«Утренний бухгалтер». Единый налоговый счет заработает с 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Со следующего года заработает единый налоговый счет — новый порядок уплаты налогов. Законопроект об этом приняла Госдума.

Вы наверняка слышали об еще одном упрощении — порядка получения вычета по НДФЛ. Это новшество заработало уже сейчас, но оно не касается социального налогового вычета.

Росстат насчитал рост доходов россиян за прошлый год. Депутаты «Справедливой России» назвали эти данные «статистическим фотошопом».

В программу бесплатного переобучения за счет государства включат не только предпенсионеров, но и молодежь.

Налоговики опять отжигают: требуют прислать им перевод на русский язык документов московской компании. Может, они просто юридических терминов не понимают?

Налоговики становятся злее: суммы взыскания в бюджет все возрастают. Компании трясут со всех сторон и закидывают требованиями. Это предпроверочный анализ: за требованиями последуют вызовы на допросы, а после них уже и проверки. Зачем вам проблемы, если можно заранее оценить риски и подготовиться к любым претензиям налоговиков? А еще лучше — исключить их на корню. С этим помогут эксперты — специалисты BGP Litigation. Записаться на оценку рисков можно по ссылке

Новости

События

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 22 февраля, вторник

Подготовка к CPA для финансистов: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 19 февраля, суббота

Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 2

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Налоговики опять снимают самозанятых со статуса задним числом

Ну подумаешь, сообщают об этом через год...

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Собственники и руководители часто задаются вопросом: кому и как доверить бухгалтерию? Штатному бухгалтеру или аутсорсеру? А может, комбинированный вариант? Давайте разбираться, что лучше.

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Очень часто встречается ситуация, когда сотрудник, работавший по совместительству, переходит к вам на основную работу. Как это оформить? Есть два мнения по этому поводу.

— Как зарегистрировать ООО через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Сейчас не самые лучшие времена для личных визитов к налоговикам: непредсказуемая ковидная обстановка в любой момент может нарушить ваши планы. Поговорим, как зарегистрировать бизнес через сайт налоговой.

— Ставки налога на прибыль в 2022 году: важные подробности для бухгалтера

Налог на прибыль — один из основных налогов, который уплачивают организации. Облагаемая налогом прибыль — это разница между доходами и расходами организации. В нашей статье мы расскажем о том, как учесть доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль, как рассчитать сумму налога к уплате и представить декларацию.

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Телефон — основной канал доступа мошенников к жертвам среднего и особенно старшего возраста. Разбираем основные технические приемы, которые не допустят языкастых негодяев к ушам пожилых родственников.

— Цитата дня. Про заботу о бабушках

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— Как выглядит бизнес морепродуктов изнутри. Вся цепочка: от моря до прилавка

История о том, как все это работает, от непосредственного участника событий.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3122 от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН + ПСН после окончания патента может вести ту же деятельность по упрощенке

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3168 от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин напомнил, что совмещать НПД и ОСНО нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/3552 от 21.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Медицинские услуги населению освобождаются от НДС без заявления

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/2932 от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Пока компания есть в реестре МСП, она платит пониженные взносы 15 %\

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