«Утренний бухгалтер». Банки продлят нулевые комиссии по переводам СБП до июля 2024 года

Центробанк продлил нулевые комиссии за переводы по СБП меньше 100 тысяч рублей до 1 июля 2024 года.

«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» и другие подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay из-за риска китайской системы попасть под санкции.

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию и убрать ограничение на пересчет пенсии: законопроекты внесли в Думу.

Для экспортеров смягчили ограничение на продажу 80 % валютной выручки. Срок для продажи сделали длиннее.

При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене, напомнил Минфин.

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9 ошибок с налоговыми последствиями по дебиторке и кредиторке

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— Увольнение без отработки: когда можно, что писать в заявлении и в трудовой книжке

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В некоторых случаях необходимо формировать чеки коррекции. Разберемся что это такое и когда их надо оформлять.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25239 от 29.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25265 от 29.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25259 от 29.03.2022

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