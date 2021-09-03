«Утренний бухгалтер». Одиноким пенсионерам хотят платить новое пособие

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Предвыборная лихорадка не обходит стороной никого — и вот уже из Госдумы отправили в Минтруд инициативу выплачивать овдовевшим пенсионерам дополнительные пособия, в размере половины пенсии умершего супруга.

У вас потребовали справку о том, что вы не ИП? Не пугайтесь, на сайте налоговой такую можно получить бесплатно.

За не пробитый клиенту чек налоговики штрафуют, но на первый раз можно попытаться снизить сумму штрафа.

Биометрию теперь можно будет зарегистрировать через телефон. Минцифры собирается провести эксперимент.

В законодательство по удаленке внесут изменения, а эксперт поможет разобраться со всем новым по ЭЦП на бесплатном вебинаре — записывайтесь.

Новости

События

Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика

Дата проведения: 9 сентября, четверг

Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?

Дата проведения: 8 сентября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 8 сентября, среда

Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?

Дата проведения: 7 сентября, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Как обыграть инспектора на допросе?

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Новое ФСБУ 25/2018 Аренда и лизинг (финансовая аренда): бухгалтерский учет и налогообложение

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 6 сентября, понедельник

Статьи

Несколько важных моментов.

С 14 августа 2021 года вступили в силу правила возмещения стоимости товаров, которые изъяли в ходе выездной проверки.

В статье рассказываем про заявление о транспортном налоге в связи с принудительным изъятием автомобиля из приказа ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675.

Дефицит чипов, затронувший более сотни отраслей мировой экономики, может сократить и выпуск банковских карт. России это может даже пойти на пользу.

Налоги не появятся в случаях, когда присутствует возможность применения льгот. А право применения льгот, в свою очередь, зависит от нескольких факторов.

Вы знаете, что при начале выполнения работ на строительной площадке заказчика у подрядчика возникает обособленное подразделение. И он вынужден поставить его на учет, подав об этом уведомление в свою налоговую инспекцию.

Сейчас налог на добавленную стоимость (НДС) — это один из основных и наиболее стабильных источников пополнения федерального бюджета. Доля НДС в общей сумме налоговых доходов России составляет почти 35 % и с каждым годом сумма поступлений только возрастает. Коль НДС настолько важен для бюджета страны, то самое время рассказать об этом налоге поподробнее.

Клерки активно обсуждают, какие поручения — рабочие и нерабочие — им приходилось получать от директоров и главбухов. Рабочих все-таки больше — но каких!

В «Клерк.Консультации» приходят с непростыми, а иногда — как сегодня — даже с трагичными ситуациями. Сотрудник умер от коронавируса, вернувшись из отпуска: что работодатель должен начислить и выплатить?

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/12255-6-1 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель должен включать дистанционщиков в график отпусков

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/63251 от 05.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Банк должен снять блокировки со счетов ИП, если тот прекратил деятельность

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/63394 от 06.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании могут уменьшить налогооблагаемую базу только на свои арендные платежи

Новые темы форума