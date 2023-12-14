Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП: как не попасть под раздачу. Клерк.Премиум № 46/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот не получит штрафы от налоговой.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Учетная политика 2023-2024 по новым ФСБУ: проверяем, дополняем
Анонс вебинаров:
20 декабря: Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности
20 декабря: Новые правила составления графика отпусков
22 декабря: Новое в налогах в 2024 году
26 декабря: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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