«Утренний бухгалтер». 3-НДФЛ: как изменится форма и когда начнет действовать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Декларировать доходы физлиц за 2021 год надо будет уже по новой форме 3-НДФЛ: есть несколько изменений.
Свежие разъяснения от Минтруда. Сотрудник может вакцинироваться против ковида в рабочий день. Но только с разрешения начальства.
Кстати, о вакцинации. Аферисты ходят по домам под видом медработников и колят людям неизвестно что. Якобы вакцинируют. Жертва отключается, квартиру обчищают. Будьте бдительны!
Напоминание от ФНС: налог на гараж надо платить, даже если им не пользуются.
Банки будут возвращать бизнесу комиссии за переводы в СБП. Собрали перечень банков, которые будут это делать.
Как работодателю экономить засчет будущей пенсии работников? Рассказываем подробности.
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События
Бюджетирование в «1С: ERP управление предприятием 2»
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики
Дата проведения: 19 августа, четверг
Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?
Дата проведения: 18 августа, среда
Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С
Дата проведения: 17 августа, вторник
Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 16 августа, понедельник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60066 от 27.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Обеспечительный платеж от арендатора идет в лимит дохода для ПСН датой его зачета в счет аренды
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10567@ от 27.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/59496 от 26.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН обязан предоставить налоговикам книгу учета только по запросу
Минтруд РФ: Письмо № 14-4/10/П-4243 от 07.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работник может сделать прививку от ковида в рабочее время, но только по договоренности с руководителем
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59221 от 23.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Продажа овощей со своего огорода не облагается НДФЛ. Но только если огород не огромный, нет работников и есть справка
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