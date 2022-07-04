«Утренний бухгалтер». Новый АУСН заработал в четырех регионах

С 1 июля в четырех регионах заработал новый спецрежим АУСН.
Теперь все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов.
Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, то могут быть начислены пени.
С 1 июля паспорт можно оформить за 5 дней.
Введут новый статус 31 для платежек по исполнительным листам. Поправки касаются платежей физлиц, юрлиц и ИП.
В «Красном уголке бухгалтера» уже 8 с половиной тысяч человек. Надо девять!
«Красный уголок бухгалтера» — самая большая бухгалтерская тусовка в соцсетях. Больше 8 тысяч клерков обсуждают там последние новости, делятся опытом и вакансиями.
В «КУБе» все самые актуальные вопросы о бухгалтерии! Вам не нужно искать, бродить по интернету в поисках специалистов, они все здесь.
Новости
- Роспотребнадзор отменил все COVID-ограничения
- Налоговики не раскроют доходы мужа его жене
- Введут новый статус 31 для платежек по исполнительным листам
- Инвестдайджест. Акции «Газпрома» рухнули за час и потянули за собой рынок. Рубль укрепился
- ИП-москвич может применять АУСН, даже если ведет торговлю в другом регионе
- Заработал единый налоговый платеж. Узнайте, сколько компаний и ИП перешли на новую систему
- АУСН стартовала уже сегодня. Вебинар о том, что теперь изменилось для бизнеса
- Встречайте: в «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по налогам и торговле
- Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК
- Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, потом будут пени. Или не будут, но это не точно
- Банки получили указания, как отличить параллельный импорт от серых схем
- Паспорт теперь будут оформлять за 5 дней
- Центробанк ограничил с 3 июля переплату по новым ипотечным кредитам
- Компания Thales по защите платежей ушла из России. Безопасность переводов под вопросом
- Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК
- Минпромторг не ждет дефицита оборудования для маркировки
- ФНС поможет банкротам сохранить бизнес. Создадут площадку реструктуризации долга
- Как обстоят дела с новой ЭЦП. Рассказывают читатели «Клерка»
- Силуанов заявил, что снизит налоги. Но скрывает какие, когда и на сколько
- ФНС выложила перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять
- Из-за НДС вслед за пальмовым маслом подорожают его фракции
- Ипотеку с господдержкой на студии и однушки отменять не будут. Минстрой против
- Повышенные пособия россияне получат уже в июле
- Рубль обвалился, потому что стал избыточно крепким, считают аналитики
События
Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники
Дата проведения: 8 июля, пятница
Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году
Дата проведения: 8 июля, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 8 июля, пятница
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения
Дата проведения: 8 июля, пятница
Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки
Дата проведения: 7 июля, четверг
Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 7 июля, четверг
Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»
Дата проведения: 7 июля, четверг
Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С
Дата проведения: 7 июля, четверг
Налоговый контроль ФНС. Налоговик против налогового консультанта
Дата проведения: 7 июля, четверг
Всероссийский летний деловой онлайн-конгресс Такском для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 7 июля, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Новые поправки от Минфина в ФСБУ 26/2020
Теперь будут изменения по капвложениям.
— Почему сейчас так трудно получить кредит в банке?
Перед дачным сезоном Николаю понадобились деньги на ремонт машины, и он решил взять кредит. Три банка ему отказали, а четвертый согласился, но одобрил сумму намного меньше, чем была нужна. Рассказываем, в чем могут быть причины отказов и как это связано с ситуацией в экономике.
— Выплата материальной помощи двумя частями. Считается ли это единовременной выплатой?
Ответим на вопросы про порядок налогообложения сумм выплат материальной помощи сотрудникам и про понятие единовременности.
— С 1 июля заработала АУСН. Кто, когда, где и как может применять. Что с налогами и отчетами
С сегодняшнего дня стартует новый спецрежим — автоматизированная упрощенка.
— Положения по персданным и новые отчеты в службу занятости. На что обратить внимание бухгалтеру и руководителю
Расскажу про два перечня, которые, может быть, будут полезными. Решила их в один пост объединить, хотя темы разные.
— Какие законы вступают в силу в июле
Специальный налоговый режим для малого бизнеса, запрет для иностранцев разрабатывать российские недра, обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации по месту жительства и другие законы и нововведения июля — в нашем материале
— Что меняется в правилах постоянной и временной регистрации по месту жительства с июля 2022 года
1 июля этого года вступит в силу новая редакция Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета (утв. постановлением Правительства от 17.07.1995 № 713).
🔒 Что нового вступило в силу с 1 июля для бизнеса
С 1 июля вступили в силу многие нормативные акты. Расскажем, на что нужно обратить внимание бизнесу
— Встречаем новый ФСБУ по нематериальным активам
Минфин утвердил новый ФСБУ 14/2020 «Нематериальные активы». Приказ от 30.05.2022 № 86н опубликован 29 июня.
— Утвержден единый акт сверки для контрагентов и ИФНС
ФНС утвердила электронный формат документа.
— Цитата дня. Про вызов без обязательств
История на ночь глядя. Заместитель начальника контрольного управления ФНС рассказал, что, по его мнению, значит вызов в налоговую на беседу.
— «Ночной бухгалтер». АУСН, ЕНП и ЗСК заработали с 1 июля. И бухгалтерам нужно об этом знать
Потому что автоматической упрощенкой может соблазниться кто-нибудь из ваших клиентов. Единый налоговый платеж уже со следующего года станет обязательным для компаний (ЕНС). А система «Знай своего клиента» и вовсе может привести к блокировке банковского счета компании.
Блоги компаний
- сбор средст на лечение девушки попавшей в серьезную аварию (721023)
- Освобождение от госпошлины ветеранов, инвалидов, многодетных (72)
- Комментарий к практике Верховного Суда по налогу на прибыль (72)
- Кто выставляет документы и выдает чеки при торговле на маркетплейсе? (9)
- При каком размере неуплаченных налогов может быть возбуждено дело (69)
- Мораторий на проверки бизнеса 2022. Какие предприниматели могут спать спокойно (140)
- Украли авторские иллюстрации. Что делать? (625869)
- Краткий обзор ключевых налоговых событий за июнь 2022 (72)
- Эквайринг. Кому подойдет, как подключить, чем он лучше перевода с карты на карту (90)
- Как внедрить режим коммерческой тайны в компании (305)
- Коэффициент финансовой зависимости: как и зачем считать (21)
- Корпоративный сайт под ключ недорого. (617783)
- Как возместить НДС по расходам на рекламу (714354)
- О третьем этапе пилотного проекта ФНС «Интеграция АИС «Налог-3» (601730)
- Об особенностях администрирования правил КИК за отчетные периоды 2021 — 2022 годов (601730)
- Факты, свидетельствующие об отсутствии необоснованной налоговый выгоды в схеме управляющий ИП. (601730)
- Бухгалтерия для небухгалтеров: предрелиз книги (387)
- Как сохранить спорные вычеты по НДС (15)
- Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании. Все любят зарплату! (1)
- Ковидные ограничения отменили с сегодняшнего дня (706762)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7908@ от 27.06.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/142@ от 27.06.2022
Обсуждаемые темы форума
— Курс фиксированный только для бухгалтерского учета по условиям договора
— Сроки переизбрание председателя СНТ?
— Выбор ведения учета при продаже на марктплейсах
— Уведомление в ФНС об уменьшении авансового платежа на сумму фиксированных взносов ИП за себя
— Передача в аренду торгового знака
— Патент на производство и продажа на маркетплейсах
— Документы и сведения при приёме сотрудника на работу
— Нужно ли заверять решение у нотариуса
— Уменьшение патента за счёт прошлогодних СВ
— Продажа недвижимости ранее полученной в качестве взноса в имущество общеста
— Бухучет ИП на УСН при работе с площадкой Маркетплейс
— Ошибка в чеке от Самозанятого
— Трудовой договор с гендиректором
— Брокерское обслуживание компанией из ЕАЭС (Баларусь)
— НДС при реализации программного обеспечения за рубеж