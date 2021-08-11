«Утренний бухгалтер». Налоговики готовят платформу для грантов пострадавшему бизнесу

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Возможно, очередная господдержка бизнеса не за горами: в ближайшее время ФНС запустит платформу для выплат из-за введенных с 1 августа ковидных ограничений.
Переобулись: в Минобре заявили, что никаких ущемлений прав непривитых студентов быть не может, и вообще, не пускать таких в общежития, например — просто рекомендательная мера.
Еще ковидное. Столичные компании задались вопросом, а надо ли подавать отчет о вакцинации второй раз, если что-то изменилось.
Клерки обсуждают ситуацию. Компанию ликвидируют, но у нее осталась небольшая задолженность — единственный участник давал своей компании заем. Что теперь с этим займом делать, можно ли списать?
Оптимизация налогов — это хорошо, если все делать правильно и по закону. Но надо учитывать важные нюансы в каждой отрасли. Как именно, обсудим с экспертом на бесплатном вебинаре 30 августа — регистрируйтесь :)
Работодатели Москвы должны сдавать новый отчёт о прививках сотрудников с 1 июля 2021 года. Это требование действует для столицы и Московской области. Несмотря на то, что уже август, многие до сих пор не разобрались с этим отчетом.
Разберёмся, кто должен сдавать новый отчёт, в какие сроки и как заполнить форму. А также дадим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы — на бесплатном вебинаре от фирмы КАМИН 11 августа. Поторопитесь с регистрацией!
Новости
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- Покупателям стоит тщательно проверять чеки на неправильную цену или лишние товары
- Уход за ребенком включается в стаж для пенсии, но только не для досрочной
- Офис банка, где у вас ячейка, закрыт на ремонт. Где искать содержимое ячейки?
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События
Зарплата, НДФЛ, взносы - курс удаленного обучения
Дата проведения: 18 августа, среда
Корпоративный университет Онлайн. Реализация "Управления талантами" на базе 1С
Дата проведения: 17 августа, вторник
Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 16 августа, понедельник
«Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 16 августа, понедельник
Работа с иностранными контрагентами: что важно знать
Дата проведения: 13 августа, пятница
Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 13 августа, пятница
Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!
Дата проведения: 12 августа, четверг
Статьи
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Там можно будет увидеть подробную информацию.
Минтруд пояснил, как действовать при увольнении работника, отгулявшего отпуск авансом.
Книга учета фактов хозяйственной деятельности предназначена для регистрации в ней хозяйственных операций малыми предприятиями. В нашей статье мы рассмотрим, на что обратить внимание при ее заполнении.
Многие думают, что если успеть ликвидировать компанию, то субсидиарка контролирующим должника лицам уже не грозит и можно расслабиться, а кредиторам забыть про свои денежки. Но так было раньше, и практика может измениться в ближайшее время, а кредиторы могут вновь попробовать вернуть свои деньги через привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности.
Центробанк придумал свою классификацию разных видов недобросовестных практик на финансовом рынке. По каким-то из этих видов уже есть законы, запрещающие банкам и финансовым компаниям так делать. По каким-то недобросовестным практикам только планируют ввести официальные ограничения.
На страховом рынке начали появляться прообразы долевого страхования жизни, которое планируют узаконить в конце 2022 года. Каков будет российский аналог зарубежного unit-linked?
От клиентов часто приходится слышать: «У нас 6-НДФЛ никогда не заполняется правильно, мы эту форму всегда вручную заполняем». Эта фраза, кроме горечи и сочувствия, ничего больше не вызывает, особенно если компания для учёта использует программные продукты 1С, в которых заявлена автоматизация расчета заработной платы.
Большинство людей видят бухгалтера как строгую даму рубенсовских форм за столом, заваленным бумагами. И калькулятор в руках. Но современный бухгалтер совсем не такой. Ему интересны технические новинки, а уж сервисы и программы, связанные с работой, тем более. Представляем вам обзор стартапов, предназначенных для упрощения работы бухгалтера.
Компаниям приходят письма, в которых некие другие компании обещают рассказать подробности о планах налоговиков в отношении них. Что самое странное — «без финансовых затрат».
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19212 от 22.03.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/11169@ от 06.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налог на гараж надо платить, даже если им не пользуются
Правительство Москвы: Постановление № 401-ПП от 30.06.2015
Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020
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