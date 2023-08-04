Какой налог надо платить при продаже недвижимости после закрытия ИП

Ситуация: Человек, будучи в статусе ИП на УСН, получил деньги за продажу склада (обеспечительный платеж), потом «закрыл» ИП и заключил договор купли-продажи. Что платить – налог по УСН или НДФЛ?

Выручка от реализации при УСН определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), сообщает Минфин в письме от 17.07.2023 № 03-04-05/66715.

Если недвижимость реализуется вне рамок осуществления предпринимательской деятельности, то доход от его продажи облагается НДФЛ.

Базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет (1 млн руб. или фактические расходы). Но это правило не действует при продаже недвижимости, которая использовалась в предпринимательской деятельности.

Таким образом, Минфин не дал четкого ответа на поставленный вопрос – какой налог будет при продаже недвижимости, проданной после закрытия ИП с оплатой за нее до закрытия.