Оптимизация налогообложения через суд — прямой путь к краху схемы

Такие недобросовестные «специалисты» предлагают свои услуги по подготовке документов для вычета НДС с помощью подставных фирм. Т. е. по сути услуга заключается в создании фиктивных договоров, по которым не происходила реализация товаров (работ, услуг).

Эта услуга — незаконна! Любой адекватный юрист или бухгалтер подтвердит это. Такое «решение» как для заказчика, так и для исполнителя влечет уголовную ответственность по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Судебная практика

Компания обратилась с иском в суд, указав на то, что планировалось заключение договоров поставки с ответчиком, в связи с чем были произведены авансовые платежи на общую сумму более 16 млн. рублей. Не достигнув соглашения об условиях сотрудничества, истец потребовал вернуть аванс, однако ответчик данное требование проигнорировал.

Суд установил следующее...

В ЕИС Росфинмониторинга содержатся сведения об операциях (сделках) с денежными средствами, подпадающих под действие 115-ФЗ с участием истца и ответчика; Налоговой принято решение о предстоящем исключении ответчика из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений об адресе юр. лица и сведений об учредителях (участниках); В отношении ответчика кредитными организациями применялись меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности отказ в проведении операции и отказ от заключения договора банковского счета (вклада); Ответчик не имел для осуществления хозяйственной деятельности никаких ресурсов; Ответчик зарегистрирован в качестве юр. лица за несколько дней до совершения сделок, в банк по операциям в рамках договоров подтверждающие документы клиентом не представлены, операции носят транзитный характер.

Суд высказал предположение согласно которому, договорные отношения между истцом и ответчиком носят притворный характер, а целью их возникновения мог являться вывод денежных средств, принадлежавших истцу, в теневой оборот.

Действительно, лицо, которое без установленных сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (ст. 1102 ГК).

Вместе с тем, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства (ст. 1109 ГК).

Обстоятельства осуществления транзитных платежей в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами могут указывать на то, что перечисление денежных средств должнику было связано с оптимизацией налогообложения, а не с реальным намерением получить встречное предоставление от должника.

Пункт 5 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 перечисляет обстоятельства, которые могут свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды, а именно:

невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг;

отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.

Суд подчеркнул, что к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной (ст. 168 ГК).

В ходе рассмотрения судебного дела суд пришел к выводу, что компания-ответчик была создана в целях вовлечения в систему сделок без цели реального исполнения, а лишь для отражения финансовых операций по сделкам — в иске было отказано.

Как итог — если вы желаете обелить некую схему — суд не позволит себя одурачить.

В случае необходимости проверить наличие рисков в ходе ведения деятельности компании лучшим решением будет обратиться за правовой экспертизой к юристу с проверенной положительной деловой репутацией. К слову, таковой обладает каждый юрист команды Бридж Групп.

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