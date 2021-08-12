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«Утренний бухгалтер». 3-НДФЛ: как изменится форма и когда начнет действовать

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Декларировать доходы физлиц за 2021 год надо будет уже по новой форме 3-НДФЛ: есть несколько изменений.

Свежие разъяснения от Минтруда. Сотрудник может вакцинироваться против ковида в рабочий день. Но только с разрешения начальства.

Кстати, о вакцинации. Аферисты ходят по домам под видом медработников и колят людям неизвестно что. Якобы вакцинируют. Жертва отключается, квартиру обчищают. Будьте бдительны!

Напоминание от ФНС: налог на гараж надо платить, даже если им не пользуются.

Банки будут возвращать бизнесу комиссии за переводы в СБП. Собрали перечень банков, которые будут это делать.

Как работодателю экономить засчет будущей пенсии работников? Рассказываем подробности.

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Дата проведения: 19 августа, четверг

НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики

Дата проведения: 19 августа, четверг

Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?

Дата проведения: 18 августа, среда

Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С

Дата проведения: 17 августа, вторник

Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах

Дата проведения: 17 августа, вторник

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Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 16 августа, понедельник

Статьи

Всем хотелось бы, выйдя на заслуженный отдых, оставаться финансово независимым — иметь возможность заниматься любимым хобби, путешествовать, баловать подарками внуков. На одну пенсию особо не разгуляешься, нужен дополнительный доход.

Будут платить малому бизнесу, которому пришлось остановить работу из-за ковидных ограничений.

С 1 июля 2021 года в России вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который ввёл новую модель контрольно-надзорной деятельности при проведении проверок. По этой причине Правительство РФ утвердило несколько категорий риска работодателей и критерии отнесения их деятельности к ним с 2021 года.

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60066 от 27.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Обеспечительный платеж от арендатора идет в лимит дохода для ПСН датой его зачета в счет аренды

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10567@ от 27.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/59496 от 26.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН обязан предоставить налоговикам книгу учета только по запросу

Минтруд РФ: Письмо № 14-4/10/П-4243 от 07.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работник может сделать прививку от ковида в рабочее время, но только по договоренности с руководителем

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59221 от 23.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продажа овощей со своего огорода не облагается НДФЛ. Но только если огород не огромный, нет работников и есть справка

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