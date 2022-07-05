«Утренний бухгалтер». Пользоваться электронной подписью без доверенности можно до 31 августа 2023 года

Из-за проблем с платами и микросхемами подписывать отчеты электронной подписью без доверенности разрешили до 31 августа 2023 года.

Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже.

​​​​​​​Бизнесу и населению подсоединиться к электросетям станет в разы дороже. Льготы отменили.

Персданные работника —​​​​​​​это не тайна для налоговой. За отказ предоставить их налоговикам организация получила штраф.

В мобильном приложении «Мой налог» появилась возможность проводить оплату товаров и услуг самозанятого безналично.

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События

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Как пользоваться корпоративной картой

Дата проведения: 11 июля, понедельник

Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники

Дата проведения: 8 июля, пятница

Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году

Дата проведения: 8 июля, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июля, пятница

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения

Дата проведения: 8 июля, пятница

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 7 июля, четверг

Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 7 июля, четверг

Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»

Дата проведения: 7 июля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С

Дата проведения: 7 июля, четверг

Налоговый контроль ФНС. Налоговик против налогового консультанта

Дата проведения: 7 июля, четверг

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Собрали для вас самые жаркие обсуждения недели. Вдруг вам тоже есть, что сказать!

— Выгорание персонала. Как заметить и как избавиться от выгорания на работе

Выгорание персонала — модная тема сегодня, сродни депрессии. Однако, как и депрессию, выгорание частенько путают с ленью и плохим настроением. Настоящие выгорание сотрудника — действительно серьезная проблема как для него самого, так и для работодателя.

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Судебная практика показывает, что с помощью индексации можно в упрощенном порядке взыскать с должника компенсацию за несвоевременное исполнение судебного акта. При этом суду не придется возбуждать новое дело и исследовать вновь открывшиеся обстоятельства.

— Защита интеллектуальной собственности предприятия: что важно знать?

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— Автоматическое распределение расходов между УСН и ПСН в 1С: как действовать бухгалтеру

При совмещении систем налогообложения УСН и ПСН индивидуальные предприниматели обязаны вести раздельный учёт доходов и расходов. Приведём пример: ИП реализует товары оптом, находясь на упрощённой системе, а для осуществления розничной торговли у него открыт патент. Выручка от оптовой торговли попадает в КУДиР, а выручка от розницы в Книгу доходов по патенту. Тоже самое происходит с расходами. Заработная плата продавца в отделе оптовых продаж относится к УСН, а в отделе розничных — к ПСН.

— Зачем Система быстрых платежей (СБП) вашему бизнесу?

Эдуард Бро, начальник отдела развития комиссионных и небанковских продуктов МКБ рассказывает о том, почему будущее за сервисом СБП и уже сейчас надо подключать сервис.

🔒 Изменится НДФЛ для дистанционщиков и при продаже имущественных прав. Минфин хочет внести поправки в НК

Надо будет по-другому платить НДФЛ за дистанционщиков, работающих в РФ на иностранные фирмы и работающих за границей на российские фирмы. А еще НДФЛ при продаже имущественных прав надо будет платить с разницы, а не со всей полученной суммы.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8056@ от 28.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для НДС-вычета по материалам на работы за границей не нужна таможенная декларация

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56600 от 15.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже

Роструд: Письмо № ПГ/15718-6-1 от 22.06.2022

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