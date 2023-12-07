31 декабря закончится переходный период ЕНС: рассказываем, к чему готовиться в декабре бухгалтерам. Клерк.Премиум № 45/2023

31 декабря 2023 года заканчивается переходный период, связанный с введением единого налогового счета (ЕНС). Об этом сказано на сайте ФНС. Также бухгалтерам срочно нужно внедрить воинский учет и подготовиться к закрытию года в 1С.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот не получит никаких требований от налоговой.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

12 декабря: ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции

13 декабря: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году

15 декабряЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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