«Утренний бухгалтер». Новый АУСН заработал в четырех регионах

С 1 июля в четырех регионах заработал новый спецрежим АУСН.

Теперь все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов.

Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, то могут быть начислены пени.

С 1 июля паспорт можно оформить за 5 дней.

Введут новый статус 31 для платежек по исполнительным листам. Поправки касаются платежей физлиц, юрлиц и ИП.

В «Красном уголке бухгалтера» уже 8 с половиной тысяч человек. Надо девять! «Красный уголок бухгалтера» — самая большая бухгалтерская тусовка в соцсетях. Больше 8 тысяч клерков обсуждают там последние новости, делятся опытом и вакансиями. В «КУБе» все самые актуальные вопросы о бухгалтерии! Вам не нужно искать, бродить по интернету в поисках специалистов, они все здесь.

Новости

События

Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники

Дата проведения: 8 июля, пятница

Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году

Дата проведения: 8 июля, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июля, пятница

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения

Дата проведения: 8 июля, пятница

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 7 июля, четверг

Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 7 июля, четверг

Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»

Дата проведения: 7 июля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С

Дата проведения: 7 июля, четверг

Налоговый контроль ФНС. Налоговик против налогового консультанта

Дата проведения: 7 июля, четверг

Всероссийский летний деловой онлайн-конгресс Такском для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 7 июля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Новые поправки от Минфина в ФСБУ 26/2020

Теперь будут изменения по капвложениям.

— Почему сейчас так трудно получить кредит в банке?

Перед дачным сезоном Николаю понадобились деньги на ремонт машины, и он решил взять кредит. Три банка ему отказали, а четвертый согласился, но одобрил сумму намного меньше, чем была нужна. Рассказываем, в чем могут быть причины отказов и как это связано с ситуацией в экономике.

— Выплата материальной помощи двумя частями. Считается ли это единовременной выплатой?

Ответим на вопросы про порядок налогообложения сумм выплат материальной помощи сотрудникам и про понятие единовременности.

— С 1 июля заработала АУСН. Кто, когда, где и как может применять. Что с налогами и отчетами

С сегодняшнего дня стартует новый спецрежим — автоматизированная упрощенка.

— Положения по персданным и новые отчеты в службу занятости. На что обратить внимание бухгалтеру и руководителю

Расскажу про два перечня, которые, может быть, будут полезными. Решила их в один пост объединить, хотя темы разные.

— Какие законы вступают в силу в июле

Специальный налоговый режим для малого бизнеса, запрет для иностранцев разрабатывать российские недра, обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации по месту жительства и другие законы и нововведения июля — в нашем материале

— Что меняется в правилах постоянной и временной регистрации по месту жительства с июля 2022 года

1 июля этого года вступит в силу новая редакция Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета (утв. постановлением Правительства от 17.07.1995 № 713).

🔒 Что нового вступило в силу с 1 июля для бизнеса

С 1 июля вступили в силу многие нормативные акты. Расскажем, на что нужно обратить внимание бизнесу

— Встречаем новый ФСБУ по нематериальным активам

Минфин утвердил новый ФСБУ 14/2020 «Нематериальные активы». Приказ от 30.05.2022 № 86н опубликован 29 июня.

— Утвержден единый акт сверки для контрагентов и ИФНС

ФНС утвердила электронный формат документа.

— Цитата дня. Про вызов без обязательств

История на ночь глядя. Заместитель начальника контрольного управления ФНС рассказал, что, по его мнению, значит вызов в налоговую на беседу.

— «Ночной бухгалтер». АУСН, ЕНП и ЗСК заработали с 1 июля. И бухгалтерам нужно об этом знать

Потому что автоматической упрощенкой может соблазниться кто-нибудь из ваших клиентов. Единый налоговый платеж уже со следующего года станет обязательным для компаний (ЕНС). А система «Знай своего клиента» и вовсе может привести к блокировке банковского счета компании.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7908@ от 27.06.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/142@ от 27.06.2022

Обсуждаемые темы форума

— Курс фиксированный только для бухгалтерского учета по условиям договора

— Сроки переизбрание председателя СНТ?

— Аренда, ремонт при аренда

— Выбор ведения учета при продаже на марктплейсах

— Уведомление в ФНС об уменьшении авансового платежа на сумму фиксированных взносов ИП за себя

— Передача в аренду торгового знака

— Патент на производство и продажа на маркетплейсах

— Документы и сведения при приёме сотрудника на работу

— Нужно ли заверять решение у нотариуса

— Уменьшение патента за счёт прошлогодних СВ

— Продажа недвижимости ранее полученной в качестве взноса в имущество общеста

— Оплата за третье лицо

— Бухучет ИП на УСН при работе с площадкой Маркетплейс

— Ошибка в чеке от Самозанятого

— Трудовой договор с гендиректором

— Брокерское обслуживание компанией из ЕАЭС (Баларусь)

— Прослеживаемость

— Учет ЗПИФ

— НДС при реализации программного обеспечения за рубеж

— Кадровый перевод и СЗВ-ТД в 1С