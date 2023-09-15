Как оплатить больничный по уходу за ребенком: пример расчета

Лица, работающие на основании заключенных гражданско-правовых отношений с работодателем, имеют такие же законные права на оплату больничного листа по уходу за заболевшим ребенком, как и люди, работающие по трудовым договорам.

Такое исключительное право предоставлено им недавно — с начала 2023 года. До этих пор подобных социальных гарантий у таких исполнителей не было (на основании ст. 2 закона 255-ФЗ).

Больничный лист по уходу за ребенком: особенности оформления

Сейчас отсутствует реальная необходимость родителя или опекуна получать больничный лист по уходу за ребенком на руки. Документы подобного рода с недавнего прошлого выписываются исключительно в электронном формате. И вся система документооборота между медицинским учреждением, работодателем, родителем и СФР значительно упрощена. Ликвидирован бюрократический аспект.

Некоторые особенности формирования больничного листа:

родитель обращается в медицинское учреждение, и врач формирует больничный лист;

медицинский сотрудник самостоятельно, без вмешательства родителя, загружает документ в единую систему документооборота;

СФР получает в электронном формате больничный лист по уходу за больным ребенком;

СФР проводит начисления и выплату соответствующего пособия.

В данном механизме есть минус: СФР не обладает полным перечнем информации о конкретном работнике. И чтобы СФР мог корректно рассчитать больничный по уходу за ребенком, он может самостоятельно запрашивать сведения о конкретном работнике у работодателя. Например, каков размер его оклада, стажа и дополнительные параметры.

Подобные действия в итоге затягивают процесс начисления и выплат. Правда, подобные запросы к работодателю могут и не поступать.