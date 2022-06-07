Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогообложения через суд — прямой путь к краху схемы

Интернет кишит заманчивыми предложениями от всевозможных юридических контор, которые готовы решить все боли клиентов. Часто юристы действительно помогают. Но есть юридические услуги, которыми точно не стоит пользоваться — это предложения закрыть разрыв НДС.

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Оптимизация налогообложения через суд — прямой путь к краху схемы

Такие недобросовестные «специалисты» предлагают свои услуги по подготовке документов для вычета НДС с помощью подставных фирм. Т. е. по сути услуга заключается в создании фиктивных договоров, по которым не происходила реализация товаров (работ, услуг).

Эта услуга — незаконна! Любой адекватный юрист или бухгалтер подтвердит это. Такое «решение» как для заказчика, так и для исполнителя влечет уголовную ответственность по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Судебная практика

Компания обратилась с иском в суд, указав на то, что планировалось заключение договоров поставки с ответчиком, в связи с чем были произведены авансовые платежи на общую сумму более 16 млн. рублей. Не достигнув соглашения об условиях сотрудничества, истец потребовал вернуть аванс, однако ответчик данное требование проигнорировал.

Суд установил следующее...

  1. В ЕИС Росфинмониторинга содержатся сведения об операциях (сделках) с денежными средствами, подпадающих под действие 115-ФЗ с участием истца и ответчика;
  2. Налоговой принято решение о предстоящем исключении ответчика из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений об адресе юр. лица и сведений об учредителях (участниках);
  3. В отношении ответчика кредитными организациями применялись меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности отказ в проведении операции и отказ от заключения договора банковского счета (вклада);
  4. Ответчик не имел для осуществления хозяйственной деятельности никаких ресурсов;
  5. Ответчик зарегистрирован в качестве юр. лица за несколько дней до совершения сделок, в банк по операциям в рамках договоров подтверждающие документы клиентом не представлены, операции носят транзитный характер.

Суд высказал предположение согласно которому, договорные отношения между истцом и ответчиком носят притворный характер, а целью их возникновения мог являться вывод денежных средств, принадлежавших истцу, в теневой оборот.

Действительно, лицо, которое без установленных сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (ст. 1102 ГК).

Вместе с тем, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства (ст. 1109 ГК).

Обстоятельства осуществления транзитных платежей в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами могут указывать на то, что перечисление денежных средств должнику было связано с оптимизацией налогообложения, а не с реальным намерением получить встречное предоставление от должника.

Пункт 5 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 перечисляет обстоятельства, которые могут свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды, а именно:

  • невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг;
  • отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.

Суд подчеркнул, что к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной (ст. 168 ГК).

В ходе рассмотрения судебного дела суд пришел к выводу, что компания-ответчик была создана в целях вовлечения в систему сделок без цели реального исполнения, а лишь для отражения финансовых операций по сделкам — в иске было отказано.

Как итог — если вы желаете обелить некую схему — суд не позволит себя одурачить.

В случае необходимости проверить наличие рисков в ходе ведения деятельности компании лучшим решением будет обратиться за правовой экспертизой к юристу с проверенной положительной деловой репутацией. К слову, таковой обладает каждый юрист команды Бридж Групп.

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