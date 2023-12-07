31 декабря закончится переходный период ЕНС: рассказываем, к чему готовиться в декабре бухгалтерам. Клерк.Премиум № 45/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот не получит никаких требований от налоговой.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года
Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря
Анонс вебинаров:
12 декабря: ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции
13 декабря: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году
15 декабряЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке
В каком формате передавать документы через ЭДО. Можно ли использовать pdf
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
До какого числа нужно подать уведомление о смене объекта налогообложения
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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