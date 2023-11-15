Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление. Что еще изменилось рассказываем здесь. Клерк.Премиум № 42/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
Как организации покупать ТМЦ и основные средства у физического лица + образец закупочного акта
Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Все про самозанятых-иностранцев: получение РВП или ВНЖ, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов
Анонс вебинаров:
16 ноября: Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа
21 ноября: ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учете
23 ноября: Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Основания и порядок истребования документов налоговым органом
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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