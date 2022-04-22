Пересдача 6-НДФЛ за 2021 год, новый отчет для бизнеса на ЕНП, коды доходов и вычетов на АУСН, расходы по электронному чеку и другие ТОП-новости

Сам термин «бухгалтер» возник еще в 1498 году, в Западной Европе по приказу императора Максимилиана I, правившего тогда Священной Римской империей. В России первым бухгалтером был купец Франц Тиммерман, соратник и учитель Петра I. Ведение счетоводства он начал в 1732 году. А первая книга по счетоводству на русском языке называлась «Ключ коммерции» и была издана в Петербурге, в 1783 году. В ней подробно излагались правила двойных записей на примере ведения учета в торговле.
Какой же праздник без шампанского и тортика? Ну, с первым придется подождать окончания рабочего дня. А вот с тортиком поможем прямо сейчас — готовим творожный торт с бананом и ягодами. Нам понадобится творог 9% — 200 г., банан — 1 шт., клюква — 300 гр., желатин — 20 гр., вода — 80 мл., йогурт 3,2% — 140 гр., сахарозаменитель (ФитПарад) — 4 пакетика. Для украшения используем какао-порошок и ягоды.
Творог отправляем в миску и разминаем вилкой, затем добавляем йогурт, подсластитель и хорошо перемешиваем. Желатин смешиваем с водой и доводим до растворения на небольшом огне (не кипятим). Смешиваем творожную массу с желатином. Слоями в силиконовую форму укладываем часть творожной массы, затем ягоды, вторую часть творожной массы и сверху ломтики банана. Отправляем в холодильник минимум на три часа.
И пока десерт готовится, ознакомимся с самыми важными новостями недели.
Важно!
- Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек.
- Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды.
- С 1 июля бизнес на ЕНП будет сдавать новый отчет. Форма уже готова.
- Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию и убрать ограничение на пересчет пенсии.
- Изменили форму уведомления на уплату налогов.
- ФНС назвала признаки, по которым можно выявить незаконное использование самозанятых для экономии на налогах.
- Готовы коды доходов и вычетов для бизнеса на АУСН.
Лайфхаки — берем на вооружение
- При слете с ПСН на упрощенку в декларации по УСН надо заполнять новую строку 101.
- Если право на льготные взносы у IT-компании появится во 2 квартале, надо сдать уточненный РСВ за 1 квартал.
- Налоговики рассылают СМС о налогах.
Обращаем внимание
- Зарплата за неполное время в трудовом договоре зависит от штатного расписания.
- Работодатель может сам уплатить налог за иностранных работников на патенте.
- Налоговики продолжают зачитывать переплату в счет долгов по налогам без согласия бизнеса.
- Компания может закрыть свободный доступ к своей бухотчетности.
- Столичным работодателям разрешили платить временным сотрудникам федеральный МРОТ, а не московский.
- ФНС не будет принимать электронные письма с зарубежных доменов.
- Запись об увольнении в ЭТК может внести новый работодатель по решению суда.
- Экспортерам дали в 20 раз больше времени на продажу 80% валютной выручки.
- В налоговом учете срок полезного использования ОС не меняется.
Узнайте, как...
- ... малому бизнесу посчитать взносы с учетом необлагаемой зарплаты за счет ковидной субсидии;
- ... заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН.
Рынок труда
- Из-за ухода иностранного бизнеса могут стать безработными 200 тысяч россиян. И это только в Москве.
- Россияне тревожатся за работу и боятся ее потерять. Об этом заявили 64% — опрос.
- Почти половина россиян хотят открыть свой бизнес, несмотря на кризис. Впрочем, большинство энтузиастов живет в столице.
- Самозанятый россиянин может работать из-за границы.
- Около 98 тысяч работников — в простое, еще около 670 тысяч без работы на данный момент. Это показатели по итогам марта.
- Бизнес экономит, берет кредиты, переходит на предоплату. 1 % компаний готовы закрыться.
Упс...
- ФСС присылает работодателям больничные на чужих людей.
- Самокат начал сворачивать работу в регионах. Пока он не работает в 15 городах.
- SAP уходит с российского рынка.
- Налоговики в столичной инспекции организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир.
- Должников по алиментам внесут в специальный реестр, который будет в открытом доступе.
- На отсрочку по льготным кредитам ФОТ 3.0 понадобится 1 млрд рублей.
- Налоговики грозят уголовкой тем, кто покупает валюту по объявлениям в соцсетях.
Для информации
- Самозанятый учредитель может сдавать в аренду своей компании автомобиль.
- Для возмещения допвыходных родителям детей-инвалидов надо будет направлять в ФСС новое заявление.
- Появилась новая платежная система Hello.
- В каких инспекциях надо жаловаться на налоговиков по видео.
- При подозрительных переводах с карты будут блокировать онлайн-банк.
- На переводы на свой счет в зарубежный банк никаких ограничений нет.
- Жителям ДНР и ЛНР, приехавшим в Россию, будут платить пенсию.
- После принудительного исключения из ЕГРИП бывший бизнесмен еще 3 года не сможет снова стать ИП.
- Нулевые комиссии за переводы по СБП до 100 тысяч продлят до 2024 года.
- Налоговики и нотариусы будут обмениваться электронными доверенностями.
- Все госуслуги переведут в электронный вид к 2023 году.
В планах
- Условие об обязательной продаже 80 % валютной выручки могут смягчить.
- Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей.
- Лимит дохода по УСН хотят поднять с 200 до 350 миллионов рублей.
- Бизнесменам-инвалидам присвоят статус социального предприятия.
О как!
- У москвичей и банкиров вырос НДФЛ.
- ЦБ будет передавать МВД данные о мошеннических операциях по картам.
- Мошенники стали использовать для своих схем СБП.
И о хорошем
- IT-компания не платит налог на прибыль после аккредитации.
- На детей с 8 до 17 лет будут платить до 100 % прожиточного минимума. Правила пособий уже готовы.
- Для самозанятых нет ежемесячного лимита по доходам.
- Цифровые финансовые активы освободят от НДС.
- Подмосковным IT-компаниям вдвое снизили налог на имущество.
- IT-компании будут оформлять отсрочку от армии для сотрудников через Госуслуги.
Жизнь бухгалтерская: делимся опытом
- Бухгалтерам проще других переучиться на IT-специалистов. Никто и не сомневался.
- Каждая пятая компания работает с самозанятыми. И все чаще среди них бухгалтеры.
- Работодатель обязан выдавать сотруднику только одну копию кадрового документа, даже если он просит их 100500 штук.
Не забыли достать десерт из холодильника? Вынимаем его из формы, опустив форму в емкость с горячей водой. И украшаем торт любыми ягодами и какао-порошком.