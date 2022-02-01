«Утренний бухгалтер». В России могут ввести новый налог

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Платить новый налог будут игроки в компьтерные игры — с продажи виртуальных предметов за реальные деньги. Если власти найдут способ признать такие объекты имуществом, то налог можно будет ввести.

Теперь бизнесу не нужно будет передавать одни и те же данные в ПФР и Росстат. ПФР сам передаст их Росстату, при этом обезличив информацию.

Осторожно, мошенники. У пенсионера украли больше 17 миллионов рублей. Ему звонили с неизвестных номеров и предложили перевести деньги на безопасный счет для сохранности от подозрительных операций.

ФНС рассказала, какие ошибки чаще всего делают в отчетах по прослеживаемым товарам. Берите на заметку.

На «Клерке» стартовал новый курс повышения квалификации — по госзакупкам. Собрали уникальную информацию от экспертов. Записывайтесь, проходите курс: пришлем официальное удостоверение.

В 2022 году стремительно меняется налоговое и бухгалтерское законодательство, Минфин уверенно держит курс на сближение российских и международных стандартов бухгалтерского учета. Запишитесь на Полный курс изменений 2021-2022 гг. для главбуха! Все новые ФСБУ (стандарты бухучета), налоги и МСФО. Практические занятия Эльвиры Митюковой и Елены Михеевой, который состоится 14-18 февраля 2022 г. Вы узнаете и поймете все изменения в налогах, и с легкостью научитесь составлять бухгалтерскую, налоговую и консолидированную отчетность по новым правилам 2022 года. Записаться и посмотреть программу курса Также предлагаем вам скачать бесплатное пособие, в котором собраны все ключевые изменения ФСБУ 6/2020! Тел. 7 (495) 748 03 16

Новости

События

4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С

Дата проведения: 3 февраля, четверг

Бизнес завтрак. Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 2 февраля, среда

Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Статьи

— Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам

В этом году малоимущим пенсионерам с Чукотки добавили 5 500 рублей, а пенсионерам из Волгограда и Пензы — 361 рубль.

— «Утренний бухгалтер». Критерий в 10 человек для 4-ФСС заработает только с отчета за 1 квартал 2022

Так что не расстраивайтесь, если у вас работает 11 человек, а форму вы уже сдали в бумажном виде.

— Введут единый тариф страховых взносов и новую отчетность в СФР

С 1 января 2023 года вместо ПФР и ФСС будет СФР. Грядут масштабные поправки в НК. Для взносов установят единый тариф и единую предельную базу. Из-за этого взносы вырастут, но зато увеличатся пособия. А еще будет новый отчет.

— Цитата дня. Про волшебные зарплаты четырехдневки

Дмитрий Медведев внезапно вернулся к идее четырехдневной рабочей недели. Зампредседателя главы Совбеза считает, что зарплаты при переходе на такой режим должны сохраняться прежними.

— Какие законы вступают в силу в феврале

Индексация маткапитала, защита доходов должников от списания и прав граждан при покупке жилья — об этих и других нововведениях февраля читайте в статье.

— Про 4 миллиона юриков, захват бухгалтерского мира и неудобную удаленку: интервью с Яниной Рогозинской

Основательница бухкомпании ABAT GROUP и онлайн-школы бухгалтеров рассказала о взлете бизнеса и о том, почему руками и ногами «за» фриланс.

— Кто и как должен отчитываться о прослеживаемых товарах: что спрашивают на форуме «Клерка»

Больше полугода прошло с момента старта системы прослеживаемости товаров в России. Многие до сих пор не разобрались в деталях и не понимают, почему купив монитор или холодильник в офис, вы тоже становитесь участником системы.

— «Ночной бухгалтер». Будет новая отчетность в новый Социальный фонд

В 2023 году нас ждут крутые перемены: ПФР и ФСС объединят в один фонд — Социальный фонд России. И конечно, отчетность кардинально изменится.

— Управленческий учет: обзор решений для автоматизации

Для успешной работы организациям нужно не только грамотно вести бухгалтерский учет и оптимизировать налогообложение, но еще и анализировать состояние бизнеса. Нет ли кассовых разрывов, вовремя ли погашается дебиторка, какие расходы преобладают в себестоимости, насколько выбранные направления деятельности рентабельны и т.д. Проще говоря, вам нужен управленческий учет. Мы подготовили обзор решений, которые облегчат вам работу с ним и сделают бизнес эффективнее.

🔒 Самые важные для бухгалтера январские письма Минфина и ФНС

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в январе. Все кратко, четко, по делу.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107871 от 30.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости По отпускным иностранца-ВКС ставка НДФЛ будет 13 % или 15 %

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/632 от 21.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если бесплатно отдать властям незавершенку, будет НДС

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/527@ от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/108194 от 30.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если военного отправили работать на завод, его зарплата не облагается взносами

Обсуждаемые темы форума

— Декларация о доходах от операций с биткоином

— Фсбу 6

— Стандартный вычет на ребенка -инвалида в 1С ЗУП

— Необлагаемый МРОТ в справках 2-НДФЛ для получателей субсидий

— Договор и отгрузка

— Прослеживаемость товаров

— Отчётность по льготникам Пфр

— Переработка кабеля в лом

— Подбор персонала

— Налоги при списании кредиторской задолженности по заработной плате

— Постановка на учет как НВОС офиса в Росприроднадзоре

— Заполнение отчета мп-микро

— Трудоустройство нерезидента

— Налогообложение и учет передачи физическим лицом исключительных прав на произвденени за плату

— Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2021

— Можно ли оплатить иностранному контрагенту через подотчетное лицо?

— Роскомнадзор

— Оприходование инвентаря в 1с 8,3

— Доход от рекламы Google AdMob

— Код выполняемой функции (при наличии) в СТД-Р