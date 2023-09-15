Как оплатить больничный по уходу за ребенком: пример расчета

Лица, работающие на основании заключенных гражданско-правовых отношений с работодателем, имеют такие же законные права на оплату больничного листа по уходу за заболевшим ребенком, как и люди, работающие по трудовым договорам.
Такое исключительное право предоставлено им недавно — с начала 2023 года. До этих пор подобных социальных гарантий у таких исполнителей не было (на основании ст. 2 закона 255-ФЗ).
Больничный лист по уходу за ребенком: особенности оформления
Сейчас отсутствует реальная необходимость родителя или опекуна получать больничный лист по уходу за ребенком на руки. Документы подобного рода с недавнего прошлого выписываются исключительно в электронном формате. И вся система документооборота между медицинским учреждением, работодателем, родителем и СФР значительно упрощена. Ликвидирован бюрократический аспект.
Некоторые особенности формирования больничного листа:
родитель обращается в медицинское учреждение, и врач формирует больничный лист;
медицинский сотрудник самостоятельно, без вмешательства родителя, загружает документ в единую систему документооборота;
СФР получает в электронном формате больничный лист по уходу за больным ребенком;
СФР проводит начисления и выплату соответствующего пособия.
В данном механизме есть минус: СФР не обладает полным перечнем информации о конкретном работнике. И чтобы СФР мог корректно рассчитать больничный по уходу за ребенком, он может самостоятельно запрашивать сведения о конкретном работнике у работодателя. Например, каков размер его оклада, стажа и дополнительные параметры.
Подобные действия в итоге затягивают процесс начисления и выплат. Правда, подобные запросы к работодателю могут и не поступать.
До какого возраста оплачивается больничный
Больничный по уходу за ребенком фактически оплачивается до 15 лет. Это максимально допустимый возраст. Но есть некоторые поправки, которые дают основания получить больничный по уходу за ребенком и до 18 лет. Для этого нужны медицинские основания (перечень болезней строго регламентирован, о них можно узнать у врача).
Бывают ситуации, когда заболеть может и ребенок старше 18 лет, который требует ухода. В таком случае законодательство тоже допускает возможность отпуска, но только по уходу не за ребенком, а за заболевшим родственником.
Важно: больничный по уходу за больным родственником оплачивается исключительно сроком до 7 календарных дней. Максимальная совокупная продолжительность такого отпуска в течение календарного года — не более 30 календарных дней вне зависимости от тяжести заболевания.
Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году, разобрали в этой статье.
Расчет больничного по уходу за больным ребенком: что нужно знать
Больничный по уходу за ребенком в 2023 году рассчитывается на основании ФЗ-255. Основанием для расчета служит период за 2 календарных года, предшествующих году, в котором заболел ребенок.
Пример: если ребенок болеет в 2023 году, то расчетным периодом для определения среднедневного дохода служит 2022 и 2021 годы. В 2024 году основанием для начисления больничного по уходу за ребенком 7 лет и старше будет служить 2023 и 2022 годы.
Для расчета используется формула: доход, который был учтен для расчета/730 дней.
Полученная сумма и является среднедневным заработком, который будут умножать на количество дней, указанных в больничном листе. И самый главный здесь вопрос — какие доходы учитывать для расчета. Так вот: в формулу включаются только те денежные выплаты, на основании которых были уплачены страховые взносы.
Но тут есть важный момент: при учете дохода всегда учитываются максимально установленные лимиты доходов:
2023 — 1917000 руб. (в 2023 году созданы единые лимиты для начисления ОПС, ОМС и ВНиМ в связи с реорганизацией ФСС и ПФ);
2022 — 1032000 руб.;
2021 — 966000 руб.
Это значит, что даже при получении большего совокупного дохода за год, на основании которых были оплачены страховые взносы по временной потере нетрудоспособности, в расчет будет взята только величина указанного лимита.
Пример расчета максимальной суммы больничного в 2023 году при его продолжительности 10 дней:
среднедневной заработок за 2021-2022 годы: (1032000+966000)/730 = 2736,99 руб;
больничный по уходу за ребенком продолжительностью 10 дней составит 27369,9 руб.
Аналогичный расчет будет и в 2024 году, но только с учетом уже установленных лимитов на 2022 и 2023 годы.
МРОТ и больничный: как они связаны
Даже при оплате больничного листа соблюдаются нормы в отношении минимального размера оплаты труда. Сотрудник не может получить больше, чем закреплено законодательством на конкретный год.
Как это работает:
на год, в котором заболел ребенок, определяется МРОТ. Если брать 2023 год, то сумма составляет 16242 руб.;
определяется среднедневной заработок с учетом установленного МРОТ: 16242*24 мес./730 дней. Получается, что минимальный размер больничного за 1 день составляет в 2023 году с учетом МРОТ 533,98 руб.;
при расчете больничного сравнивается полученная сумма больничного за день с установленным МРОТ. В случае, если среднедневной заработок выходит меньше МРОТ, то СФР выплачивает минимальную оплату.
Пример
В 2023 году сотрудник оформляет больничный по уходу за ребенком 5 лет сроком 10 дней. Сколько будет сумма выплаты, если фактически его доход за 2021 год составляет 75 000 руб., а в 2022 году он получил 80 000 руб?
Расчет таков:
75000+80000 = 155 000 руб. за два года;
155 000 / 730 = 212, 33 руб. — это среднедневной заработок, на основании которого фактически должен быть начислен больничный;
212,33 меньше установленного в 2023 году МРОТ, следовательно, будет применим размер среднедневного заработка в размере 533,98 руб.;
533,98 * 10 = 5339,8 руб. — это сумма выплаты.
Как оплачивается больничный по уходу за ребенком с учетом стажа
Страховой стаж и возраст ребенка — основные критерии, которые влияют на общую сумму выплаты.
Как влияют данные критерии:
Страховой стаж
Здесь важно, работает ли человек более 6 месяцев или нет. Если его страховой стаж больше полугода, следовательно, он может рассчитывать на 100% оплату больничного лица с учетом возраста заболевшего ребенка. Если же стаж меньше полугода, то тогда расчет проводиться на основании минимального размера оплаты труда.
Возраст ребенка
Возраст ребенка — больничный лист по уходу за ребенком до 8 лет будет оплачен в 100% размере согласно расчета. Если ребенок старше указанного возраста, то тогда будут учтены особенности заболевания.
Особенности лечения ребенка
Что нужно знать об особенностях лечения ребенка:
амбулаторное лечение оплачивается от 60 до 100% от среднедневного заработка за предшествующие два года в зависимости от страхового стажа.
Работает такая схема: до 5 лет стажа — 60% от заработка, от 5 до 8 — 80% заработка, а от 8 лет страхового стажа и больше — 100% заработка. Больничный же лист по уходу за ребенком в амбулаторных условиях более 10 дней оплачивается исключительно в размере 50% от среднедневного заработка.
стационарно лечение ребенка оплачивается с учетом упомянутой ранее схемы в зависимости от общей продолжительности страхового стажа: до 5 лет стажа — 60% от заработка, от 5 до 8 — 80% заработка, а от 8 лет страхового стажа и больше — 100% заработка.
Один из часто задаваемых вопросов: сколько оплачивается больничный по уходу за ребенком, если страховой стаж небольшой и низкий уровень дохода. Соблюдается ли правило в отношении МРОТ?
Да, правило соблюдается, но только в пропорциональном отношении. Проще говоря: если среднедневной заработок у родителя меньше МРОТ, то за основу расчета будет взят МРОТ — 533,98 руб. (в 2023 году). Но начисления осуществляются исключительно с учетом установленных пропорций в зависимости от страхового стажа.
Пример
Сотрудник ушел на больничный по уходу за 10 летним ребенком. Его страховой стаж на момент ухода составляет 4 года. За 2021 год его доход составляет 82 000 руб., а за 2022 год — 90 000 руб. Общая продолжительность больничного — 20 календарных дней.
Расчет следующий:
общий совокупный доход за предшествующие два года составляет 82 000 + 90 000 = 172 000 руб.;
среднедневной заработок составляет 172 000 / 730 = 235,67 руб.
поскольку 235,67 меньше 533,98, то за основу берется МРОТ;
среднедневная выплата с учетом стажа в 4 года составит 533,98 * 0,6 = 320,39 руб.;
общая сумма больничного листа составляет 320,39*20 = 6407,76 руб.
Поэтому важно понимать: на расчет больничного лица влияет множество факторов — от типа лечения ребенка до страхового стажа. Но дополнительно существуют лимиты по количеству дней, в течение которых сотрудник может находиться на оплачиваемом больничном по уходу за ребенком.
Сколько дней больничный по уходу за ребенком
Информация о максимальной продолжительности больничного по уходу за ребенком представлена в таблице.
Возраст ребенка
Тип лечения
Максимальная продолжительность
Младше 8 лет
Тип лечения не оказывает влияния
60 календарных дней
Младше 8 лет
При определенных заболеваниях (их список утвержден законодательством)
90 календарных дней
От 8 до 15 лет
Тип лечения не оказывает влияния
45 дней в год. Но максимальная продолжительность одного факта болезни не может быть более 15 календарных дней
От 15 до 18 лет
Амбулаторное лечение
30 календарных дней. На один зафиксированный случай — не более 7 календарных дней
Важно: больничный по уходу за ребенком, у которого онкологическое заболевание, предоставляется в бессрочном порядке. Аналогичные правила для заболеваний, связанных с поствакцинальными осложнениями.
Больничный по уходу за ребенком во время отпуска
Есть ошибочное мнение, что ежегодный оплачиваемый отпуск автоматически будет продлен, если в его период родитель ушел на больничный по уходу за заболевшим ребенком. Но это неправда.
Касательно данной ситуации дал пояснение Роструд. Согласно письма от 1 июня 2012 № ПГ/4629-6-1 ежегодный оплачиваемый отпуск автоматически не продлевается на время болезни.
Выводы
Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 18 лет является оплачиваемым, хотя его сумма и продолжительность напрямую зависят от страхового стажа родителя, возраста самого ребенка, типа его лечения и официального заработка.
Для расчета больничного в текущем году за основу берут официальный доход за предшествующие два года. Например, для расчета в 2024 году базой начисления будет служить 2022 и 2023 года. Во внимание берут только те денежные выплаты, на основании которых были сделаны отчисления страховых взносов.
Больничный по уходу за ребенком до 8 лет выплачивается в полном объеме на основании среднедневного заработка. На размер пособия не влияет ни страховой стаж, ни тип лечения.
После достижения ребенком 8 летнего возраста при расчете важно учитывать и страховой стаж. Чем больше стаж, тем больший процент выплаты. До 5 лет стажа — 60% от заработка, от 5 до 8 — 80% заработка, а от 8 лет страхового стажа и больше — 100% заработка.
Бывают ситуации, когда среднедневной заработок меньше МРОТ. Он рассчитывается на каждый год индивидуально. При подобной ситуации начисления осуществляются пропорционально МРОТ.
Максимальная продолжительность больничного по каждому возрасту регламентирована. Есть четко утвержденный и список болезней, на основании которых можно получить неограниченный больничный (как пример — онкологические и поствакцинальные заболевания).