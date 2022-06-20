«Утренний бухгалтер». 15 июля – последний день уплаты НДФЛ за 2021 год

Срок уплаты налога по декларации 3-НДФЛ истекает 15 июля! Возьмите на заметку.
В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник стали появляться записи об аннулировании лицензий.
Налоговики просят оставлять им номер телефона в личном кабинете.
Нельзя вернуть переплату по налогам, которой нет.
Большинство российских компаний имеют договоры с самозанятыми.
Новости
- Уведомления на уплату налогов будут рассылать через портал госуслуг
- В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник пошли записи об аннулировании лицензий
- Coca-Cola уходит из России. На ее место придет аналог с обезьянкой в кепке на этикетке
- Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог
- Бухгалтеры успевают рожать в перерывах между сдачей отчетов
- С 1 июля стартует новый АУСН. А вы готовы к спецрежиму?
- «Уже можно»: Сбербанк возобновил платежи в юанях для юрлиц
- Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями «Плати частями»
- До 15 июля надо уплатить налог по декларации 3-НДФЛ
- Проект электронных паспортов заморозили, но обещают к нему вернуться через год
- Налоговики просят оставлять телефон в личном кабинете, чтобы можно было дозвониться
- За льготами на Госуслуги идите с «Миром». Минцифры вводит виртуальные соцкарты
- Тинькофф присваивает себе переводы клиентов и надеется на понимание
- Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет
- Сбер снизит ставки по весенним ипотечным кредитам, если они выше 13,9%
- Россия и Белоруссия объединят налоговые системы. Незаметно
- НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей
- Ставку по льготной ипотеке снизят с 9% до 7%
- Бизнес стал нарушать реже, так что и проверок должно быть меньше, считает Путин
- Путин обещал, что за неуплату налогов будут наказывать реже и легче
- Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 30% и дарим подарок. Только до 24 июня, не пропустите
- Могут отменить НДС с авансов
- Стало известно, что у большинства российских компаний есть договоры с самозанятыми
- Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5%
События
Бухгалтерский ретрит. Обучение по ФСБУ Йога. Выездное мероприятие
Дата проведения: 24 июня, пятница
Онлайн-митап «АУСН. Как сэкономить до 3 млн ₽ на налогах и 30 часов на отчётах для ФНС»
Дата проведения: 23 июня, четверг
Дата проведения: 23 июня, четверг
Дата проведения: 23 июня, четверг
Новый порядок получения медицинской лицензии 2022
Дата проведения: 23 июня, четверг
Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022: старт, развитие, автоматизация
Дата проведения: 23 июня, четверг
Онлайн-марафон для предпринимателей «Налоговая поддержка»
Дата проведения: 23 июня, четверг
Онлайн-марафон Кадры и труд: работаем на результат
Дата проведения: 23 июня, четверг
Тонкости работы с Китаем: советы экспертов по ВЭД
Дата проведения: 22 июня, среда
Онлайн-семинар: Руководство удаленными командами
Дата проведения: 22 июня, среда
Статьи
— Неожиданные риски для застройщика на упрощенке
В настоящее время многие организации применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) при строительстве многоквартирных домов заключая договора ДДУ с дольщиками. Конечно, не все жилье продается на стадии строительства, продажа квартир продолжается и после ввода здания в эксплуатацию. Вот эта продажа квартир, после ввода в эксплуатацию здания, может сыграть злую шутку с застройщиком.
— Ручная корректировка НДФЛ в программах 1С: за или против?
«У меня неверно считается НДФЛ! Помогите разобраться!» Ежедневно этот вопрос на линии консультации 1С попадает в ТОП самых популярных. И как вы думаете, что в этом случае делает консультант 1С? Проверяет настройки налога? Ставит галочку ручной корректировки и исправляет его на верное значение?
— ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов
Люди смогут фиксировать самозапрет на выдачу кредитов в своей кредитной истории. Разбираемся, что это и как будет работать.
— Внесение изменений в условия трудового договора
Бывают ситуации, когда на производстве случаются перемены, которые влекут за собой изменения в рабочем процессе. Любые новшества необходимо отразить в трудовом договоре.
— Как бухгалтеру составить отчетность при переходе на ФСБУ 6/2020
Порядок формирования бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2022 год при переходе на ФСБУ 6/2020 альтернативным способом.
Блоги компаний
- Топ ошибок бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ (1)
- Перспективы отмены транспортного налога (72)
- Уставный капитал ООО: все, что нужно знать бизнесмену (140)
- Маркировка воды и DDoS-атаки (716441)
- Последствия наличия информации о реальном поставщике для налоговой реконструкции (72)
- Опрос. ПБУ 18/02. Отложенному налогу на прибыль в России: «ДА» или «НЕТ»? (717859)
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: как и зачем считать (21)
- Штрафы в кадровом делопроизводстве (16)
- Как оформить карту Visa на Бали и на что похожи индонезийские банки (815)
- ВТБ запустит онлайн-банк в телеграме на базе существующего чат-бота (939)
- Как банк контролирует операции по банковской карте (281)
- Параллельный импорт. Что это такое и как работает (241)
- Компания «Такском» вступила в Ассоциацию «РОСЭУ» (251)
- Проблемы параллельного импорта. Смартфоны Samsung, ввезённые через «серый» импорт, нельзя активировать в России (939)
- «Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок (1)
- Рынок алкоголя в России: прогнозы (697699)
- Как избежать претензий налоговиков при проверке контрагентов (305)
- Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить (90)
- Сервисы, которые помогут ИП работать без бухгалтера (714303)
- Налоговики обработают персданные без вашего согласия (706762)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/52502 от 03.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46727 от 20.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог
Обсуждаемые темы форума
— «Перед отпуском предоставляется ли отсыпной после посуточной смены при суммированном учете рабочего времени или без предоствления отсыпного предоставляется сразу отпуск работнику?»
— Фильтр по иерархии в отчёте Доходы и Расходы 1СУТ
— Очень спорный обзор работы ООО УСН
— Патент
— Сейчас любой вопрос на форуме платный?
— Продажа квартиры от физ лица в ооо (усно (дохды минус расходы)) по договору цессии. проводки и налогообложение?
— Различие учета при реализации услуг и лицензий
— Служебная записка к приказу о командировке
— Частичное досрочное погашение займа
— Налогообложение патентного поверенного
— Патент куплен на 1договор,когда их 2
— Завис аванс поставщику, банк предупреждает о нарушении
— Смена учредителя в ООО в единственном лице