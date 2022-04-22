Пересдача 6-НДФЛ за 2021 год, новый отчет для бизнеса на ЕНП, коды доходов и вычетов на АУСН, расходы по электронному чеку и другие ТОП-новости

Сам термин «бухгалтер» возник еще в 1498 году, в Западной Европе по приказу императора Максимилиана I, правившего тогда Священной Римской империей. В России первым бухгалтером был купец Франц Тиммерман, соратник и учитель Петра I. Ведение счетоводства он начал в 1732 году. А первая книга по счетоводству на русском языке называлась «Ключ коммерции» и была издана в Петербурге, в 1783 году. В ней подробно излагались правила двойных записей на примере ведения учета в торговле.

Какой же праздник без шампанского и тортика? Ну, с первым придется подождать окончания рабочего дня. А вот с тортиком поможем прямо сейчас — готовим творожный торт с бананом и ягодами. Нам понадобится творог 9% — 200 г., банан — 1 шт., клюква — 300 гр., желатин — 20 гр., вода — 80 мл., йогурт 3,2% — 140 гр., сахарозаменитель (ФитПарад) — 4 пакетика. Для украшения используем какао-порошок и ягоды. Творог отправляем в миску и разминаем вилкой, затем добавляем йогурт, подсластитель и хорошо перемешиваем. Желатин смешиваем с водой и доводим до растворения на небольшом огне (не кипятим). Смешиваем творожную массу с желатином. Слоями в силиконовую форму укладываем часть творожной массы, затем ягоды, вторую часть творожной массы и сверху ломтики банана. Отправляем в холодильник минимум на три часа.

И пока десерт готовится, ознакомимся с самыми важными новостями недели.

Важно!

Лайфхаки — берем на вооружение

Обращаем внимание

Узнайте, как...

Рынок труда

Упс...

Для информации

В планах

О как!

И о хорошем

Жизнь бухгалтерская: делимся опытом

Не забыли достать десерт из холодильника? Вынимаем его из формы, опустив форму в емкость с горячей водой. И украшаем торт любыми ягодами и какао-порошком.