«Утренний бухгалтер». Работодателям опять рекомендуют всех переводить на удаленку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новая волна ковида набирает обороты, и Минтруд рекомендует максимум сотрудников перевести на дистанционный режим работы.

С 1 февраля выросли пособия от ФСС. Мы разобрались, какие и на сколько: забирайте удобную табличку.

Как работать с учетом в компании, если предыдущий бухгалтер...украла базу? Бухгалтеры делятся полезными советами.

Осторожно, мошенники. Появился новый способ кражи личных данных — через смарт-часы и фитнес-трекеры. Будьте внимательны.

Все про новые ФСБУ и работу с ними в 1С: не пропустите бесплатный вебинар уже завтра! Записаться можно тут.

Новости

События

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 5 февраля, суббота

CPA-профессиональный рост для финансистов : управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 5 февраля, суббота

4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С

Дата проведения: 3 февраля, четверг

Электронный кадровый документооборот: изменения в трудовом кодексе и новые требования

Дата проведения: 3 февраля, четверг

Бизнес завтрак. Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 2 февраля, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». В России могут ввести новый налог

Платить его будут игроки в компьютерные игры.

— Какие законы вступают в силу в феврале

Индексация маткапитала, защита доходов должников от списания и прав граждан при покупке жилья — об этих и других нововведениях февраля читайте в статье.

— Как получить СНИЛС в 2022 году

Каждый россиянин, а также некоторые группы иностранцев должны иметь СНИЛС. Что он собой представляет, для чего нужен, в каком порядке можно получить СНИЛС, расскажем далее в нашей статье.

— Запрещенный прием в трудовых спорах: разбираем судебную практику

Бывшая сотрудница шесть лет пыталась взыскать с работодателя невыплаченную зарплату, а когда он обанкротился, включилась в реестр. Потом она потребовала привлечь экс-руководителей к ответственности. Первая инстанция наказала директора фирмы «субсидиаркой». А на этапе апелляции в суд поступил отказ от требований.

— Смена учредителя ООО в 2022 году: что важно знать

Учредитель ООО, и он же его участник, может быть в этом обществе один, а может быть их хоть 49. Хотя на практике их число редко превышает 1,5-2 десятка. Тем не менее, они могут меняться. Долю в ООО можно продать другому участнику, либо третьему лицу, а участник может выйти из ООО. Если, конечно, все это разрешено уставом.

— Чего бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году

Еще когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин, налоговики взяли курс на сокращение числа налоговых проверок, но увеличение при этом доначислений с каждой проверки. Если посмотреть на статистику с 2011 года, то видно, что так на деле и происходит.

— Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды

Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.

— Цитата дня. Про стремления

Налоговики Грозного беспокоятся: стало много теневого бизнеса, который не то что схематозит — вообще не регистрируется. И решили объявить ему войну.

— «Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст за вас данные в Росстат

Пенсионный фонд облегчит бизнесу жизнь: теперь там сами будут передавать данные в Росстат, дублировать отчеты не понадобится.

🔒 Какие важные для бухгалтера законы начнут работать в феврале?

Сделали небольшую подборку ключевых новшеств.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1156 от 13.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Через три года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89763 от 20.11.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/107474 от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С оплаты проезда вахтовиков из дома до пункта сбора надо платить НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107571 от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения

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