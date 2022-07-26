Бывшего начальника отдела камеральных проверок подозревают в превышении должностных полномочий

Как считают следователи, у одной компании возникла надобность в покупке дизтоплива. Он искал добросовестного контрагента, и решил для этого обратиться к налоговику. Тот порекомендовал заключить договор поставки с двумя знакомыми ему фирмами.

Налоговик знал, что договоры будут фиктивными, поставок по факту не будет, как и оплат. Но при этом включил в налоговую базу договоры, из-за чего организации-заказчику начислялись пени за неисполнение договоров. Всего ей был причинен ущерб в 770 тысяч рублей.

Так пишут на сайте Следкома по Ставропольскому краю. А что там на самом деле происходит – не понятно. Кто включил, кого включил, куда включил… Почему пени, от кого пени, при чем тут вообще налоговик. Смешались в кучу кони, люди…

Вот NewsTracker пишет, что в том же городе Ипатово Ставропольского края в апреле этого года задерживали начальника ИФНС за взятку в 1,1 миллиона рублей (в обмен за непроведение налоговых проверок). Вместе с ним тогда же задержали руководителя отдела камеральных проверок (другого не того, о котором речь в начале поста).

Теперь вот начальник камерального отдела другой инспекции отметился, правда, так и непонятно, в чем.