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«Утренний бухгалтер». Стало известно, когда в ПФР и ФСС надо сдавать электронные отчеты

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Изменился порог численности для сдачи отчетов в ФСС и ПФР электронно: раньше для этого должно было быть 25 сотрудников, теперь — 10.

Новый год — новые (на самом деле, старые) идеи. В КПРФ предложили поднять ставку НДФЛ для сверхдоходов до 50%, а единороссы заявили, что это просто популизм.

Важный нюанс для кадровиков: при приеме на работу белоруса с него не надо требовать полис ДМС.

Рассказываем, что надо знать о банкротстве компаний в 2021 году: все важные нюансы уже сегодня на бесплатном вебинаре. Успейте записаться.

К чему налоговики придираются в договорах в 2022 году? Об этом и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Перейти на новые ФСБУ наглядно с числовыми примерами вам поможет семинар «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.».

Чтобы не запутаться с грядущей сдачей годовой отчетности, подготовьтесь с топовым экспертом, аудитором — Эльвирой Митюковой!

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Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании.

Дата проведения: 13 января, четверг

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Что бухгалтеру надо знать про договоры в 2022 году

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Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве : МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА; Финансовый английский; 1C; SAP/ERP

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Идет набор! Карьерная международная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый английский; Финансовый менеджмент; Налоги; Право

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101812 от 14.12.2021

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