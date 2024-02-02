Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ

За уплату подоходного налога с нарушением установленных сроков налоговому агенту будет начислен штраф, дополнительно компанию (ИП) могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Также за период просрочки начислят пени. Подробнее об ответственности за опоздание с НДФЛ читайте в статье.

Штрафы

Санкции за несвоевременное перечисление подоходного налога в бюджет применяются как к налогоплательщикам, так и к налоговым агентам, на которых возложены обязательства по удержанию НДФЛ с доходов.

Если налоговый агент нарушит сроки уплаты налога, штраф составит 20% от не перечисленной вовремя суммы налога (п. 1 ст. 123 НК). Санкции возможны, только если у агента была возможность удержать НДФЛ.

Должностных лиц налогового агента могут привлечь к уголовной ответственности. Санкции могут наложить на сотрудника, который отвечает за правильный расчет, удержание и перечисление налога в бюджет. Чаще всего это главный бухгалтер или руководитель компании.

Уголовная ответственность может наступить за недоимку в крупном (15 млн рублей) или особо крупном размере (45 млн рублей). Обязательное условие — личная заинтересованность в неисполнении обязанностей налогового агента, к примеру, если сотрудники присвоили суммы удержанного налога. Личный интерес может быть и неимущественным, например, семейственность или желание приукрасить реальное состояние дел в бизнесе.

Уголовный кодекс предусматривает за неисполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ (в том числе несвоевременное перечисление налога в бюджет) штраф от 100 до 500 тыс. рублей, принудительный работы до 5 лет, запрет занимать определенные должности, арест до 6 месяцев, а также лишение свободы до 5 лет.

На физическое лицо и предпринимателя не будет наложен штраф за несвоевременную уплату собственного НДФЛ (п. 19 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). При этом ИП, выступающие в качестве налоговых агентов, будут отвечать за просроченный налог на общих основаниях. Также не будет штрафа, если предприниматель несвоевременно заплатил авансовый платеж по НДФЛ.

Физическому лицу не грозит штраф, когда НДФЛ должен был удержать налоговый агент, но не сделал этого. Неудержанные суммы подоходного налога гражданин обязан уплатить, если получит из инспекции налоговое уведомление.

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Пени

Пени — это неустойка за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов. Они начисляются за каждый календарный день просрочки со дня возникновения недоимки подоходного налога по день исполнения совокупной обязанности (включительно).

Пени начисляют на совокупную задолженность на ЕНС без разделения на отдельные налоги и взносы (п. 3 ст. 75 НК). Начисление делают только на сумму неуплаченного долга. При подаче уточненки пени начисляют с превышения недоимки над положительным сальдо ЕНС.

Инспекция начислит пени организации и предпринимателю, если НДФЛ поступил в бюджет позже сроков уплаты. Максимальный размер пеней не ограничен. До 2023 года сумма пеней не могла превышать задолженность по налогу (п. 3 ст. 75 НК в редакции закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Для организаций и физлиц (включая ИП) действуют разные формулы расчета пеней.

При просрочке с 1 января 2024 года компании выполняют расчет в зависимости от длительности периода просрочки. До 30 календарных дней (включительно) пени начисляют от 1/300 ключевой ставки ЦБ: сумму недоимки х количество дней просрочки х 1/300 ставки.

При более длительной просрочке пени возрастут: сумму недоимки х количество дней просрочки х 1/150 ставки.

Пени за период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года независимо от срока просрочки считают по формуле: сумму недоимки х количество дней просрочки х 1/300 ставки.

Эта же формула (от 1/300 ставки ЦБ) действует для расчета пеней по налогам, сборам, взносам ИП и физлиц. При расчете берут значение ключевой ставки, которая действует в периоде просрочки.

Пени начисляют с даты возникновения отрицательного сальдо ЕНС по день погашения задолженности включительно. В расчет берут каждый календарный день просрочки платежа, включая выходные и нерабочие дни.

Налоговое законодательство предусматривает несколько ситуаций, когда пени не начисляют. Если у налогоплательщика есть положительное сальдо ЕНС и оно не меньше просроченной задолженности, пени не начисляют. Задолженность будет полностью погашена за счет положительного сальдо ЕНС, поэтому оснований для начисления пеней нет (п. 4 ст. 75 НК).

С первого января по 31 декабря 2024 года включительно не начисляют пени на сумму недоимки, которая возникла из-за ошибки в уведомлении. Это правило действует в случаях, когда организация или ИП перечислили деньги на ЕНС, но не представили уведомление или указали в нем меньшую сумму.

При аресте имущества пени не начисляют на сумму недоимки, которую налогоплательщик не смог погасить из-за того, что по решению ИФНС был наложен арест на его имущество (п. 3 ст. 75 НК). При аресте имущества пени не прекращают начислять автоматически. Начисление пеней приостанавливается, если между наложением ареста на имущество налогоплательщика и невозможностью погасить недоимку есть причинно-следственная связь.

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме недоимки является основанием для отмены начисления пеней начиная со дня, следующего за днем принятия такого решения. Если данное решение не будет согласовано с финансовыми ведомствами субъектов РФ и не вступит в силу, начисление пеней возобновляется со дня, следующего за днем его принятия, в соответствии с пп. 4 п. 7 ст. 75 НК.

Данный подход обеспечивает четкость и прозрачность процесса регулирования недоимки и ее дальнейшей оплаты, а также устанавливает обязательность согласования с финансовыми ведомствами субъектов РФ для предоставления отсрочки или рассрочки платежей.

Пени также не начисляют, если налогоплательщик:

руководствовался письменными разъяснениями контролирующих ведомств;

придерживался указаний или мотивированного мнения ИФНС, направленного в процессе налогового мониторинга;

подал уточненную отчетность по НДФЛ из-за занижения цен по сделкам с взаимозависимыми лицами;

произвел обратную корректировку налоговой базы по контролируемой сделке.

Как избежать штрафов

Для налоговых агентов возможность избежать штрафа за несвоевременную уплату НДФЛ зависит от корректности заполнения сведений по этому налогу в отчетности. Если налоговый агент просрочил уплату налога, но не занизил его в отчетности, наказания не будет при выполнении двух условий:

отчетность по подоходному налогу сдана своевременно; недоимка погашена до того, как инспекция узнала о просрочке или назначила выездную проверку.

Штрафа можно избежать, если налоговый агент самостоятельно выявит факт неуплаты и перечислит в бюджет задолженность по НДФЛ до завершения камеральной проверки и составления акта по ее результатам (письмо ФНС от 02.08.2021 № ЕА-4-15/10852@).

Если налоговый агент просрочил уплату НДФЛ и при этом занизил его в отчетности, то чтобы избежать штрафа, необходимо сначала уплатить налог и пени, то есть сформировать положительное сальдо на ЕНС в размере недоимки на момент подачи уточненки. Следующий шаг — подать уточненный расчет. При этом корректную отчетность необходимо направить в ИФНС раньше, чем инспекция самостоятельно выявит и сообщит об ошибке.

Взыскание задолженности

Для взыскания задолженности по налогам и взносам ИФНС выставляет требование об уплате задолженности на сумму отрицательного сальдо ЕНС — это задолженность по всем налогам, страховым взносам, пеням и штрафам, в том числе у налогового агента.

Если требование не исполнить, в реестре взысканий появится решение ИФНС и поручение банку о принудительном списании со счета. Взыскать задолженность без суда теперь можно независимо от суммы, если ИФНС не пропустила сроки взыскания. Когда денег недостаточно, долги взыскивают за счет имущества.

Алгоритм действий для взыскания задолженности ИФНС следующий:

Отправка требования об уплате задолженности налогоплательщику. Если требование не исполнено и не истек срок досудебного взыскания, принятие решения о взыскании задолженности со счета и решения о его блокировке, которые будут размещены в специальном реестре. Если денег на счетах и электронных денег меньше, чем задолженность, принятие решения о взыскании за счет имущества, размещение его в реестре и направление приставам. Если сроки досудебного взыскания истекли, обращение в суд для взыскания задолженности.

Инспекторы выставят требование об уплате задолженности, если на ЕНС сформировалось отрицательное сальдо — превышение совокупной обязанности по налогам, взносам, пеням и штрафам над общей суммой ЕНП (п. 1 ст. 69 НК). Обязательные сведения в требовании об уплате перечислены в п. 2 ст. 69 НК:

размер и срок уплаты;

меры, которые примут, если задолженность не будет погашена;

предупреждение о том, что ИФНС обязана направить материалы следствию, если обнаружит уклонение от уплаты налогов.

Срок предъявления требования об оплате задолженности зависит от суммы долга.

Если отрицательное сальдо ЕНС превышает 3 тыс. рублей, ИФНС должна выслать уведомление о необходимости оплаты не позднее 3 месяцев со дня образования отрицательного сальдо.

Если сумма задолженности, сформированная на ЕНС, не превышает 3 тыс. рублей, требование об оплате должно быть отправлено не позднее одного года со дня его образования.

Инспекция выбирает способ, которым передаст требование об уплате задолженности:

лично под расписку руководителю или уполномоченному представителю;

по почте заказным письмом;

в электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Исполнить требование об уплате задолженности налогоплательщик обязан в течение 8 рабочих дней после получения. Более продолжительный срок для погашения задолженности вправе установить налоговая инспекция. Такой срок уплаты должен быть указан в требовании.

Если не исполнить предписание в установленный срок, задолженность могут взыскать со счета по решению ИФНС.

Решение о взыскании задолженности за счет средств на счетах и электронных денег ИФНС обязана принять в течение двух месяцев после того, как истечет срок на исполнение требования (п. 4 ст. 46 НК). Период, в течение которого ИФНС должна направить судебным приставам постановление о взыскании задолженности за счет имущества, составляет 10 месяцев с даты, событий, перечисленных в п. 3 ст. 47 НК.

Взыскание задолженности в бюджет производится по решению ИФНС путем размещения этого документа в реестре взыскания задолженности, а также поручений банкам на списание долга (п. 3 ст. 46 НК).

Информация в реестре о сальдо ЕНС уточняется ежедневно, пока сальдо не станет нулевым или положительным (п. 2 ст. 76 НК).

Взыскание прекращается и информация о нем удаляется из реестра, если после погашения задолженности сформировалось положительное либо нулевое сальдо ЕНС (п. 7 ст. 46 НК).

При взыскании за счет имущества в реестре размещают решение о взыскании задолженности за счет имущества и постановление о взыскании долга за счет имущества судебными приставами-исполнителями. Когда задолженность перед бюджетом взыскивают за счет любого имущества, кроме денег, обязанность по уплате считается исполненной с момента погашения задолженности в пределах сумм, вырученных от реализации имущества (п. 9 ст. 47 НК).

Инспекция может взыскать через суд задолженность налогоплательщика в размере отрицательного сальдо ЕНС, если пропустила срок на досудебное взыскание (п. 5 ст. 45, п. 4 ст. 46, п. 4 ст. 47 НК).

Подача иска в суд с целью взыскания задолженности со счетов налогоплательщика осуществляется в пределах 6 месяцев после окончания срока исполнения требования об уплате налогового долга.

При взыскании задолженности за счет имущества у ИФНС есть 2 года для обращения в суд.