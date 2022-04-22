«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать квартальную отчетность по НДС

Срок заканчивается 25 апреля.

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Срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал истекает 25 апреля. Не забудьте ее сдать, а заодно и про то, что этой же даты (включительно) надо оплатить 1/3 налога.


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Документы


Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/25799 от 30.03.2022


ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3600@ от 14.04.2022


Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25309 от 29.03.2022


ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022


Подробнее о документе мы писали в новости Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС


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Гость, скоро старт важнейшего курcа для бухгалтеров: про все 5 новых ФСБУ с 2022 года.
Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения». И все это всего за 1 месяц! Скорее идите записываться, пока остались места. 

 

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