«Утренний бухгалтер». Налоговики опять снимают самозанятых со статуса задним числом

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Никогда такого не было и вот опять: налоговики сообщают самозанятым, что сняли их с учета, только год спустя. Все дело в том, что совмещать патент и НПД нельзя.

Бухгалтерам пообещали разъяснения по заполнению РСВ — правда, уже после того, как за 2021 год его сдали.

Занимательная статистика. За год число предпринимателей в России увеличилось на треть.

Минфину предложили увеличить для 1-процентных взносов ИП порог с 300 до 600 тысяч. Минфин отказался.

Собрали в одной статье все важные для бухгалтера изменения в учете на 2022 год, чтоб вы долго не искали: забирайте в сохраненки.

Государство инициирует обязательный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН). Это одна из немногих инициатив, которая дает бизнесу преимущества, а не накладывает ограничения. Ряд изменений запланирован на 2022 год — они отразятся на компаниях, использующих транспорт или работающих в сфере логистики. 16 февраля мы расскажем, когда ЭТрН станет обязательной, какие преимущества от нее получит ваш бизнес и как легко подготовиться к предстоящим изменениям. В прямом эфире вы сможете задать вопросы и получить экспертные ответы. Зарегистрироваться

Новости

События

Подготовка к CPA для финансистов: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 19 февраля, суббота

Бюджетирование – инструмент для собственника, гендиректора, финансиста и главбуха

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Как сдать годовой вовремя и без нервов: ускоряем ввод первички

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 18 февраля, пятница

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Как защитить бизнес в 2022 году. День 2

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Ключевые изменения в миграционном законодательстве 2022

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Новое в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3. на практических примерах

Дата проведения: 17 февраля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Новые налоги на спецрежимах смогут появляться в любое время

Хотят внести очередные поправки в Налоговый кодекс.

— Как исправили проект АУСН: обзор изменений

С июля 2022 года планируют ввести новый спецрежим для малого бизнеса. Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые касаются АУСН. Но ко второму чтению кое-что в них поменялось. Читайте – что именно.

— Новый порядок учета лизинговых платежей для НДД

В Госдуму внесли новый законопроект о налоге на дополнительный доход: готовится несколько важный изменений. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.

— Отказ работодателя в выплате премий, бонусной части: что делать?

Она вроде как не обязательна, в отличие от оклада, но очень приятна: этот тот случай, когда только от воли работодателя зависит, выплатить все обещанное в полном объеме или «срезать» часть бонусов. Однако бывают варианты, когда и эти деньги можно взыскать через суд.

— Цитата дня. Про налоговый учет, которого не будет

Не у всех, конечно, а только у бизнеса, который выберет АУСН. Про новую автоматическую упрощенку рассказал Даниил Егоров.

— Новости бухгалтерского учета в 2022 году: основные средства, объекты учета аренды, правила хранения документов

Собрали в одной статье все важное, что по?енялось в бухучете в этом году. Ключевые перемены принесли новые ФСБУ.

— «Ночной бухгалтер». Шерлок Холмс отдыхает: налоговики ловят подозрительный бизнес через Getcontact

Какая там дедукция сэра Холмса! Мытари нашли новый способ вычислять признаки подконтрольности, и для этого пользуются приложением Getcontact.

— Как меня несправедливо уволили

Истории людей, которые не по своей воле лишились работы.

🔒 Как принять на работу несовершеннолетнего

Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Разберемся, как принять их на работу.

— Сколько банков покинет российский рынок в 2022 году?

ЦБ РФ вышел на стабильные цифры по отзывам банковских лицензий, слияния и поглощения тоже сокращают число банков в России. Каковы причины ухода банков в 2021 году и прогнозы на 2022-й?

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1383@ от 07.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При совмещении режимов ИП может уменьшить патент на 100 %, если все работники на УСН

Обсуждаемые темы форума

— Что входит в ограничение расходов в 20% для Благотворительных фондов?

— Прибыль к уменьшению

— ГУП и обязательный аудит

— Расчет Обязательства по аренде и Права пользования актива (ФСБУ 25/20218)

— Увольнение пункт ТК

— Патент торговля

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— Учет в управляющей компании (ЖКХ) при расчетах в ЕРЦ

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— Оформление счетов-фактур (упд) на приход (покупка) обособленного подразделения.Последствия

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