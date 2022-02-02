«Утренний бухгалтер». Работодателям опять рекомендуют всех переводить на удаленку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новая волна ковида набирает обороты, и Минтруд рекомендует максимум сотрудников перевести на дистанционный режим работы.
С 1 февраля выросли пособия от ФСС. Мы разобрались, какие и на сколько: забирайте удобную табличку.
Как работать с учетом в компании, если предыдущий бухгалтер...украла базу? Бухгалтеры делятся полезными советами.
Осторожно, мошенники. Появился новый способ кражи личных данных — через смарт-часы и фитнес-трекеры. Будьте внимательны.
Все про новые ФСБУ и работу с ними в 1С: не пропустите бесплатный вебинар уже завтра! Записаться можно тут.
Новости
- Бухгалтеры советуют, как восстановить учет в компании, если прошлый бух украла базу
- В 2022 году надо сдавать новую декларацию по НДС
- Больше не нужны справки о доходах для детского пособия: данные дадут налоговики
- Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения
- Остаток имущественного вычета можно получить в упрощенном порядке без 3-НДФЛ
- С оплаты проезда вахтовиков из дома до пункта сбора надо платить НДФЛ
- Бизнес в России закредитован в среднем на 51%
- Лжеброкеры за прошлый год украли около 2 млрд рублей
- Мошенники могут украсть ваши личные данные через смарт-часы и фитнес-трекеры
- С сегодняшнего дня выросли пособия за счет ФСС: таблица
- Бухгалтеры обсуждают, как заставить бывшего сотрудника вернуть казенное имущество
- Минтруд призывает переводить сотрудников на удаленку
- В книгу по ПСН не включают выручку от прошлой УСН-деятельности
- Ищем тех, кто пользуется «Консультант Плюс»
- Бухгалтеры не показывают убытки в декларации. Так меньше возни с налоговиками
- В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно увидеть все аффилированные с директором или участником компании
- Из-за арестованного автомобиля теперь не будут отказывать в детском пособии
- Запретят ли крипту в России, решат в течение месяца
- Через три года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ
- МРОТ на сотрудника в пострадавшем бизнесе не облагается НДФЛ и взносами при любой численности
- Налоговики прислали запрос по сотруднику о его бывшей работе? Бухгалтеры советуют, как отвечать
События
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 5 февраля, суббота
CPA-профессиональный рост для финансистов : управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 5 февраля, суббота
4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С
Дата проведения: 3 февраля, четверг
Электронный кадровый документооборот: изменения в трудовом кодексе и новые требования
Дата проведения: 3 февраля, четверг
Бизнес завтрак. Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 2 февраля, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». В России могут ввести новый налог
Платить его будут игроки в компьютерные игры.
— Какие законы вступают в силу в феврале
Индексация маткапитала, защита доходов должников от списания и прав граждан при покупке жилья — об этих и других нововведениях февраля читайте в статье.
— Как получить СНИЛС в 2022 году
Каждый россиянин, а также некоторые группы иностранцев должны иметь СНИЛС. Что он собой представляет, для чего нужен, в каком порядке можно получить СНИЛС, расскажем далее в нашей статье.
— Запрещенный прием в трудовых спорах: разбираем судебную практику
Бывшая сотрудница шесть лет пыталась взыскать с работодателя невыплаченную зарплату, а когда он обанкротился, включилась в реестр. Потом она потребовала привлечь экс-руководителей к ответственности. Первая инстанция наказала директора фирмы «субсидиаркой». А на этапе апелляции в суд поступил отказ от требований.
— Смена учредителя ООО в 2022 году: что важно знать
Учредитель ООО, и он же его участник, может быть в этом обществе один, а может быть их хоть 49. Хотя на практике их число редко превышает 1,5-2 десятка. Тем не менее, они могут меняться. Долю в ООО можно продать другому участнику, либо третьему лицу, а участник может выйти из ООО. Если, конечно, все это разрешено уставом.
— Чего бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году
Еще когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин, налоговики взяли курс на сокращение числа налоговых проверок, но увеличение при этом доначислений с каждой проверки. Если посмотреть на статистику с 2011 года, то видно, что так на деле и происходит.
— Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды
Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.
Налоговики Грозного беспокоятся: стало много теневого бизнеса, который не то что схематозит — вообще не регистрируется. И решили объявить ему войну.
— «Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст за вас данные в Росстат
Пенсионный фонд облегчит бизнесу жизнь: теперь там сами будут передавать данные в Росстат, дублировать отчеты не понадобится.
🔒 Какие важные для бухгалтера законы начнут работать в феврале?
Сделали небольшую подборку ключевых новшеств.
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- Страховые взносы самозанятых: как заработать себе на пенсию («Мои самозанятые»)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1156 от 13.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Через три года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/89763 от 20.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/107474 от 29.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С оплаты проезда вахтовиков из дома до пункта сбора надо платить НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107571 от 29.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения
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