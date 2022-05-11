В Госдуме предложили новый порядок определения минимальной зарплаты

Рассматривается предложение по изменению перечня выплат, учитываемых в качестве оплаты труда (Законопроект № 119419-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, А.С.Аксененко, А.А.Ремезков, А.В.Чепа, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, И.А.Ананских, Я.В.Лантратова

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить, что без учета компенсационных выплат месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что существуют споры среди правоприменителей по вопросу о том, допустимо ли учитывать компенсационные выплаты в составе заработной платы для целей ее сравнения с МРОТ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по финансовым правам граждан

Обзор финансовых прав граждан - ссылка