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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023

Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Но в остальном все остается по-старому и компании обязаны вести воинский учет. С подпиской Клерк.Премиум вы без проблем разберетесь в воинском учете: смотрите вебинары и скорее изучайте Разборы. 
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Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

10 ноября: Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора

15 ноября: Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься

16 ноября: Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа

Мини-курсы 

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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