«Утренний бухгалтер». Новый тариф будет в форме РСВ

В РСВ надо будет указывать код тарифа плательщика страховых взносов 25.

Перевод с карты на карту не облагается НДФЛ, напомнил Минфин.

Тинькофф собирается сменить название. Говорят, что это случится уже в этом году.

Если ИП-работодатель меняет фамилию, надо сделать запись в трудовые книжки работников, объяснил Роструд.

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События

Производственный учет: не так страшно, как кажется

Дата проведения: 28 апреля, четверг

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Дата проведения: 27 апреля, среда

«Антикризисные» изменения НК РФ: НДС и налог на прибыль

Дата проведения: 27 апреля, среда

Изменения в работе с мигрантами в 2022 году

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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ-ОТРАСЛИ 2.0: ПОЗИЦИЯ МИНЦИФР И ФНС РОССИИ, ОПЫТ БИЗНЕСА, МНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ

Дата проведения: 27 апреля, среда

HR-академия. Пакет «Soft HR»

Дата проведения: 27 апреля, среда

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Дата проведения: 27 апреля, среда

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25250 от 29.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13552 от 25.02.2022

Роструд: Письмо № ПГ/08023-6-1 от 08.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/17488 от 10.03.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/4762@ от 19.04.2022

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