«Утренний бухгалтер». Пользоваться электронной подписью без доверенности можно до 31 августа 2023 года

Из-за проблем с платами и микросхемами подписывать отчеты электронной подписью без доверенности разрешили до 31 августа 2023 года.
Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже.
Бизнесу и населению подсоединиться к электросетям станет в разы дороже. Льготы отменили.
Персданные работника —это не тайна для налоговой. За отказ предоставить их налоговикам организация получила штраф.
В мобильном приложении «Мой налог» появилась возможность проводить оплату товаров и услуг самозанятого безналично.
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Дата проведения: 8 июля, пятница
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Дата проведения: 7 июля, четверг
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8056@ от 28.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДС-вычета по материалам на работы за границей не нужна таможенная декларация
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56600 от 15.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже
Роструд: Письмо № ПГ/15718-6-1 от 22.06.2022
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