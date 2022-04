Более 600 компаний ушли из России. Кто остался?

Чтобы «отделить овец от козлищ», Йельская школа менеджмента разбила иностранный бизнес на 5 категорий. В первую включили тех, кто решил полностью выпилиться из России — таких компаний в списке сейчас 233. Практически столько же (227) приостановили свою деятельность, но не стали сжигать мосты, надеясь когда-нибудь возобновить работу в РФ.

Полный список компаний смотрите здесь.

В следующую категорию вошли компании, которые сократили только часть своих бизнес-операций — таких набралось 52. Ещё более 90, по выражению авторов исследования, «пытаются выиграть время». Эти компании присоединились к бойкоту скорее формально и продолжают свою основную деятельность в РФ, ограничиваясь символическими жестами вроде приостановки рекламы и инвестиций.

Наконец, в последнюю, 5-ю категорию включили тех, кто, вопреки общему тренду, решил «зарыться глубже» и сознательно отказался сокращать свою деятельность в России. Таких в списке — почти 130.

Среди оставшихся в РФ (4 и 5 категории) выделяются фармкомпании, крупные китайские IT-корпорации, французские ритейлеры, немецкие химические концерны и американские гостиничные сети. Отдельно стоит упомянуть таких международных гигантов, как Nestle, Unilever, Siemens, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Danone, Colgate-Palmolive, Cargill — все они тоже предпочли остаться в России.

К слову, акции многих компаний, решивших не покидать Россию, значительно упали в цене. Руководитель исследования Джеффри Зонненфельд подчёркивает, что речь уже идёт далеко не только о корпоративной репутации. «Геополитическая сфера является частью стратегического контекста бизнеса», — считает учёный.

