Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». 15 июля – последний день уплаты НДФЛ за 2021 год

Не забудьте, иначе будут штрафы.

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Срок уплаты налога по декларации 3-НДФЛ истекает 15 июля! Возьмите на заметку.

В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник стали появляться записи об аннулировании лицензий.

Налоговики просят оставлять им номер телефона в личном кабинете.

Нельзя вернуть переплату по налогам, которой нет.

Большинство российских компаний имеют договоры с самозанятыми.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46727 от 20.05.2022

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