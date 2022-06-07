«Утренний бухгалтер». Декларацию по НДС нельзя сдавать бесплатно через сайт ФНС

Декларацию по НДС надо отправлять по ТКС, через сайт ФНС нельзя сдать ее бесплатно.

Минутка добрых (или не очень) дел. Дворцы ПФР переделают в больницы после объединения фондов.

Банки смогут распознавать новых клиентов через банкоматы. По видео. Новую технологию предложили протестировать Центробанку.

Компенсацию бизнесу по СБП продлят до конца 2022 года. Об этом сообщил Мишустин.

Перечень для компаний по отсрочке по взносам дополнили. Льготу получит еще больше человек.

Новости

События

Антикризисные способы налоговой оптимизации: правила и риски

Дата проведения: 10 июня, пятница

Как снизить себестоимость продукции?

Дата проведения: 9 июня, четверг

Фиктивное просуживание сделки — как серые схемы рушат бизнес

Дата проведения: 9 июня, четверг

Разработка нормативов для инструментов управленческого учета

Дата проведения: 8 июня, среда

Лицензионные платежи: как снизить валютные и налоговые риски

Дата проведения: 8 июня, среда

Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день

Дата проведения: 8 июня, среда

Особенности сокращения в условиях изменяющейся ситуации и с учетом текущей судебной практики

Дата проведения: 8 июня, среда

Налоговая проверка: изменения 2022 г. Процедура проведения контроля и меры защиты налогоплательщика (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июня, среда

Agile для решения бизнес-задач

Дата проведения: 8 июня, среда

Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях

Дата проведения: 7 июня, вторник

Статьи

— Как правильно провести массовое сокращение и не попасть на судебный иск?

Нарушение цепочки поставок, снижение объемов работ и уменьшение фонда оплаты труда заставляют компании сокращать штат. И хотя эта процедура описана в ТК, работодатели нередко допускают ошибки. В итоге затраты только вырастают, а людей восстанавливают.

— «Утренний бухгалтер». От SWIFT отключат Сбер, МКБ и Россельхозбанк

Переводы за границу станут еще сложнее.

— Двойное налогообложение: как его определить и избежать?

Налоговики не гнушаются использовать любые способы пополнения бюджета и предъявления претензий к налогоплательщикам. Одним из таких способов является двойное налогообложение.

— Ремонт арендованного помещения: можно ли принять расходы?

Расскажем о расходах на ремонт, произведенных без согласия арендодателя.

— Налоговики начали штрафовать компании за нарушения валютного законодательства

Новая судебная практика по вопросам привлечения хозяйствующих субъектов к административной ответственности за нарушение требования российского валютного законодательства о репатриации валютной выручки по внешнеторговым сделкам.

— Как выставить счет на оплату

Счет на оплату — это документ, который уведомляет покупателя или заказчика о необходимости оплатить товары, работы, услуги. Он удобен тем, что содержит всю необходимую информацию для совершения платежа: название контрагента, банковские реквизиты, точную сумму. О составлении счета и пойдет дальше речь в нашей статье.

— Цитата дня. Про то, что не надо думать

Налоговики провели вебинар, где рассказали, что думают про Единый налоговый счет. Начало получилось фееричное.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/5527@ от 27.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Декларацию по НДС нельзя сдать бесплатно через сайт ФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/402 от 11.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/101642 от 14.12.2021

Обсуждаемые темы форума

— Открыта вакансия Бухгалтера 06.06.2022

— ККТ. Инструкции для кассиров

— Как правильно отразить поступление выручки по патенту на расчетный счет

— Лизинг

— Учет по валютным операциям!

— Перезачёт переплаты (ИП) на другой ОКТМО

— Может ли налоговый регистр иметь следующий вид

— 1С лизинг

— Какой штраф за занижение налоговой базы

— Отражение начисления ежегодного оплачиваемого отпуска

— Учет торговой премии

— ФЛ продает товары ООО

— Обособленное подразделение у исполнителя по смр

— Нужно ли предоставлять в ИФНС сведения о доходах, выплаченных ИП из Республики Беларусь?

— Одинаковые оклады в штатном расписании

— Пени жкх

— Чек при получении денежных средств от кредитной организации

— Повышение МРОТ для дистанционного работника из другого региона

— Справка ЦЗН

— Полученные проценты по ст.79 и налог НДС