартиру обчищают. Будьте бдительны!

Напоминание от ФНС: налог на гараж надо платить, даже если им не пользуются.

Банки будут возвращать бизнесу комиссии за переводы в СБП. Собрали перечень банков, которые будут это делать.

Как работодателю экономить засчет будущей пенсии работников? Рассказываем подробности.

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Новости

События

Бюджетирование в «1С: ERP управление предприятием 2»

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики

Дата проведения: 19 августа, четверг

Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?

Дата проведения: 18 августа, среда

Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С

Дата проведения: 17 августа, вторник

Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 16 августа, понедельник

Статьи

Всем хотелось бы, выйдя на заслуженный отдых, оставаться финансово независимым — иметь возможность заниматься любимым хобби, путешествовать, баловать подарками внуков. На одну пенсию особо не разгуляешься, нужен дополнительный доход.

Будут платить малому бизнесу, которому пришлось остановить работу из-за ковидных ограничений.

С 1 июля 2021 года в России вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который ввёл новую модель контрольно-надзорной деятельности при проведении проверок. По этой причине Правительство РФ утвердило несколько категорий риска работодателей и критерии отнесения их деятельности к ним с 2021 года.

Для компании выход на международные рынки и взаимодействие с зарубежными контрагентами — это не только открывающиеся возможности для роста бизнеса и увеличения прибыли, но и достаточно большое количество рисков, которые необходимо учитывать. Один из самых значительных — риск неплатежей. Расскажем, как его предотвратить и как действовать, если избежать его не удалось и приходится прикладывать усилия к взысканию задолженностей.

В налоговом учете установлен лимит отнесения имущества к амортизируемому — 100 000 рублей. Если первоначальная стоимость ОС меньше, его разрешается единовременно списывать в расходы при вводе в эксплуатацию. Но объект продолжает существовать физически, его используют в производстве, он может требовать ремонта, а в ряде случаев его даже модернизируют. Конечно, не без последствий.

Договор дарения денег между близкими родственниками — это документ, по которому одна сторона безвозмездно передает другой денежные средства. При определенных условиях допускается заключать сделку устно.

Разберемся с некоторыми видами ответственности руководителя за происходящее с его компанией на практических примерах.

С 1 июля вступил в силу перечень причин, по которым декларации и расчеты будут считаться непредставленными, хотя они и были отправлены в налоговую инспекцию.

В нормативке пропишут еще один способ сдачи бухгалтерской отчетности — через сайт ФНС. Разбираемся, как это будет работать.

Оставив на потом порядок учета приобретения и дальнейшего расходования обоев, сегодня постараемся рассмотреть, как учитывать в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли строительные леса.

Вот это помощь так помощь: налоговики предлагают бизнесменам единый налоговый платеж, а взамен обещают сами все распределять. Говорят, будет сплошное удобство. Чая только с печеньками не хватает.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60066 от 27.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Обеспечительный платеж от арендатора идет в лимит дохода для ПСН датой его зачета в счет аренды

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10567@ от 27.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/59496 от 26.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН обязан предоставить налоговикам книгу учета только по запросу

Минтруд РФ: Письмо № 14-4/10/П-4243 от 07.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работник может сделать прививку от ковида в рабочее время, но только по договоренности с руководителем

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59221 от 23.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продажа овощей со своего огорода не облагается НДФЛ. Но только если огород не огромный, нет работников и есть справка

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