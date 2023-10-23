Что ждет бухгалтеров в 2024 году? Клерк.Премиум № 40/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора
Анонс вебинаров:
3 ноября: Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
10 ноября: Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора
15 ноября: Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься
16 ноября: Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Налогообложение ИП на УСН доходы при продаже помещения, которое сдавалось в аренду
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