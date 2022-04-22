«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать квартальную отчетность по НДС

Срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал истекает 25 апреля. Не забудьте ее сдать, а заодно и про то, что этой же даты (включительно) надо оплатить 1/3 налога.



Глава Центробанка рассказала, что дефолт России не грозит.



Если работодатель возьмет на работу сотрудника с предприятия, которое временно простаивает, ему могут компенсировать зарплату такого работника.



При регистрации компании бизнесмены путают должность руководителя и даже его пол: читайте топ ошибок, которые не стоит допускать.



Как будут проходить трудовые проверки по новым правилам? Расскажем на бесплатном вебинаре уже сегодня: скорее записывайтесь.





Новости



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— Банки не будут брать повышенные комиссии при закрытии счета



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— Российский аналог Google Play и App Store должны запустить до 1 июня



— Богатым россиянам ограничили доступ к сервисам криптобиржи Binance





События



Дата проведения: 28 апреля, четверг



Бесплатный мастер-класс "Как поддержать себя и сотрудников в условиях неопределенности"



Дата проведения: 27 апреля, среда



«Антикризисные» изменения НК РФ: НДС и налог на прибыль



Дата проведения: 27 апреля, среда



Изменения в работе с мигрантами в 2022 году



Дата проведения: 27 апреля, среда



НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ-ОТРАСЛИ 2.0: ПОЗИЦИЯ МИНЦИФР И ФНС РОССИИ, ОПЫТ БИЗНЕСА, МНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ



Дата проведения: 27 апреля, среда



HR-академия. Пакет «Soft HR»



Дата проведения: 27 апреля, среда



МСФО (IFRS) 16 «Аренда»



Дата проведения: 27 апреля, среда



9 ошибок с налоговыми последствиями по дебиторке и кредиторке



Дата проведения: 26 апреля, вторник



Управление качеством на производстве: практические рекомендации по автоматизации службы контроля качества



Дата проведения: 26 апреля, вторник



Государственная поддержка бизнеса в 2022 году: кому положена и как получить



Дата проведения: 26 апреля, вторник





Статьи



Речь про переводы меньше 100 тысяч рублей.



— Закупки у предпринимателей: что изменилось с 2022 года



С 2022 года вступило в силу новое правило, согласно которому все автономные учреждения, работающие по Федеральному закону 223-ФЗ, должны закупать товары, работы и услуги у малых и средних предпринимателей или самозанятых. В статье рассмотрим, какие особенности необходимо будет принять во внимание заказчикам с учетом нововведения.



— Цитата дня. Про 188 000 сотрудников



Зарубежные компании, объявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности, продолжают выплачивать зарплату.



— Аудит расчётов с подотчётными лицами в 1С: что про него нужно знать



Сегодня мы рассмотрим тему расчётов с подотчётными лицами в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, а также разберем самые распространенные ошибки по операциям, связанным с подотчетными суммами.



— Где хранить заявление о приеме на работу и другие документы о приеме



Закон не определяет четкого места ведения архива, поэтому работодатель решает сам, где хранится заявление о приеме на работу. Сроки сохранности документации одинаковы для всех видов архивации.



— Дарение коммерческой недвижимости: что с налогами



Сделку дарения могут использовать для перераспределения недвижимости в семье. Если близкие родственники дарят жилую недвижимость, НДФЛ не возникает. При дарении коммерческой недвижимости это не работает. Разберем возможные налоговые последствия.



— Покупка валюты с 18 апреля: какие действуют ограничения



Центробанк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту за рубли. Где и по какому курсу это сделать?



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Блоги компаний



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Как встроить самозанятость в HR-стратегию компании? (QUGO)



Расходы на страхование арендованного имущества: бухгалтерский и налоговый учет (СК «Ингосстрах»)



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Облегчение въезда мигрантов из Узбекистана, упрощенное гражданство для украинцев в обзоре миграционного права (Юзвак Максим)



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Изменились ставки по депозитам, куда ИП вложить деньги: примеры расчетов (Банк «Агророс»)



Произошел форс‑мажор: можно ли нарушить обязательства (Контур)



Как проходит ликвидация организации? (RosCo)



Большой обзор разъяснений Минфина по патентной системе обложения за 2021 (Юзвак Максим)



Какая форма бизнеса провальна при дроблении и почему ваши учетные политики не идеальны. Журнал «Клерк.Премиум» (Премиум)



Исполнительные производства приостановили? (SergeyPr)



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Как Совет Федерации предлагает помочь бизнесу. Например, заменить НДС налогом с продаж (Борис Луцет)



Пересдача 6-НДФЛ за 2021 год, новый отчет для бизнеса на ЕНП, коды доходов и вычетов на АУСН, расходы по электронному чеку и другие ТОП-новости (ZUBR Technologies)



ВЭД в 2022 году: переход с расчетов одной валютой на другую. Что нужно учесть бухгалтеру (Локо-Банк)



Не отправляйте эти документы налоговикам, хоть они и просят (Клерк)



Какой документ подтвердит квалификацию бухгалтера по нынешним правилам. Проверьте себя (Клерк)



Онлайн образованию офлайн дипломы (Alexsas)





Документы



ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3600@ от 14.04.2022



Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25309 от 29.03.2022



ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022



Подробнее о документе мы писали в новости Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС





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— Расчет доли дохода ит-компании3



— Фсбу 6/20203



— Вопрос по льготам IT-компаний 202215



— Счет в иностранном банке4



— Один сч-ф к двум документам2



— Ликвидация ООО12



— Неустойка по ДДУ в расходы3



— СПД справки в банк4



— Отнесение затрат по КС после даты закрытия КС4



— Уменьшение патента2



— В 1с не заполняется 1 раздел 6-ндфл4



— Приобретение земельного участка супругом. Вычет НДФЛ2



— Экспорт услуг в Эстонию (лицензионный договор и договор оказания услуг)3



— Земельный налог2



— Неверная СНО в чеках за прошлый период3



— Какие нужны документы по входящим/исходящим валютным платежам7



— Авансовые счета фактуры7



— Как вернуть аванс в у.е. если было несколько авансовых платежей12