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«Утренний бухгалтер». Налоговики готовят платформу для грантов пострадавшему бизнесу

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Возможно, очередная господдержка бизнеса не за горами: в ближайшее время ФНС запустит платформу для выплат из-за введенных с 1 августа ковидных ограничений.

Переобулись: в Минобре заявили, что никаких ущемлений прав непривитых студентов быть не может, и вообще, не пускать таких в общежития, например — просто рекомендательная мера.

Еще ковидное. Столичные компании задались вопросом, а надо ли подавать отчет о вакцинации второй раз, если что-то изменилось.

Клерки обсуждают ситуацию. Компанию ликвидируют, но у нее осталась небольшая задолженность — единственный участник давал своей компании заем. Что теперь с этим займом делать, можно ли списать?

Оптимизация налогов — это хорошо, если все делать правильно и по закону. Но надо учитывать важные нюансы в каждой отрасли. Как именно, обсудим с экспертом на бесплатном вебинаре 30 августа — регистрируйтесь :)

Работодатели Москвы должны сдавать новый отчёт о прививках сотрудников с 1 июля 2021 года. Это требование действует для столицы и Московской области. Несмотря на то, что уже август, многие до сих пор не разобрались с этим отчетом.

Разберёмся, кто должен сдавать новый отчёт, в какие сроки и как заполнить форму. А также дадим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы — на бесплатном вебинаре от фирмы КАМИН 11 августа. Поторопитесь с регистрацией!

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События

Зарплата, НДФЛ, взносы - курс удаленного обучения

Дата проведения: 18 августа, среда

Корпоративный университет Онлайн. Реализация "Управления талантами" на базе 1С

Дата проведения: 17 августа, вторник

Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 16 августа, понедельник

«Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 16 августа, понедельник

Работа с иностранными контрагентами: что важно знать

Дата проведения: 13 августа, пятница

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 13 августа, пятница

Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!

Дата проведения: 12 августа, четверг

Статьи

Там можно будет увидеть подробную информацию.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19212 от 22.03.2019

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/11169@ от 06.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налог на гараж надо платить, даже если им не пользуются

Правительство Москвы: Постановление № 401-ПП от 30.06.2015

Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020

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