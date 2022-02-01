«Утренний бухгалтер». В России могут ввести новый налог

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Платить новый налог будут игроки в компьтерные игры — с продажи виртуальных предметов за реальные деньги. Если власти найдут способ признать такие объекты имуществом, то налог можно будет ввести.
Теперь бизнесу не нужно будет передавать одни и те же данные в ПФР и Росстат. ПФР сам передаст их Росстату, при этом обезличив информацию.
Осторожно, мошенники. У пенсионера украли больше 17 миллионов рублей. Ему звонили с неизвестных номеров и предложили перевести деньги на безопасный счет для сохранности от подозрительных операций.
ФНС рассказала, какие ошибки чаще всего делают в отчетах по прослеживаемым товарам. Берите на заметку.
На «Клерке» стартовал новый курс повышения квалификации — по госзакупкам. Собрали уникальную информацию от экспертов. Записывайтесь, проходите курс: пришлем официальное удостоверение.
В 2022 году стремительно меняется налоговое и бухгалтерское законодательство, Минфин уверенно держит курс на сближение российских и международных стандартов бухгалтерского учета.
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Новости
- Чтобы уйти в аутсорс — ищите клиентов на обслуживание, советуют бухгалтеры
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- Бизнесу не придется передавать одни и те же данные в ПФР и в Росстат. ПФР все сделает сам
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- Замглавы регионального ФСС превысил полномочия и теперь сидит под следствием
- С продажи виртуальных предметов в компьютерных играх хотят брать налог
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- Кто работает с внештатниками через Solar Staff, отзовитесь
События
4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С
Дата проведения: 3 февраля, четверг
Бизнес завтрак. Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 2 февраля, среда
Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 1 февраля, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107871 от 30.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости По отпускным иностранца-ВКС ставка НДФЛ будет 13 % или 15 %
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/632 от 21.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/527@ от 20.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/108194 от 30.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если военного отправили работать на завод, его зарплата не облагается взносами
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