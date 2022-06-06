Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». От SWIFT отключат Сбер, МКБ и Россельхозбанк

Переводы за границу станут еще сложнее.

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От системы SWIFT отключают еще три российских банка. Ситуация станет сложнее для Сбера, Россельхозбанка и МКБ.

Пара новых освобождений от НДФЛ. Во-первых, от этого налога освободят вынужденные сделки по продаже бизнеса из-за санкций.

Во-вторых, освободят продажу золота в слитках.

Бизнес на Дальнем Востоке дольше будет платить пониженные взносы.

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Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговиками передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж.

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Особенности сокращения в условиях изменяющейся ситуации и с учетом текущей судебной практики

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Можно ли списать налоговую задолженность? Ответственность за неуплату налогов

Разберем, как проверить суммы задолженности по налогам, что грозит при наличии задолженности, как налоговая может самостоятельно взыскать такую задолженность и когда можно списать задолженность как безнадежную ко взысканию. Все нижесказанное будет касаться и задолженности по страховым взносам, поскольку эти взносы также контролируют налоговики.

Кредитка или карта рассрочки: что выгоднее выбрать для покупок?

Пользоваться деньгами банка без процентов можно и по кредитной карте, и по карте рассрочки. Разбираемся, когда лучше использовать ту или другую карту.

Долг по дивидендам — не повод для банкротства и субсидиарной ответственности

Бывший собственник компании обратился с иском о ее банкротстве, при этом подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности нынешнего владельца компании. В ходе разбирательств выяснилось, что истец не только не имел права привлекать к ответу нового владельца, но и инициировать банкротное дело, потому что включенная в реестр задолженность — дивиденды, которые он сам себе и назначил.

Мошенник в компании: вычислить и нейтрализовать

Просто стащить деньги из кассы фирмы, в которой работаешь — банально и опасно. И алгоритм «глупо украл — быстро поймали — справедливый приговор» встречается уже гораздо реже. А вот похитить деньги так, чтобы руководство не то чтобы ничего не заметило, а думало, что ты принес родной компании пользу — это уже высший пилотаж. Но управу можно (и нужно) находить и на таких «умельцев».

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«Ночной бухгалтер». Опять заговорили про налоговую уголовку. Наказания и степень тяжести хотят смягчить

Уголовные дела вообще не будут возбуждать, если уплатить недоимки.

🔒 Как рассчитать больничные исходя из МРОТ

В некоторых ситуациях для расчета больничного вместо фактических выплат работнику необходимо применять МРОТ. Разберемся, когда это нужно делать и как считать пособие.

🔒 ЭДО в грузоперевозках: что важно знать бухгалтеру

Объясняем на пальцах, что важно учесть уже сейчас.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/402 от 11.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/101642 от 14.12.2021

Минпромторг России: Письмо № ЕВ-24225/15 от 24.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Торговые центры должны повысить арендную плату иностранным компаниям, которые не работают в России

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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