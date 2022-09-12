Как зарегистрироваться как самозанятое лицо и платить налоги

А в июле 2020 года он распространился на все другие регионы государства и сегодня присвоен примерно 2 000 000 человек.

Подаваемая ниже инструкция поможет зарегистрировать статус самозанятого лица и расскажет о нюансах этого процесса.

Преимущества и недостатки

Плюсы оплаты налогов в режиме самозанятости заключены в том, что:

Человек может легально заниматься прибыльным делом, не боясь быть оштрафованным за неправомерное предпринимательство.

Размер налоговой ставки для самозанятых изменяется от 4 (ФЛ) до 6 (ИП) процентам и не предусматривает дополнительных обязательных взносов.

Регистрация в качестве самозанятого быстро происходит через интернет без посещения налоговой инспекции.

Самозанятому лицу разрешается не сдавать заполненные декларации и сформированные отчеты компетентным работникам.

Учет ведется в программе для мобильных устройств «Мой налог». Она помогает создавать чеки, что позволяет не покупать кассовые аппараты.

Находящийся в режиме самозанятости человек может рассчитывать на получение 10000 рублей единоразового вычета, а налог ему начисляется в автоматическом режиме.

Кто может стать самозанятым

Этот режим подойдет тем, кто занимается предусмотренной профессиональными навыками работой; получает доход от собственного имущества; зарабатывает минимум 2400000 рублей за 365 дней; не нанимает работников в рамках своей деятельности; не оформляет договор с работодателем.

К такой категории относятся лица, занимающиеся фотографированием на заказ, торговлей самодельными предметами, организацией торжеств, работой через веб-площадки. Также рекомендуется знать, что ограничений по сумме ежемесячных доходов нет. Но если проникнуть за границы годового лимита, сработает автоматический перевод на иную систему налогообложения.

Способы регистрации самозанятости

Чтобы пользоваться специальным режимом выплаты налогов, надо пройти процедуру регистрации и обзавестись подтверждением, соблюдая правила налогового кодекса. Самозанятость разрешается оформлять через интернет, в уполномоченной финансовой организации или налоговой инспекции.

Мобильное приложение «Мой налог»

Первый вариант предлагает скачать специальную программу из электронного магазина Google Play либо AppStore. Регистрация самозанятости с ее помощью продлится минимум от 3 до 5 минут без поездки в налоговую. Также через это приложение инспекторы будут контролировать самозанятого гражданина, отслеживая его доходы, присылая квитанции для оплаты налогов и так далее.

Когда запустится «Мой налог», требуется согласиться с обработкой подаваемых сведений и принять правила использования. Дальше отобразится страница, которая предложит выбрать регистрацию по паспорту, на интернет-портале государственных услуг или через личный кабинет на сайте налоговой инспекции.

Первый способ — по удостоверению личности

Выбрав раздел регистрации по паспорту Российской Федерации, нужно написать действующий номер мобильного телефона, чтобы потом для подтверждения набрать код из пришедшего на устройство короткого сообщения. После этого надо отметить область проживания и отсканировать страницу паспорта с фотографией, направив на нее камеру гаджета и нажав кнопку «Распознать».

Если система правильно отсканировала сведения, щелкается инструмент подтверждения, а при ошибках снова повторяется распознавание. Дальше потребуется создать фотографию, которая подтвердит личность пожелавшего платить налоги в упрощенном режиме человека. Когда будет нажатой кнопка подтверждения, регистрация закончится, а инспекция автоматически получит уведомление о постановке на учет.

Второй способ — портал государственных услуг

Этот также простой вариант предлагает создать учетную запись на https://www.gosuslugi.ru/, после чего набрать информацию из паспорта, ввести номер телефона и указать СНИЛС. Затем созданный профиль придется подтвердить в многофункциональном центре, предъявив паспорт и введенный на портале номер телефона уполномоченному работнику.

Когда подтверждение сработает успешно, на дисплее регистрации необходимо указать информацию для авторизации, мобильный номер и пришедший в сообщении код. После этого выбирается область проживания, проверяются цифры индивидуального номера налогоплательщика, а также нажимается кнопка подтверждения.

Третий способ — личный кабинет сайта налоговой

Здесь необходимо провести авторизацию в индивидуальном кабинете с помощью подтвержденного аккаунта на сайте по предоставлению государственных услуг или получить информацию для входа у налогового инспектора. Дальше происходит выбор региона проживания, номер мобильника и код из СМС. На последнем этапе нужно подтвердить желание зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Персональный компьютер

Если нет мобильного устройства, но дома стоит компьютер, выполнить регистрационные процедуры можно непосредственно на интернет-ресурсе федеральной налоговой службы в личном кабинете. Чтобы войти туда, необходимо указать логин с паролем либо учетную запись с госуслуг. Дальше при входе через браузер пишется строка ИНН, которая играет роль логина, указывается пароль и жмется кнопка регистрации.

После этого нужно выразить согласие на просьбу об обработке сведений и подтвердить намерение. На таком шаге процесс оформления для физических лиц заканчивается, не требуя паспорта и фото. Если самозанятым планирует стать индивидуальный предприниматель, ему необходимо уведомить инспекцию об отказе от другого специального режима налогообложения (УСН, патент) в течение 30 дней. Комбинировать режимы запрещено, Обнаружив нарушение, налоговики удалят регистрацию.

Когда лицо в статусе ИП имеет патент, ему нужно сделать паузу до завершения периода действия этого документа или предварительно сообщить о прекращения такой работы. И только потом зарегистрироваться как плательщик НПД.

Уполномоченная финансовая компания

Следующий инструмент оформления представлен банком, предлагающим своим клиентам подобную услугу. Например, подобной организацией является Сбербанк, который позволяет оформить статус в своем мобильном приложении. Открыв программу «Сбербанк Онлайн», необходимо зайти в раздел «Свое дело» из каталога услуг и выбрать карту для регистрации. Дальше вводится настоящий номер телефона.

Туда будет приходить регистрационная информация и станут поступать фискальные документы. Затем необходимо поставить флажок возле области, где планируется вести небольшой бизнес. На следующем шаге система покажет на дисплее список сфер деятельности (консультация, маркетинг, реклама и прочее). Здесь потребуется поставить флажок возле подходящего варианта, прочитать условия подключения и согласиться нажатием кнопки продолжения.

Когда налоговая даст утвердительный ответ, требуется подождать до тех пор, пока банк не пришлет сообщение о подключении услуги. После этого в «Сбербанк Онлайн» можно будет формировать электронные варианты чеков, которые играют роль единственного типа отчетности для самозанятого лица и подтверждают получение им доходов. Потом предоставленные ими сведения учитываются во время вычисления суммы налогов.

Если оплата идет в виде перевода на банковскую карту, система сразу делает фискальные чеки. А лично формировать их должны при оплате наличными купюрами, отправке денег на счет или статусе индивидуального предпринимателя. Также банк предлагает остальные дополнительные услуги в виде средств, ускоряющие выполнение рутинных задач самозанятыми гражданами. Например, запись и учет клиентов можно вести в календаре, есть конструктор документов и так далее.

Налоговая инспекция

Еще вариант предлагает посетить налоговую службу, которая располагается максимально близко к месту обитания, а затем заполнить бланк соответствующей формы сведениями об индивидуальном номере налогоплательщика и коде организации. Далее указывается фамилия вместе с именем и отчеством, половая принадлежность и дата появления на свет. Затем будущий самозанятый гражданин должен выбрать свой вид деятельности, ввести данные из паспорта, указать адрес обитания, поставить дату и расписаться в бланке.

Как подтвердить получение статуса

Налоговые органы не присылают самозанятым лицам уведомления, подтверждающие взятие на учет. Их можно получить, поставив отметку на копии заранее созданного уведомления в инспекции или сформировав справку о регистрации в приложении «Мой налог».

Каковы обязанности пользователя

Этот человек должен создавать чеки по каждой из проведенных транзакций в приложении, вводить отправляемое количество денег и плательщика. Также ему необходимо отсылать чек в электронном или бумажном облике, следить за сведениями о предварительных вычислениях через интернет. Еще пользователю нужно записывать вычисленную сумму до двенадцатого числа каждого месяца и отправлять начисленное количество денег за прошедший месяц до двадцать пятого числа текущего.

Как идет оплата налогов в статусе самозанятого

Обнаружив новую транзакцию, приложение самостоятельно формирует чеки и заставляет писать название вместе с ценой товара. Когда расчет выполняется с индивидуальными предпринимателем или юридическим лицом, рекомендуется добавлять его ИНН. Созданный чек клиент получает в свои руки, через электронную почту или мобильный телефон.

Главным условием является отражение получаемых доходов немедленно после расчета, откладывая только выполненные на расчетный счет переводы и проведенные через агентов операции. Однако их необходимо отражать до девятого числа следующего месяца. Если программа работает с ошибками, информацию придется добавлять через индивидуальный кабинет.

Налоговики автоматически создадут квитанцию на оплату, которая через несколько секунд возникнет в приложении. После этого деньги государству можно отправить: