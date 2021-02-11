Арбитражных управляющих предлагают выбирать для участия в деле о банкротстве на основе баллов

Арбитражных управляющих в рамках дела о банкротстве будут выбирать по новой системе на основе балльной оценки. Но пока это даже не законопроект.

Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала РБК.

«Совершенно новый механизм отбора арбитражных управляющих. Сейчас их в основном назначает кредитор, и они, как правило, защищают интересы кредитора, и при этом не несут никакой ответственности за свою деятельность. Теперь это будет процедура отбора арбитражных управляющих по объективным критериям, которые будут формироваться в рамках специально созданной балльной оценки», — отметил Белоусов.

Ранее первый вице-премьер говорил, что законодательство о банкротстве в России фактически не менялось с 2000-х годов. Для изменения ситуации правительство при участии бизнес-структур подготовило новый законопроект о банкротстве.

Вообще, закон о банкротстве менялся с момента его появления в 2002 году очень много раз. Там половина статей «утратила силу», а половина под «примами», что очень затрудняет навигацию по закону. Да и в пользу ФНС его сейчас очень сильно переписали. Так что слова, что законодательство о банкротстве «фактически не менялось», как минимум, спорны.