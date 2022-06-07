«Утренний бухгалтер». Декларацию по НДС нельзя сдавать бесплатно через сайт ФНС

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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/5527@ от 27.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Декларацию по НДС нельзя сдать бесплатно через сайт ФНС
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/402 от 11.01.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/101642 от 14.12.2021
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