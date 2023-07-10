Как вернуть расходы на приобретение оборудования для обучения работников по охране труда и первой помощи

СФР в письме от 14 февраля 2023 г. № СЧ-35-12/22502 разъяснил вопросы финансового обеспечения расходов страхователя на приобретение компьютерных тренажёров, компьютерных обучающих программ, видеоинформационных комплексов, видеоинструкций, манекенов для проведения сердечно-сосудистой реанимации.

Приобретение оборудования для обучения безопасному ведению работ (в т.ч. горных)

Согласно подпункту «м» пункта 3 Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утверждённых приказом Минтруда от 14 июля 2021 г. № 467н (далее — Правила ФОПМ), финансовому обеспечению за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы страхователя на приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации (далее — оборудование).

Вывод: в рамках указанного мероприятия страхователь вправе приобретать оборудование, непосредственно обеспечивающее проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ.

Для обоснования финансового обеспечения данного мероприятия страхователь представляет документы, предусмотренные подпунктом «л» пункта 6 Правил ФОПМ, а именно копии (выписки из) технических проектов и (или) проектной документации, которыми предусмотрено приобретение страхователем соответствующего оборудования.

Приобретение компьютерных программ для обучения по охране труда, в том числе первой помощи

Согласно пункту 2 Правил обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства от 24 декабря 2021 г. № 2464 (далее — Правила обучения по охране труда), организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, должны быть аккредитованы и соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства от 16 декабря 2021 г. № 2334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда».

Кроме того, согласно требованиям пункта 2(2) постановления Правительства от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — постановление № 1236) подтверждением происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных из РФ является наличие в реестре российского программного обеспечения сведений о таких программах для электронных вычислительных машин и баз данных, а подтверждением, что программа для электронных вычислительных машин и баз данных относится к государству — члену Евразийского экономического союза, за исключением РФ, является наличие в реестре евразийского программного обеспечения сведений о таких программах для электронных вычислительных машин и баз данных.

Согласно разделу IV Правил обучения по охране труда в рамках обучения по охране труда может проводиться обучение по оказанию первой помощи пострадавшим по программам, разработанным в порядке, установленном требованиями Правил по охране труда, с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Учитывая вышеизложенное, при соблюдении требований вышеперечисленных нормативных правовых актов в зависимости от приобретаемого оборудования, а именно: при предоставлении документов, предусмотренных требованиями подпункта «л» пункта 6 Правил, при наличии документов, подтверждающих право использования оборудования в процессе обучения по охране труда и по вопросам безопасного ведения работ в соответствии с Правилами по охране труда, соблюдении условий разработки и регистрации программного обеспечения, предназначенного для работы оборудования, обеспечивающего проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данные вопросы, и наличии сертификатов соответствия, возможно рассмотрение вопроса о приобретении компьютерных тренажеров, в том числе с использованием технологии виртуальной реальности, компьютерных обучающих программ, видеоинформационных комплексов, видеоинструкций, видеофильмов, манекенов для проведения сердечно-сосудистой реанимации, в рамках мероприятия, предусмотренного подпунктом «м» пункта 3 Правил.

Вывод

организация, планирующая приобретение в рамках финансового обеспечения предупредительных мер оборудования для обучения работников по безопасному ведению работ, должна быть аккредитована и включена в Реестр аккредитованных организаций , оказывающих услуги в области охраны труда в части обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда;

программное обеспечение, предназначенное для работы оборудования, должно иметь государственную регистрацию в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения, формирование и ведение которых осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с постановлением № 1236.

При соблюдении требований вышеперечисленных нормативных правовых актов в зависимости от приобретаемого оборудования возможно рассмотрение вопроса о приобретении компьютерных тренажеров, в том числе с использованием технологии виртуальной реальности, компьютерных обучающих программ, видеоинформационных комплексов, видеоинструкций, видеофильмов, манекенов для проведения сердечно-сосудистой реанимации, в рамках мероприятия, предусмотренного подпунктом «м» пункта 3 Правил.