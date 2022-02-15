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«Утренний бухгалтер». Налоговики опять снимают самозанятых со статуса задним числом

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Никогда такого не было и вот опять: налоговики сообщают самозанятым, что сняли их с учета, только год спустя. Все дело в том, что совмещать патент и НПД нельзя.

Бухгалтерам пообещали разъяснения по заполнению РСВ — правда, уже после того, как за 2021 год его сдали.

Занимательная статистика. За год число предпринимателей в России увеличилось на треть.

Минфину предложили увеличить для 1-процентных взносов ИП порог с 300 до 600 тысяч. Минфин отказался.

Собрали в одной статье все важные для бухгалтера изменения в учете на 2022 год, чтоб вы долго не искали: забирайте в сохраненки.

Государство инициирует обязательный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН). Это одна из немногих инициатив, которая дает бизнесу преимущества, а не накладывает ограничения.

Ряд изменений запланирован на 2022 год — они отразятся на компаниях, использующих транспорт или работающих в сфере логистики.

16 февраля мы расскажем, когда ЭТрН станет обязательной, какие преимущества от нее получит ваш бизнес и как легко подготовиться к предстоящим изменениям.

В прямом эфире вы сможете задать вопросы и получить экспертные ответы.

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