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«Утренний бухгалтер». Работодателям опять рекомендуют всех переводить на удаленку

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новая волна ковида набирает обороты, и Минтруд рекомендует максимум сотрудников перевести на дистанционный режим работы.

С 1 февраля выросли пособия от ФСС. Мы разобрались, какие и на сколько: забирайте удобную табличку.

Как работать с учетом в компании, если предыдущий бухгалтер...украла базу? Бухгалтеры делятся полезными советами.

Осторожно, мошенники. Появился новый способ кражи личных данных — через смарт-часы и фитнес-трекеры. Будьте внимательны.

Все про новые ФСБУ и работу с ними в 1С: не пропустите бесплатный вебинар уже завтра! Записаться можно тут.

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Дата проведения: 5 февраля, суббота

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 5 февраля, суббота

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Дата проведения: 5 февраля, суббота

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Дата проведения: 3 февраля, четверг

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Дата проведения: 3 февраля, четверг

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Дата проведения: 2 февраля, среда

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Платить его будут игроки в компьютерные игры.

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Учредитель ООО, и он же его участник, может быть в этом обществе один, а может быть их хоть 49. Хотя на практике их число редко превышает 1,5-2 десятка. Тем не менее, они могут меняться. Долю в ООО можно продать другому участнику, либо третьему лицу, а участник может выйти из ООО. Если, конечно, все это разрешено уставом.

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Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды

Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.

Цитата дня. Про стремления

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Пенсионный фонд облегчит бизнесу жизнь: теперь там сами будут передавать данные в Росстат, дублировать отчеты не понадобится.

🔒 Какие важные для бухгалтера законы начнут работать в феврале?

Сделали небольшую подборку ключевых новшеств.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Через три года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89763 от 20.11.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/107474 от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С оплаты проезда вахтовиков из дома до пункта сбора надо платить НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107571 от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения

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