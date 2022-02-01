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«Утренний бухгалтер». В России могут ввести новый налог

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Платить новый налог будут игроки в компьтерные игры — с продажи виртуальных предметов за реальные деньги. Если власти найдут способ признать такие объекты имуществом, то налог можно будет ввести.

Теперь бизнесу не нужно будет передавать одни и те же данные в ПФР и Росстат. ПФР сам передаст их Росстату, при этом обезличив информацию.

Осторожно, мошенники. У пенсионера украли больше 17 миллионов рублей. Ему звонили с неизвестных номеров и предложили перевести деньги на безопасный счет для сохранности от подозрительных операций.

ФНС рассказала, какие ошибки чаще всего делают в отчетах по прослеживаемым товарам. Берите на заметку.

На «Клерке» стартовал новый курс повышения квалификации — по госзакупкам. Собрали уникальную информацию от экспертов. Записывайтесь, проходите курс: пришлем официальное удостоверение.

В 2022 году стремительно меняется налоговое и бухгалтерское законодательство, Минфин уверенно держит курс на сближение российских и международных стандартов бухгалтерского учета.

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ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/632 от 21.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/527@ от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/108194 от 30.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если военного отправили работать на завод, его зарплата не облагается взносами

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