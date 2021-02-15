При каких условиях можно учесть в расходах благотворительные взносы в адрес религиозных организаций

На основании пп. 19.6 пункта 1 статьи 265 НК к внереализационным расходам относится безвозмездная передача имущества (в том числе денег) в адрес религиозных организаций.

ФНС рассмотрела ситуацию, когда деньги компания передает в благотворительный Фонд, который уже далее передает их в религиозную организацию. Из Фонда в компанию поступают отчеты, из которых видно, куда ушли деньги.

В письме ФНС от 04.02.2021 № СД-4-3/1247@ сообщается, что вышеназванная норма распространяется на безвозмездную передачу налогоплательщиком имущества (включая денежные средства) непосредственно в адрес некоммерческих религиозных организаций.

Поэтому расходы в виде перечисления денежных средств в адрес Фонда на безвозмездной основе для целей финансирования благотворительных мероприятий при последующем направлении денежных средств Фондом в адрес религиозных организаций в рамках оказания благотворительной помощи не подлежат отражению в составе расходов при расчете налога на прибыль.