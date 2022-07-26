Камеральные налоговые проверки

Бывшего начальника отдела камеральных проверок подозревают в превышении должностных полномочий

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Версия для печати

Как считают следователи, у одной компании возникла надобность в покупке дизтоплива. Он искал добросовестного контрагента, и решил для этого обратиться к налоговику. Тот порекомендовал заключить договор поставки с двумя знакомыми ему фирмами.

Налоговик знал, что договоры будут фиктивными, поставок по факту не будет, как и оплат. Но при этом включил в налоговую базу договоры, из-за чего организации-заказчику начислялись пени за неисполнение договоров. Всего ей был причинен ущерб в 770 тысяч рублей.

Так пишут на сайте Следкома по Ставропольскому краю. А что там на самом деле происходит – не понятно. Кто включил, кого включил, куда включил… Почему пени, от кого пени, при чем тут вообще налоговик. Смешались в кучу кони, люди…

Вот NewsTracker пишет, что в том же городе Ипатово Ставропольского края в апреле этого года задерживали начальника ИФНС за взятку в 1,1 миллиона рублей (в обмен за непроведение налоговых проверок). Вместе с ним тогда же задержали руководителя отдела камеральных проверок (другого не того, о котором речь в начале поста).

Теперь вот начальник камерального отдела другой инспекции отметился, правда, так и непонятно, в чем. 

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

Повышение квалификации

Трудовое право

Если сотрудник защитил диплом до окончания ученического отпуска, ни прогулов, ни пересчета отпускных не будет

Не надо считать прогульщиком сотрудника, который ушел в ученический отпуск по справке, но «отстрелялся» пораньше и несколько дней после получения диплома отдыхал и от работы, и от учебы. Он имеет на это право.

Декларация по НДС

Директора просят бухгалтеров как-нибудь сделать налоги поменьше

Идут последние деньки сдачи декларации по НДС за 2 квартал. Знакомясь с данными декларации, некоторые руководители приходят к выводу, что налог должен быть меньше. Как? Это должен придумать бухгалтер.

Регистрация и ликвидация бизнеса

Усложнят процесс исключения из ЕГРЮЛ гаражных кооперативов и ТСЖ

Если юрлицо год не сдает отчеты, не имеет оборотов по счету, его считают прекратившим деятельность и запускают процесс исключения из ЕГРЮЛ. Но одно дело бизнес, и совсем другое – группа граждан, владельцев гаражей.

Мероприятия

Разместить

Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных для операторов, в том числе об обязанностях уведомления о кибератаках

Для операторов персональных данных предусмотрели ряд новых обязанностей по отёчности в Роскомнадзор и установили некоторые запреты.

Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных для операторов, в том числе об обязанностях уведомления о кибератаках
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?

Работаем — и точка. Эльвира Набиуллина провела любопытную пресс-конференцию. В Совете Федерации задумались о том, что не всем компаниям нужен офис. Рассказываем топ новостей за день.

«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Подотчет, командировки

Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный организацией, предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Разберемся, что делать, если работник не отчитался и не вернул деньги.

Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру
Читать еще