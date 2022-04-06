29 марта произошло событие, которое через два месяца полностью изменит отработку схемного НДСа в России

В предыдущие годы столь масштабные изменения по части отлова схемного НДСа были всего три раза:

Ввод АСК НДС в 2015 году;

Ввод новых модификаций деревьев связей и СУРа в 2018;

Ввод отработки 2МЭ и 970 регламента в 2020 году.

Что конкретно произошло?

Состоялась ВКС (видеоконференцсвязь) Управления Камерального Контроля Центрального Аппарата ФНС и Управлений регионов.

На ВКС присутствовали только руководители управлений.

Информация, которую обсудили, будет реализована в июне.

Благодаря этой статье вы узнаете обо всем первыми.

Эту неделю полученную информацию обсуждали в маленьком, уютном чате руководителей глав Управлений регионов и начальников ИФНС:

Что именно донес Центральный Аппарат до управлений регионов?

То, что в июне весь прежний алгоритм отработки схемного НДСа будет отменен. Этот тот самый «970 регламент» 2020 года.

В 2020, как только Центральный Аппарат разослал по управлениям 970 регламент, я тоже написал об этом статью со всеми деталями. Вот она: https://www.klerk.ru/tribune/michaelzuh/500977/

Какая разница, если одну бумажку (прежний регламент) заменят какой-то другой, новой бумажкой?

Разница гигантская. Регламент – это не просто бумажка. Это описание работы с новым программным обеспечением. Как именно его нужно использовать.

Раз в 2-3 года ФНС готовит глобальное обновление системы. Обновляет систему. Потом рассылает по регионам детальную инструкцию, как именно работает новое программное обеспечение. Потом проводит экзамены сотрудникам, насколько они хорошо усвоили способы работы с новым софтом.

В июне этого года состоится такое масштабное обновление.

Что конкретно изменят?

Полностью уберут работу с формой 2МЭ.

Поясню для тех, кто не в курсе, что это.

Уже 2 года раз в квартал территориям падают списки на отработку. Этот пресловутый список и называется «2МЭ». За 2 года управление выявило все косяки такого метода работы. Дело в том, что 2МЭ крайне некорректно обновлялось. Информация туда заносилась по первой сдаче юридического лица. А последующие корректировки ложились в форму с глюками. Итог: налоговики вместо отлова злодеев-неплательщиков и всяких схематозников, тратили массу времени на устранение сбоев в самом программном обеспечении.

Теперь, вместо ежеквартальной отработки 2МЭ, ФНС будут еженедельно получать новые данные из автоцепочек. И учитываться будут ТОЛЬКО схемы и разрывы, выявленные автоцепочками. Всё это будет видно в новой программе, которую внедрят в июне.

Контрольно-аналитические отделы ФНС, которые и борются со схемным НДС, начнут работать с новым программным обеспечением: ИАС КБ. Он же «Дашборд».

В данный момент программа находится на доработке.

Что такое этот ИАС КБ, он же «Дашборд»?

Мне довелось увидеть текущую демоверсию программы. Очень впечатляет.

В чем отличия от текущего софта?

Тут нужно окунуться в историю программного обеспечения ФНС.

Операционная программа ФНС называется АИС. Считайте, что это как windows у вас на компе.

У неё есть отдельные кусочки, они же модули. Одним из таких модулей был АСК НДС. Он был создан, чтобы бороться со схемами.

Первым решением был ввод Контрольных соотношений (КС) в модуле АСК НДС. Неимоверно сложная штука, которую так никто так и не научился использовать. В общем-то, в КС были видны многие схематозы. К примеру, та же самая журнальная схема вполне была видна. Вот только понять эти данные из КС могли единицы специалистов во всей стране. Ведь надо помнить, что средний инспектор – это не гений-математик, а обычный человек с доходом 50 тысяч рублей.

В итоге получилось так, что программное обеспечение (КС) для выявления журнальной схемы работало аж с 2016 года, а схему прикрыли только в середине 2021 года.

Знаете, когда фактически хлопнули журналы? Только, когда ввели новую, интуитивно понятную для сотрудников ФНС, помогалку. Она называется «операции особого контроля». Или ООК. Выглядит он вот так:

Об ООК я ранее писал статью, вот тут: https://www.klerk.ru/tribune/michaelzuh/503859/

По факту, ООК берет данные из никому непонятных контрольных соотношений и показывает их в красивой рамочке с человеческим описанием:

«Вот здесь схематоз такой-то, на такую-то сумму».

Со временем в ООК добавляли разные схемы.

Это как дать человеку интуитивно понятный айфон вместо компьютера на линуксе, которым умеют пользоваться только программисты.

Но и с ООК были проблемы. Чтобы обнаружить схемную лавку в цепи, нужно было руками открыть компании по цепи ниже. И где-то должен был высветиться ООК. А светился он далеко не всегда: тоже глюки программного обеспечения. Поэтому, те же самые журналы и сегодня кое-как проскакивают среди схем.

Потом в помощь инспектору придумали 2МЭ, чтобы цепочки с признаками схемных лавок падали инспекторам на отработку автоматически. Но и там были технические проблемы.

На этом краткий исторический экскурс закончен.

А в управлении ФНС верно поняли необходимость: нужно максимально облегчить жизнь простого инспектора. Сделать что-то интуитивно понятное, приятное. И без необходимости работы с тоннами лишней макулатуры, как это было с 2МЭ и 970 регламентом. Так появился Дашборд.

Дашборд – это следующий уровень облегчения работы для простых налоговиков. Программа показывает все риски, которые есть в цепочке. И пишет о них простым, понятным, человеческим языком.

Вот пример. Смотрите как удобно!

Если у инспектора в цепочке есть компания, по которой другой территорией внесена недостоверность по директору или учредителю, вылезет вот такая замечательная подсказка. «Обратите внимание, что Иванов в компании, которая находится у вас в работе!». И так по всей цепи.

Словом, Дашборд – это приятный и удобный «айфон» для инспектора. С которым так уютно и просто работать, сидя с чашечкой капучино.

Так вот, вся работа сведется к Дашборду и автоцепочкам.

2МЭ и 970 регламент будут упразднены.

Конечно же, у некоторых из вас в голове сейчас могут возникнуть следующие вопросы:

Какие схемы видит новое ПО? Что же нам теперь применять?

Не развалится ли сразу же наш бумажный НДС от нововведений?

Работа сотрудников контрольно-аналитических отделов и программам: АИС, АСК НДС и будущему ПО.

Существующие схемы по НДС. Какие из них попадают в действующее и будущее ПО, а какие – нет.

Какая страна не выдает по запросам прокуратуры РФ и как стать её гражданином?