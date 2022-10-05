Экономика России

Самые богатые российские олигархи потеряли $95 млрд с начала 2022 года

За сентябрь олигархи России потеряли сумму, сравнимую с убытками за три квартала — $40,7 млрд.

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Финансовое состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2022 года по состоянию на 3 октября сократилось на $94,64 млрд, подсчитали Frank Media на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Согласно данным от 1 сентября — их убытки составили $53,939 млрд с начала 2022 года. Таким образом, чуть более чем за месяц, с 1 сентября по 3 октября, состояние российских олигархов суммарно рухнуло на $40,7 млрд.

Многие российские компании скрыли информацию о владельцах и топ-менеджерах. Frank Media использовали данные, которые есть в системе Bloomberg.

Самым «обедневшим» в списке предпринимателей из России оказался председатель инвестгруппы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг: его состояние сократилось на $11,2 млрд, сейчас оно оценивается в $7,24 млрд.

Список миллиардеров, которые оказались в «минусе», пополнил и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял $9,78 млрд, теперь его состояние составляет $19,1 млрд.

Состояние основателя инвесткомпании Volga Group Геннадия Тимченко уменьшилось на $9,66 млрд, достигнув цифры в $12,8 млрд.

Финансовое состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина сократилось на $9,12 млрд и составило $18,9 млрд.

У крупнейшего акционера горно-металлургического холдинга Evraz и акционера «Норильского никеля» Романа Абрамовича состояние сократилось почти наполовину — на $8,26 млрд до $9,74 млрд.

Состояние Андрея Гурьева, который является основателем и крупнейшим акционером Фосагро, достигло к 1 октября $9,48 млрд, то есть выросло на $1,58 млрд.

Также свое состояние нарастила основательница интернет-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук — на $198 млн до $5,8 млрд.

Партнер Алишера Усманова в инвесткомпании USM и владелец доли в холдинге AliExpress Андрей Скоч увеличил свое состояние на $172 млн, до $5,59 млрд.

С 15 по 30 сентября индекс Московской биржи упал на 20%. Резкие падения начали сотрясать рынок 20 и 21 сентября — на новостях о начале частичной мобилизации и проведении референдумов на территории ЛДНР и еще двух областей.

По итогам августа самый большой минус был у Мордашова, состояние которого на 1 сентября 2022 года уменьшилось на $7,53 млрд и составило $21,3 млрд.

Frank Media
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