Важные новости от ФНС. Клерк.Премиум № 38/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Анонс вебинаров:
19 октября: Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой
24 октября: Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы
25 октября: Интеллектуальная собственность: как нарушают права и как их защитить
1 ноября: Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Как сделать запись в трудовую книжку при переходе работника с работы по совместительству на основную?
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