«Утренний бухгалтер». От SWIFT отключат Сбер, МКБ и Россельхозбанк

От системы SWIFT отключают еще три российских банка. Ситуация станет сложнее для Сбера, Россельхозбанка и МКБ.

Пара новых освобождений от НДФЛ. Во-первых, от этого налога освободят вынужденные сделки по продаже бизнеса из-за санкций.

Во-вторых, освободят продажу золота в слитках.

Бизнес на Дальнем Востоке дольше будет платить пониженные взносы.

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Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговиками передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж. Читать подробнее

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Дата проведения: 8 июня, среда

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Дата проведения: 8 июня, среда

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/402 от 11.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/101642 от 14.12.2021

Минпромторг России: Письмо № ЕВ-24225/15 от 24.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Торговые центры должны повысить арендную плату иностранным компаниям, которые не работают в России

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