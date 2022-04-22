«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать квартальную отчетность по НДС

Срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал истекает 25 апреля. Не забудьте ее сдать, а заодно и про то, что этой же даты (включительно) надо оплатить 1/3 налога.
Глава Центробанка рассказала, что дефолт России не грозит.
Если работодатель возьмет на работу сотрудника с предприятия, которое временно простаивает, ему могут компенсировать зарплату такого работника.
При регистрации компании бизнесмены путают должность руководителя и даже его пол: читайте топ ошибок, которые не стоит допускать.
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Дата проведения: 27 апреля, среда
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ-ОТРАСЛИ 2.0: ПОЗИЦИЯ МИНЦИФР И ФНС РОССИИ, ОПЫТ БИЗНЕСА, МНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ
Дата проведения: 27 апреля, среда
Дата проведения: 27 апреля, среда
Дата проведения: 27 апреля, среда
9 ошибок с налоговыми последствиями по дебиторке и кредиторке
Дата проведения: 26 апреля, вторник
Управление качеством на производстве: практические рекомендации по автоматизации службы контроля качества
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/25799 от 30.03.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3600@ от 14.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25309 от 29.03.2022
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС
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