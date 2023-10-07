Важные новости от ФНС. Клерк.Премиум № 38/2023

Постепенно готовимся к завершению года. Из важных новостей –если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

19 октября: Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой

24 октября: Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы

25 октября: Интеллектуальная собственность: как нарушают права и как их защитить

1 ноября: Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум