Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП: как не попасть под раздачу. Клерк.Премиум № 46/2023

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы. Разберитесь с ЕНС на вебинаре «ЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора» 15 декабря и не беспокойтесь о переходе.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот не получит штрафы от налоговой.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

20 декабря: Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности

20 декабря: Новые правила составления графика отпусков

22 декабря: Новое в налогах в 2024 году

26 декабря: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум