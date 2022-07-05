Налоговые каникулы для ИП в 2022 году

Кто вправе уйти на каникулы

Уйти на налоговые каникулы вправе только ИП (для организаций мера не действует), если:

в регионе, где зарегистрирован ИП, действует закон о налоговых каникулах;

физическое лицо впервые получило статус ИП или возобновило деятельность после вступления в силу местного закона;

ИП применяет ПСН или УСН (доходную или доходно-расходную);

ИП ведет бизнес в производственной, научной или социальной сферах, оказывает бытовые услуги населению или сдает места для временного проживания (отели, гостиницы, мини-отели и гостевые дома в Крыму);

доля доходов от льготной деятельности занимает не меньше 70% от общего объема доходов.

Длительность налоговых каникул

Законодательно каникулы ввели до 31.12.2024. При этом ИП, который решил воспользоваться льготой, вправе не платить налог не более двух налоговых периодов подряд.

То есть ИП на УСН сможет не платить налог два календарных года. А ИП на ПСН — два патента подряд (то есть от двух месяцев до двух лет — в зависимости от срока действия патентов).

Важно: если ИП превысит нижний порог УСН (164,4 млн рублей доходов в 2022 году, количество сотрудников — 100 человек), он не сможет применять ставку 0%. Налог придется платить по ставке 8 или 20% (в зависимости от объекта налогообложения).

Региональные ограничения

Власти субъектов могут устанавливать дополнительные ограничения по применению налоговых каникул.

Например, в регионах могут установить:

перечень видов деятельности, попадающих под льготу;

лимит по количеству работников или размеру дохода;

срок действия налоговых каникул (например, не два налоговых периода подряд, а только один);

срок действия местного закона (например: в Архангельской обл. каникулы установлены до 31.12.2023 года).

Кроме того, местные власти вправе вообще не вводить каникулы в регионе. Поэтому, чтобы понять, может ли ИП уйти на каникулы, нужно обязательно ознакомиться с региональным законодательством.

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Человек стал ИП второй раз, вправе ли он уйти на налоговые каникулы?

Да. Если человек закрыл ИП до того, как на территории региона был введен закон о льготе, а повторно стал ИП после его принятия.

Эту позицию подтвердили Верховный Суд (п. 14 Обзора практики по применению глав 26.2 и 26.5 НК в отношении СМП) и Минфин (письма от 22.03.2019 № 03-11-11/19514, от 09.12.2021 № 03-11-11/100189).

Как оформить налоговые каникулы

Никаких специальных уведомлений для этой цели не установлено. Вновь зарегистрированный ИП подает уведомление о переходе на УСН сразу с документами на регистрацию или в течение 30 дней со дня постановки на учет.

Авансовые платежи в течение года ИП не платит, как и налог по итогам года. По истечении налогового периода он сдает декларацию по налогу и указывает в ней ставку 0%.

Важные нюансы: налоговые каникулы не освобождают от сдачи отчетности. Декларацию нужно сдать в срок, иначе последуют санкции от ФНС;

если ИП не воспользуется каникулами и сдаст декларацию со стандартной ставкой налога — вернуть деньги за этот год он не сможет.

ИП, который решил применять ПСН и подает заявление на получение патента, сразу должен указать в нем ставку 0% и реквизиты регионального закона о льготе.

Как платить другие налоги и взносы

Налоговые каникулы распространяются только на УСН и патент. Все прочие налоги, например, земельный, транспортный и налог на имущество — нужно платить по установленным ставкам. На них льгота не распространяется.

Кроме того, ИП на налоговых каникулах по-прежнему обязаны уплачивать страховые взносы за себя и за своих работников.

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Учет и отчетность

ИП на УСН обязаны сдавать налоговую декларацию. ИП с работниками и на УСН, а также на патенте обязаны сдавать всю отчетность за свой наемный персонал.

Налоговые каникулы не освобождают ИП от ведения книги учета доходов (КУДиР на УСН). За отсутствие этого документа налоговики могут оштрафовать ИП по статье 120 НК, что грозит штрафом 10 тыс. рублей.

Кроме того, ведение книги учета необходимо, чтобы отслеживать:

лимит доходов, если он установлен законом региона для применения льготы;

долю доходов от льготной деятельности, если ИП ведет бизнес в сразу нескольких сферах.

Как рассчитать долю доходов

Воспользоваться правом на налоговые каникулы можно тогда, когда доходы от льготного вида деятельности ИП занимают не меньше 70% от общего объема его доходов.

ИП может вести несколько видов деятельности. В таком случае ему придется вести раздельный учет, чтобы выделить доход от льготной деятельности из общей суммы доходов.

Пример расчета доли доходов

Например, ИП на УСН ведет три вида деятельности. Под льготу попадает только один вид. Общая сумма доходов за год — 6,8 млн рублей, в том числе:

4,8 млн рублей — по деятельности № 1 (льготная);

— по деятельности № 1 (льготная); 1,4 млн рублей — по деятельности № 2;

— по деятельности № 2; 0,6 млн рублей — по деятельности № 3.

Доля доходов льготной деятельности в общем объеме доходов составляет:

4,8 / 6,8 * 100% = 70,6%.

Исходя из этого, ИП вправе не платить УСН за этот год.