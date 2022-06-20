«Утренний бухгалтер». 15 июля – последний день уплаты НДФЛ за 2021 год

Срок уплаты налога по декларации 3-НДФЛ истекает 15 июля! Возьмите на заметку.

В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник стали появляться записи об аннулировании лицензий.

Налоговики просят оставлять им номер телефона в личном кабинете.

Нельзя вернуть переплату по налогам, которой нет.

Большинство российских компаний имеют договоры с самозанятыми.

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Бухгалтерский ретрит. Обучение по ФСБУ Йога. Выездное мероприятие

Дата проведения: 24 июня, пятница

Онлайн-митап «АУСН. Как сэкономить до 3 млн ₽ на налогах и 30 часов на отчётах для ФНС»

Дата проведения: 23 июня, четверг

CIMA — Презентация (P1)

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Дата проведения: 23 июня, четверг

Новый порядок получения медицинской лицензии 2022

Дата проведения: 23 июня, четверг

Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022: старт, развитие, автоматизация

Дата проведения: 23 июня, четверг

Онлайн-марафон для предпринимателей «Налоговая поддержка»

Дата проведения: 23 июня, четверг

Онлайн-марафон Кадры и труд: работаем на результат

Дата проведения: 23 июня, четверг

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/52502 от 03.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46727 от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог

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