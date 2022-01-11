«Утренний бухгалтер». Стало известно, когда в ПФР и ФСС надо сдавать электронные отчеты

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Изменился порог численности для сдачи отчетов в ФСС и ПФР электронно: раньше для этого должно было быть 25 сотрудников, теперь — 10.
Новый год — новые (на самом деле, старые) идеи. В КПРФ предложили поднять ставку НДФЛ для сверхдоходов до 50%, а единороссы заявили, что это просто популизм.
Важный нюанс для кадровиков: при приеме на работу белоруса с него не надо требовать полис ДМС.
Рассказываем, что надо знать о банкротстве компаний в 2021 году: все важные нюансы уже сегодня на бесплатном вебинаре. Успейте записаться.
К чему налоговики придираются в договорах в 2022 году? Об этом и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Перейти на новые ФСБУ наглядно с числовыми примерами вам поможет семинар «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.».
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События
Кадровый ЭДО и трудовые отношения в 2022 году
Дата проведения: 14 января, пятница
Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно
Дата проведения: 14 января, пятница
Три ФСБУ, по которым вы обязаны работать: простыми словами
Дата проведения: 13 января, четверг
Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании.
Дата проведения: 13 января, четверг
Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 13 января, четверг
Что бухгалтеру надо знать про договоры в 2022 году
Дата проведения: 12 января, среда
Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве : МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА; Финансовый английский; 1C; SAP/ERP
Дата проведения: 12 января, среда
Идет набор! Карьерная международная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый английский; Финансовый менеджмент; Налоги; Право
Дата проведения: 12 января, среда
Что нужно знать о банкротстве компаний в 2022 году?
Дата проведения: 11 января, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-08/101944 от 15.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Брокер удерживает НДФЛ с купона от ценных бумаг
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101812 от 14.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Запасная маленькая квартира не помешает семье освободиться от НДФЛ с продажи другого жилья
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