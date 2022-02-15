«Утренний бухгалтер». Налоговики опять снимают самозанятых со статуса задним числом

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Никогда такого не было и вот опять: налоговики сообщают самозанятым, что сняли их с учета, только год спустя. Все дело в том, что совмещать патент и НПД нельзя.
Бухгалтерам пообещали разъяснения по заполнению РСВ — правда, уже после того, как за 2021 год его сдали.
Занимательная статистика. За год число предпринимателей в России увеличилось на треть.
Минфину предложили увеличить для 1-процентных взносов ИП порог с 300 до 600 тысяч. Минфин отказался.
Собрали в одной статье все важные для бухгалтера изменения в учете на 2022 год, чтоб вы долго не искали: забирайте в сохраненки.
Государство инициирует обязательный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН). Это одна из немногих инициатив, которая дает бизнесу преимущества, а не накладывает ограничения.
Ряд изменений запланирован на 2022 год — они отразятся на компаниях, использующих транспорт или работающих в сфере логистики.
16 февраля мы расскажем, когда ЭТрН станет обязательной, какие преимущества от нее получит ваш бизнес и как легко подготовиться к предстоящим изменениям.
В прямом эфире вы сможете задать вопросы и получить экспертные ответы.
Новости
- Налоговики ищут признаки подконтрольности через Getcontact. Их методы все больше похожи на полицейские
- ИП с сотрудниками на АУСН не надо будет самим регистрироваться в ФСС
- ФНС обещает разъяснить, как надо было заполнять годовой РСВ
- Если сотрудник работал в двух обособках, вычет по НДФЛ с кодом 620 будет только по одной
- Доллар и нефть растут. Утренний инвестиционный дайджест
- Для бизнеса на АУСН сократили срок передачи данных в ФСС по детским пособиям
- Самозанятых лишают статуса задним числом
- Главный борец с коррупцией в регионе сел на 10 лет за... коррупцию
- Малый бизнес будут штрафовать меньше
- Электронные договоры будут в форматах PDF и XML
- В Минфине ответили на претензии ЦБ к концепции оборота крипты
- Инвесторам рекомендуют вкладываться в доллары США и швейцарские франки
- При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН
- В России стало на треть больше предпринимателей за год
- Банки не хотят возвращать деньги жертвам мошенников, как это предложили им в ЦБ
- Для 1-процентных взносов ИП предложили увеличить порог с 300 до 600 тысяч
- Как оформлять самозанятых исполнителей из ЕАЭС: бесплатный вебинар завтра
- Налоговикам запретили требовать документы через письма и уведомления. Но они все равно требуют
- Отправь валентинку своему налоговику
- В ответ на требования налоговиков приходится отправлять по несколько писем, жалуются бухгалтеры
- Чаще всего контрагенты нарушают сроки исполнения договора. Чтобы не нарушали — их нужно штрафовать
- Как ФНС осчастливит всех цифровизацией, если в инспекциях древние компьютеры?
События
Подготовка к CPA для финансистов: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 19 февраля, суббота
Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 18 февраля, пятница
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Как защитить бизнес в 2022 году. День 2
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах
Дата проведения: 17 февраля, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Новые налоги на спецрежимах смогут появляться в любое время
Хотят внести очередные поправки в Налоговый кодекс.
— Как исправили проект АУСН: обзор изменений
С июля 2022 года планируют ввести новый спецрежим для малого бизнеса. Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые касаются АУСН. Но ко второму чтению кое-что в них поменялось. Читайте – что именно.
— Новый порядок учета лизинговых платежей для НДД
В Госдуму внесли новый законопроект о налоге на дополнительный доход: готовится несколько важный изменений. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.
— Отказ работодателя в выплате премий, бонусной части: что делать?
Она вроде как не обязательна, в отличие от оклада, но очень приятна: этот тот случай, когда только от воли работодателя зависит, выплатить все обещанное в полном объеме или «срезать» часть бонусов. Однако бывают варианты, когда и эти деньги можно взыскать через суд.
— Цитата дня. Про налоговый учет, которого не будет
Не у всех, конечно, а только у бизнеса, который выберет АУСН. Про новую автоматическую упрощенку рассказал Даниил Егоров.
— Новости бухгалтерского учета в 2022 году: основные средства, объекты учета аренды, правила хранения документов
Собрали в одной статье все важное, что по?енялось в бухучете в этом году. Ключевые перемены принесли новые ФСБУ.
— «Ночной бухгалтер». Шерлок Холмс отдыхает: налоговики ловят подозрительный бизнес через Getcontact
Какая там дедукция сэра Холмса! Мытари нашли новый способ вычислять признаки подконтрольности, и для этого пользуются приложением Getcontact.
— Как меня несправедливо уволили
Истории людей, которые не по своей воле лишились работы.
🔒 Как принять на работу несовершеннолетнего
Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Разберемся, как принять их на работу.
— Сколько банков покинет российский рынок в 2022 году?
ЦБ РФ вышел на стабильные цифры по отзывам банковских лицензий, слияния и поглощения тоже сокращают число банков в России. Каковы причины ухода банков в 2021 году и прогнозы на 2022-й?
Блоги компаний
- НПД при взимании с налогоплательщика комиссии за перевод денежных средств (Юзвак Максим)
- Маркировка молочной продукции-2022: топ-12 вопросов и ответов от экспертов (Платформа ОФД)
- Что такое НДС простыми словами (RosCo)
- Сенсация на «Клерке» – теперь мы выдаем бухгалтерам дипломы. А зачем они вам? (Блог «Клерка»)
- Налоговики не могут проводить выемку документов без доказательств нарушения (Комплаенс Алгоритмы)
- Как отчитываться по форме СЗВ-ТД (Моё дело)
- СЗВ‑СТАЖ в 2022 году: изменения в порядке заполнения, новые сроки подачи, штрафы (Такском)
- Перспективы повышения выплат ухаживающим за инвалидами (Юзвак Максим)
- Онлайн-кассы в 2022 году. Последние новости и ответы на вопросы от предпринимателей (МойСклад)
- Тренды 2022 года в e-commerce: что вам нужно кроме чат-ботов и инфлюенсеров (Ак Барс Банк)
- На доплаты к военной пенсии выделят 154 млрд рублей (Юзвак Максим)
- Кассация впервые отменила банкротство компании (КСК ГРУПП)
- Когда юридические услуги – зло: что нужно знать, чтобы вас не развели на деньги (Бридж Групп)
- В России выросло число желающих получать зарплату в валюте (MSFO.ru)
- Что делать, если попали в происшествие за границей? (RosCo)
- Минсельхоз предложил добровольно расширить ограничение наценки на продукты (MSFO.ru)
- Допустимая доля иностранных работников в 2022 году (RosCo)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1383@ от 07.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН
Обсуждаемые темы форума
— Что входит в ограничение расходов в 20% для Благотворительных фондов?
— Расчет Обязательства по аренде и Права пользования актива (ФСБУ 25/20218)
— Должность водителя в штатном расписании
— Как исправить старую ошибку в балансе?
— Налог на прибыль IT компании
— Признание товарного знака в качестве НМА в БУ и НУ
— Налог на прибыль (аккредитация IT компаний)
— Контракт на проектные работы с контрагентом из Республики Беларусь
— Товарный знак. Расчет роялти
— Расчет среднесписочной численности для расчета налога на прибыль по ОП
— Учет в управляющей компании (ЖКХ) при расчетах в ЕРЦ
— ИП на ОСНО бонус от поставщика
— Оформление счетов-фактур (упд) на приход (покупка) обособленного подразделения.Последствия
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