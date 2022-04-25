«Утренний бухгалтер». Новый тариф будет в форме РСВ

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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25250 от 29.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13552 от 25.02.2022
Роструд: Письмо № ПГ/08023-6-1 от 08.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/17488 от 10.03.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/4762@ от 19.04.2022
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