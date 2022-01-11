«Утренний бухгалтер». Стало известно, когда в ПФР и ФСС надо сдавать электронные отчеты

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Изменился порог численности для сдачи отчетов в ФСС и ПФР электронно: раньше для этого должно было быть 25 сотрудников, теперь — 10.

Новый год — новые (на самом деле, старые) идеи. В КПРФ предложили поднять ставку НДФЛ для сверхдоходов до 50%, а единороссы заявили, что это просто популизм.

Важный нюанс для кадровиков: при приеме на работу белоруса с него не надо требовать полис ДМС.

Рассказываем, что надо знать о банкротстве компаний в 2021 году: все важные нюансы уже сегодня на бесплатном вебинаре. Успейте записаться.

К чему налоговики придираются в договорах в 2022 году? Об этом и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Перейти на новые ФСБУ наглядно с числовыми примерами вам поможет семинар «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.». Чтобы не запутаться с грядущей сдачей годовой отчетности, подготовьтесь с топовым экспертом, аудитором — Эльвирой Митюковой! Подробнее о семинаре тут Лектор ответит на все ваши вопросы и даст практический раздаточный материал для работы. Тел. 7 (495) 748 03 16, 601-88-32 Мы уже начинаем делиться знаниями, и предлагаем вам скачатьбесплатное пособие со всеми ключевым изменения ФСБУ 6/2020!

Новости

События

Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году

Дата проведения: 14 января, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 14 января, пятница

Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами

Дата проведения: 13 января, четверг

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании.

Дата проведения: 13 января, четверг

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 13 января, четверг

Что бухгалтеру надо знать про договоры в 2022 году

Дата проведения: 12 января, среда

Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве : МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА; Финансовый английский; 1C; SAP/ERP

Дата проведения: 12 января, среда

Идет набор! Карьерная международная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый английский; Финансовый менеджмент; Налоги; Право

Дата проведения: 12 января, среда

Что нужно знать о банкротстве компаний в 2022 году?

Дата проведения: 11 января, вторник

Статьи

— Какими были налоговики в 2021 году?

Помните этот знаменитый квест для женихов на свадьбах «назови пять комплиментов невесте»? Мы тоже хотим сделать такие комплименты.

— Как оплатить новогодние праздники 2022

Впереди новогодние каникулы — праздничные и выходные дни. Но не все будут отдыхать, кому-то придется и работать.

— С 2022 года с больничными все будет по-новому

Вводят новые правила выдачи и оплаты больничных листов. Смотрите в нашей таблице, кто и какие данные будет передавать в ФСС для оплаты больничных.

— Налоги и отчетность в январе 2022 года

Календарь бухгалтера на январь 2022 года.

— Учетная политика на 2022 год. Что надо учесть

Какие изменения прописать в учетной политике-2022.

🔒 Считаем среднесписочную численность за 2021 год

В Расчете по страховым взносам указывается среднесписочная численность, эти сведения отдельным документом уже не сдаются. Расскажем, как правильно рассчитать их за 2021 год.

— Кому нельзя быть самозанятым в 2022 году

Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье.

— Как заполнить декларацию за 2021 год на УСН «доходы»?

Рассказываем подробно, как заполнить декларацию за 2021 год.

— «Ночной бухгалтер». Экономите на НДФЛ при продаже жилья? Это залет на статью УК

Если у вас тоже голова как в тумане в первый рабочий день, мы вам взбодриться принесли. Похоже, за продажу квартиры и «сэкономленный» НДФЛ теперь можно попасть на уголовку. Во всяком случае, так грозятся налоговики.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-08/101944 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Брокер удерживает НДФЛ с купона от ценных бумаг

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101812 от 14.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Запасная маленькая квартира не помешает семье освободиться от НДФЛ с продажи другого жилья

Обсуждаемые темы форума

— Не выплата компенсации за задержку зп

— Вопрос по патентной системе в Санкт-Петербурге на 2022 год деятельность «Уборка»

— Ндс по импорту из белоруссии

— Добрый день! Как с Вами связаться?

— Печать заходит на подпись в договорах и первичных документах

— СЗВ М проблема с СБИС

— Расходы на покупку товара. Документально не подтверждены.Можно учесть в расходах УСН доход — расход

— Я ИП c НДС грузоперевозки

— Заём в подотчет

— Уточняем 6-НДФЛ (и суммы и справки)

— Ликвидация организации и пособие до 1.5 лет

— Признание доходов в БУ при упрощенном ведении учета

— Резидент Сколкова начинает использовать льготу по НДС

— Запись в трудовой при перевод с совместительства на основное

— 6-НДФЛ — пришло уведомление об уточнении

— Учет расходов будущих периодов при формировании НМА

— УСН 15% При поступление одной суммы за год

— Уплата НДФЛ и взносов с ЗП за декабрь при переходе на патент

— Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса

— Почтовые расходы в КУДиР